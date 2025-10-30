Более половины россиян ощущают усталость ежедневно или пару раз в неделю

Более половины россиян ощущают усталость ежедневно или пару раз в неделюНа состояние влияют постоянный поток информации и происходящее вокруг
Более трети (37%) россиян чувствуют усталость ежедневно, каждый четвертый (26%) – несколько раз в неделю. К такому выводу пришел аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ по итогам октябрьского телефонного опроса среди 1600 совершеннолетних россиян. Несколько раз в месяц усталость испытывают 17% респондентов, а пару раз в полгода, в год и реже – 7%. Никогда ее не ощущают только 8% опрошенных, 5% затруднились дать ответ.
Наиболее частые причины усталости россиян – нервная и ответственная работа (34%), а также множество психологически тяжелых ситуаций (32%). Каждый четвертый опрошенный связывает усталость с физически тяжелой работой (25%), почти каждый пятый (17%) – с детьми и семьей. Среди других причин усталости перечисляются дача и огород, состояние здоровья, спорт, учеба, недосып. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Снять усталость россиянам помогают телесный отдых и восстановление физических сил (55%), движение и смена обстановки (44%), уединение (34%) и общение с близкими (22%). Здесь опрошенные тоже выбирали несколько вариантов ответа. Как способы справиться со своим состоянием они называли сон, прогулку, спорт, поездки, просмотр кино и чтение, хобби и др.
Наряду с усталостью россияне внутренне взрослеют быстрее, чем раньше, отмечается в результатах исследования. Основываясь на самоощущении, респонденты все реже относят себя к молодежи. Если в 2012 г. таких был 41% опрошенных, то в текущем – лишь 29%. Люди чаще начали относить себя к представителям среднего возраста: в 2012 г. об этом заявили 34% респондентов, а в 2025 г. – 43%.
Вместе с этим за 13 лет незначительно выросла доля тех, кто по ощущениям соотносит себя с людьми старшего возраста и пожилыми. В 2012 г. о причастности к старшему возрасту сказали 15% россиян, а в этом году – 16%. К пожилым в 2012 г. относили себя 6% респондентов, в 2025 г. таких среди опрошенных 9%. Доля тех, кто затруднился дать ответ, примерно равна (4% в 2012 г. и 3% в текущем году).
Усталость – реакция организма на чрезмерную нагрузку, говорит эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе. Во многом она вызвана беспрецедентным объемом информации, которая обрушивается на людей в последние годы, поясняет эксперт. «Бесконечные уведомления в мессенджерах, постоянная многозадачность и «тотальный онлайн» увеличивают когнитивные затраты человека», – сказала Джгамадзе. Но, по ее словам, люди быстро адаптируются к внешним изменениям, а россияне «со своим особым менталитетом делают это быстрее, креативнее других и сообща».
Несмотря на четкую и понятную информационную политику со стороны государства, на каждого человека идет вал противоречивой и зачастую прямо противоположной информации, соглашается доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. На рост ощущения усталости влияют и события вокруг: пандемия, санкционные войны, спецоперация и проч. По оценке эксперта, ощущение неопределенности особенно сильно отражается на тех, кто родился после 2002 г.
Последние годы стали для многих людей «марафоном адаптации», считает клинический директор сервиса психотерапии Alter Анастасия Черткова. По ее словам, когда человек долго живет в режиме повышенного стресса, наступает истощение. Жизнь в состоянии фоновой усталости приводит к рискам для здоровья – от снижения когнитивных функций (например, сложности с концентрацией) до проблем с иммунитетом, добавила эксперт. Первый шаг в работе с усталостью – отдохнуть и перезагрузиться, говорит Черткова. При этом важно помнить о балансе: наряду с отдыхом, дающим покой, нужны и формы активности – движение, спорт, смена обстановки, заключила она.