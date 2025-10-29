Количество жалоб в кассационные суды увеличилось более чем на 30%Федеральная палата адвокатов фиксирует рост обращений после выхода России из юрисдикции ЕСПЧ
С момента запуска кассационных судов общей юрисдикции (КСОЮ) 1 октября 2019 г. россияне все активнее обращаются в эту судебную инстанцию для обжалования приговоров и решений судов первой и апелляционной инстанций. За 2024 г. в КСОЮ поступило 38 735 жалоб на приговоры и судебные акты, что на 31% больше, чем в первый год работы этой судебной инстанции в 2020 г. (26 682 жалобы). Такие данные приводятся в исследовании Федеральной палаты адвокатов (ФПА) за авторством ее вице-президента Нвера Гаспаряна.
Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 г., и Европейский суд по правам человека перестал быть доступным россиянам как судебная инстанция. Тогда же, напоминает Гаспарян, у адвокатов возникли опасения в том, что возникнет «правовой вакуум»: исправлять судебные ошибки и защищать права граждан будет некому. Но нишу заняли кассационные суды.
В исследовании отмечается, что с 2020 по 2024 г. процент отмененных и измененных судебных актов снизился с 48 до 30% соответственно. Несмотря на это, показатель отмен остался достаточно высоким, указывает Гаспарян. Снизилось количество отмененных обвинительных приговоров с 1906 в 2020 г. до 1753 в 2024 г., а измененных – с 4776 до 2475. Количество отмененных оправдательных приговоров, наоборот, выросло с 75 до 97, отмена других постановлений увеличилась с 3989 до 4891, говорится в данных ФПА.
Лидером в части отмененных или измененных судебных актов в 2024 г. стал 5-й Кассационный суд, находящийся в Пятигорске (40% всех решений были отменены или изменены), и 2-й Кассационный суд в Москве (36,6%). Наименьший процент – у 3-его Кассационного суда в Санкт-Петербурге (18%).
Рассмотрение кассационных жалоб граждан отличается от работы с представлениями прокуроров: в 2024 г. отказано в удовлетворении жалоб по 21 210 делам, а удовлетворено по 5597. Представления прокуроров удовлетворялись в 5 раз чаще: по 4824 делам при 930 отказах. В 2020 г. аналогичное соотношение было 10 124 отказа к 8307 удовлетворенным жалобам и 3045 удовлетворенных представлений прокуроров к 428 отказам.
Особенно эффективна оказалась сплошная кассация: из 4151 отмененных и измененных приговоров в 2024 г. 1344 пришлось на выборочную кассацию (32,3%), а 67,6% – на сплошную, что связано с возможностью очного участия сторон, считает Гаспарян. «В сравнении с прежней кассацией, действовавшей до 2019 г., КСОЮ удовлетворяют жалобы значительно чаще и исправляют судебные ошибки оперативно», – резюмирует он.
Современные кассационные суды общей юрисдикции действительно оправдывают свое создание, соглашается адвокат юридической фирмы BGP Litigation Алексей Лямин. От них вряд ли стоит ожидать новых и прорывных правовых позиций, но со своей задачей по исправлению ошибок и обеспечению единообразия судебной практики они «вполне справляются».
Лямин напоминает, что кассационные суды не так эффективны в случаях рассмотрения вопросов по мере пресечения, так как, даже когда суд отменяет решение об избрании меры в виде заключения под стражу, это не влечет освобождение человека: к моменту рассмотрения в кассации первого решения срок стражи уже может быть продлен другим решением суда, которое еще предстоит обжаловать.
Из показателей рассмотрения уголовных дел в кассационном порядке следует, что до сих пор при отмене приговора в кассационном суде общей юрисдикции чаще всего дело направляется на новое судебное рассмотрение – это демонстрирует, что опасения о том, что кассационная инстанция будет дублировать полномочия суда апелляционной инстанции, были напрасными, отмечает советник практики уголовного права и процесса «Инфралекса» Мартин Зарбарян. Система проверки судебных решений, особенно по уголовным делам, нуждается в инстанции, которая сможет осуществлять проверку обжалуемых решений на предмет их законности, добавил он.
Возросшее количество обращений в КСОЮ говорит еще и о возрастающей нагрузке этой проверочной инстанции, предупреждает Зарбарян.
Европейский суд по правам человека в мае 2021 г. оценил введение кассационных судов в России как эффективное средство правовой защиты в своем решении по делу «Аникеев и Ермакова против России» (тогда суд отказал в удовлетворении жалоб, сославшись на возможность защиты в кассационном порядке), напоминает адвокат Валентина Ященко. Большинство жалоб в ЕСПЧ касалось не только нарушения права на справедливое судебное разбирательство, но и запрета пыток, права на уважение частной и семейной жизни. Кассационные суды рассматривают такие жалобы выборочно (подаются по ст. 125 УПК РФ и касаются меры пресечения и проведения следственных действий) и тогда приходится идти в Верховный суд, принцип состязательности при рассмотрении отсутствует, поэтому КСОЮ не могут полностью заменить ЕСПЧ, считает Ященко.