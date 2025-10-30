В Госдуме предложили признавать госизменой участие иноагентов в конференциях

Володин обвинил иноагентов в том, что они «изменили своей стране», финансируются из-за рубежа, «нанося ущерб, вред государству». Он заявил, что депутаты «должны сделать все для того, чтобы у нас не происходило разрушение государственности изнутри». Спикер заявил, что «человек, предавший страну, разрушающий ее, ходит по Парижу, по другим городам европейским, а пенсию (средний размер – 23 500 руб. – «Ведомости») получает из России». «Правильно сказал докладчик [Луговой], надо это на спецсчет перечислять: хочет он получить – пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, – там кормят бесплатно», – сказал Володин.