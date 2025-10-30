Вузовские направления с набором менее 10 студентов могут лишиться платных мест

Вузовские направления с набором менее 10 студентов могут лишиться платных местОткрытие программ подготовки кадров для новых сегментов экономики может оказаться нерентабельным, предупреждают эксперты
Министерство науки и высшего образования предложило не выделять места на платное обучение по тем направлениям, где в 2025/26 учебном году средний балл за ЕГЭ был ниже 50. Об этом говорится в проекте методики распределения платных мест на 2026/27 учебный год, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе указано, что министерство планирует определять количество мест как наименьший из двух показателей. Первый – сколько студентов было зачислено на платное обучение в 2025/26 учебном году, второй рассчитывается по специальной формуле. Она представляет собой средний показатель платного набора студентов за три последние приемные кампании, умноженный на коэффициент популярности направления. Как указало ведомство, коэффициент применяется к тем направлениям подготовки, которые относятся к самым массовым областям образования – тем, где обучается более 50% студентов по программам бакалавриата и специалитета. Если направление относится к такой области, коэффициент устанавливается равным 1,1, во всех остальных случаях – 1.
Места для платного приема не будут выделяться, если при расчете количества мест по какому-либо направлению и форме обучения получается менее 10 и при этом за последние три приемные кампании не было набора студентов по другому источнику финансирования, т. е. бюджетному. Помимо этого платные места не будут выделяться по тем направлениям подготовки, где средний балл ЕГЭ по предмету у студентов, зачисленных в 2025/26 учебном году на платной основе, составил менее 50 баллов, указано в проекте.
После того как Минобрнауки разместит в личных кабинетах вузов предложения о предельном количестве платных мест, они могут представить корректировки этих предложений. Возможность корректировки определяется министерством для каждого направления и формы обучения на основе комплексной оценки. Она включает в себя три критерия: средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных на платное обучение в 2025/26 учебном году, востребованность выпускников на рынке труда и выполнение плана приема на платное обучение. В зависимости от набранных баллов число платных мест может быть увеличено на 5–15%, но не может превышать число студентов, зачисленных на направление в предыдущем (т. е. в 2025/26) учебном году.
Закон о госрегулировании платного приема на обучение в вузы вступил в силу 1 сентября этого года. Ограничением платных мест займется правительственная комиссия по научно-технологическому развитию, пояснял министр науки и высшего образования Валерий Фальков в мае на пленарном заседании в Госдуме. В октябре на заседании совета Российского союза ректоров министр отметил, что регулирование не затронет социально значимые и дефицитные направления. К таким он отнес направления из области здравоохранения и медицинских наук, образования и педагогических наук. Как писал «Коммерсантъ», ограничения могут коснуться 46 направлений, включая «экономику», «менеджмент», «юриспруденцию», а также «архитектуру», «нефтегазовое дело» и др.
Первый заместитель председателя приемной комиссии Университета ИТМО Кирилл Александров отметил, что при определении максимального количества платных мест на предстоящую приемную кампанию ИТМО руководствуется возможностями каждой отдельно взятой образовательной программы. Например, достаточно ли преподавателей, чтобы обучить всех студентов, хватает ли инфраструктуры для комфортной учебы и другие факторы. «У нас нет задачи во что бы то ни стало заполнить все доступные места – нам важен уровень подготовки ребят, который характеризуется их достижениями: победами в олимпиадах, реализованными проектами или зарегистрированными патентами», – уточнил он. Средний балл ЕГЭ также имеет значение: в ИТМО не принимают документы даже для участия в конкурсе, если хотя бы один из ЕГЭ ниже 60, а на отдельных программах – ниже 75, добавил Александров.
«50 баллов ЕГЭ [за предмет] не говорят о способности осваивать образовательную программу высшего образования», – считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. По его словам, такие баллы почти неизбежно приводят либо к потенциальному отчислению за неуспеваемость, либо к «вытягиванию за уши» преподавателями для продолжения обучения и получения «натянутого» диплома.
Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отметила, что новые инновационные программы, которые вузы открывают на платной основе, могут столкнуться с рисками, поскольку получение бюджетных мест по ним в ближайшие годы маловероятно. По ее словам, это касается направлений в сфере креативных индустрий, инвест-менеджменте и IT. «Конкурс на них достаточно высокий, и 10 мест платного приема для таких программ выглядят крайне нерентабельно: обычно открывают минимум 25–50 мест, чтобы программа окупалась и готовила кадры для новых сегментов экономики», – указала она. Вузы нередко открывают платные программы с опережением, создавая спрос на перспективные профессии, заключила Абанкина.
«Ведомости» направили в Минобрнауки запрос о том, как ведомство обосновывает порог в 50 баллов по ЕГЭ для ограничения платных мест и как ограничение в 10 мест может повлиять на инновационные программы.