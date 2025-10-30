Более половины россиян ощущают усталость ежедневно или пару раз в неделю

Вместе с этим за 13 лет незначительно выросла доля тех, кто по ощущениям соотносит себя с людьми старшего возраста и пожилыми. В 2012 г. о причастности к старшему возрасту сказали 15% россиян, а в этом году – 16%. К пожилым в 2012 г. относили себя 6% респондентов, в 2025 г. таких среди опрошенных 9%. Доля тех, кто затруднился дать ответ, примерно равна (4% в 2012 г. и 3% в текущем году).