Вузовские направления с набором менее 10 студентов могут лишиться платных мест

Первый заместитель председателя приемной комиссии Университета ИТМО Кирилл Александров отметил, что при определении максимального количества платных мест на предстоящую приемную кампанию ИТМО руководствуется возможностями каждой отдельно взятой образовательной программы. Например, достаточно ли преподавателей, чтобы обучить всех студентов, хватает ли инфраструктуры для комфортной учебы и другие факторы. «У нас нет задачи во что бы то ни стало заполнить все доступные места – нам важен уровень подготовки ребят, который характеризуется их достижениями: победами в олимпиадах, реализованными проектами или зарегистрированными патентами», – уточнил он. Средний балл ЕГЭ также имеет значение: в ИТМО не принимают документы даже для участия в конкурсе, если хотя бы один из ЕГЭ ниже 60, а на отдельных программах – ниже 75, добавил Александров.