В Госдуме предложили признавать госизменой участие иноагентов в конференциях

В Госдуме предложили признавать госизменой участие иноагентов в конференцияхДепутаты планируют вновь ужесточить законодательство о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 29 октября на пленарном заседании поручил комиссии по расследованию вмешательства извне во главе с депутатом Василием Пискаревым проработать поправки в законодательство о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием. В частности, он поддержал предложение депутата Госдумы Андрея Лугового (ЛДПР) включить в понятие госизмены «участие иностранных агентов в конференциях, форумах, направленных на подрыв международного престижа РФ, участие в деятельности иных организаций там, за пределами РФ».
Володин обвинил иноагентов в том, что они «изменили своей стране», финансируются из-за рубежа, «нанося ущерб, вред государству». Он заявил, что депутаты «должны сделать все для того, чтобы у нас не происходило разрушение государственности изнутри». Спикер заявил, что «человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию (средний размер – 23 500 руб. – «Ведомости») получает из России». «Правильно сказал докладчик [Луговой], надо это на спецсчет перечислять: хочет он получить – пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, – там кормят бесплатно», – сказал Володин.
Луговой в своем выступлении с трибуны Госдумы обвинил Великобританию в вербовке россиян. «Наши враги <...> не скрывают, что, кроме завербованных рядовых предателей, будут активно использовать и сбежавших из России иноагентов», – заявил депутат. По его словам, иноагенты объединяются в форумы и «создают экосистему русскоязычных людей, разделяющих западные ценности и проживающих на территории в том числе и нашей страны». Для иностранных агентов остаются лазейки в российском законодательстве, а «строгость российских законов смягчается необязательностью, к сожалению, их выполнения», сказал Луговой.
Он предложил лишить иноагентов российских источников финансирования. В частности, с 2024 г. иноагенты средства, полученные за совершение сделок, доходы от интеллектуальной деятельности, проценты по вкладам должны перечислять на спецсчета. По мнению Лугового, это требование обходится: «У нотариусов консульских учреждений, Росреестра нет обязанности проверять сторону сделку на наличие статуса иноагента». Кроме того, иноагенты имеют возможность пользоваться услугами, которые предоставляют консульства, в частности менять загранпаспорта, заявил он.
Луговой заявил, что нужно ввести ограничительные меры в отношении иностранных агентов, уклоняющихся от «исполнения приговора административного наказания», блокировать иноагентам активы и счета, запрещать им любое банковское обслуживание в России, запретить предпринимательскую деятельность, аннулировать ранее выданные лицензии и разрешения, отказывать в признании доверенности, выданной за рубежом. Также он сказал, что в законе о нотариате, консульском уставе и других документах нужно закрепить обязанность проверки статуса лиц, которые являются стороной сделки.
Причем в законе об иноагентах он предложил прописать перечень сделок, при которых иноагенты должны лично присутствовать в России, – это сделки с недвижимостью, акциями, а также связанные с исключительными правами. Иноагенты должны оплачивать все платежи только со спецсчетов в России, открыть их можно будет, только прибыв в страну лично, заявил он. Также Луговой сказал, что иноагентам надо запретить пользоваться «Госуслугами».
Пискарев позже сообщил, что комиссия готова оперативно проработать изменения в законодательство. «Необходимо исключить правовые лазейки, которые позволяют иноагентам обходить уже введенные для них ограничения. В том числе в части распоряжения денежными средствами. А в чем-то, думаю, эти ограничения должны стать еще строже», – сказал депутат.
Минфин в сентябре подготовил законопроект, который для иноагентов вводит единую налоговую ставку по НДФЛ в размере 30%. Также иноагентам будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании. Минфин предложил ограничить возможность использования налоговых преференций организациям, имеющим статус иноагента, и организациям с прямой или косвенной долей участия иноагентов в уставном капитале от 10%.