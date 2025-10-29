Количество жалоб в кассационные суды увеличилось более чем на 30%

Европейский суд по правам человека в мае 2021 г. оценил введение кассационных судов в России как эффективное средство правовой защиты в своем решении по делу «Аникеев и Ермакова против России» (тогда суд отказал в удовлетворении жалоб, сославшись на возможность защиты в кассационном порядке), напоминает адвокат Валентина Ященко. Большинство жалоб в ЕСПЧ касалось не только нарушения права на справедливое судебное разбирательство, но и запрета пыток, права на уважение частной и семейной жизни. Кассационные суды рассматривают такие жалобы выборочно (подаются по ст. 125 УПК РФ и касаются меры пресечения и проведения следственных действий) и тогда приходится идти в Верховный суд, принцип состязательности при рассмотрении отсутствует, поэтому КСОЮ не могут полностью заменить ЕСПЧ, считает Ященко.