Главная / Общество /

КС отказал военному в обжаловании нормы о личной подаче документов на выборы

Отсутствие в законодательстве поблажки для участников спецоперации не лишает их возможности взять отпуск
Александр Тихонов
Яна Суринская
Станислав Красильников / РИА Новости
Станислав Красильников / РИА Новости

Конституционный суд (КС) России отказал участнику специальной военной операции Дмитрию Поршневу в принятии к рассмотрению жалобы на п. 5 ст. 33 закона об основных гарантиях прав на участие в выборах и п. 19 ст. 32 избирательного кодекса Псковской области, абзац первый которой воспроизводит норму вышеназванного закона. Речь идет о требовании к кандидату на выборах лично предоставить документы в избирательную комиссию, которое в 2024 г. лишило Поршнева права на участие в досрочных выборах главы Гдовского района Псковской области. Избирком отказал ему в регистрации кандидатом ввиду непредставления документов лично (их принесла в комиссию супруга военнослужащего), суды признали соответствующее постановление законным.

Оспариваемое положение законодательства исходит из того, что представление документов не кандидатом лично, а иным лицом допускается именно при объективном отсутствии у гражданина возможности лично представить документы в избирком, что обусловливается такими обстоятельствами, которые возникают против его воли и не могут быть заранее соотнесены с периодом проведения выборов, говорится в определении КС. Отсутствие в законодательстве положений о представлении в избирком документов не лично военнослужащим само по себе не свидетельствует о невозможности соблюдения соответствующего требования, счел суд.

«Военнослужащий не лишен возможности воспользоваться предоставляемыми в соответствии с федеральным законом <...> и положением о порядке прохождения военной службы <...> отпусками, в том числе основным отпуском, продолжительность которого по общему правилу позволяет соотнести его со временем представления в избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата», – говорится в определении КС.

Кто победил на выборах без участия контрактника Поршнева

Досрочные выборы главы Гдовского района Псковской области прошли 8 сентября 2024 г., победу на них одержал экс-депутат Псковской городской думы Иван Мешков («Единая Россия»). За него проголосовало 61,5% избирателей. Нотариально заверенное согласие Поршнева баллотироваться кандидатом на должность главы муниципалитета представила в избирком его супруга. ТИК 27 июля 2024 г. отказала ему в регистрации кандидатом ввиду непредставления документов лично. Поршнев обжаловал отказ, но суды признали соответствующее постановление избиркома законным. Верховный суд подтвердил законность решения о недопуске Поршнева на выборах, писали «Ведомости» 30 июня.

При этом специфика военной службы не может не оказывать воздействия на фактическую реализацию военным своего пассивного избирательного права, отмечается там же. «Применительно к реализации военнослужащим пассивного избирательного права на этапе его выдвижения в качестве кандидата и к решению вопроса о предоставлении ему отпусков в целях представления необходимых документов в избирательную комиссию не могут не учитываться цели выполнения задач по обеспечению обороны страны и безопасности государства, приобретающие особое значение в условиях специального правового регулирования отношений по реализации воинской обязанности и прохождению военной службы в период мобилизации», – определил КС.

Военный в бою – такой же (и даже более жесткий) случай объективной невозможности представления документов в избирком лично, как и заболевание или содержание кандидата в СИЗО (в качестве исключения закон позволяет в последних двух случаях подать документы через представителя), говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Но КС, вместо того чтобы выровнять ситуацию конституционным толкованием (как делал раньше), сказал: «Берите отпуск» и «Это дело законодателя». В результате формально одинаковое правило оборачивается неравенством возможностей», – сказал эксперт «Ведомостям».

