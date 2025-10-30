КС отказал военному в обжаловании нормы о личной подаче документов на выборы

КС отказал военному в обжаловании нормы о личной подаче документов на выборыОтсутствие в законодательстве поблажки для участников спецоперации не лишает их возможности взять отпуск
Конституционный суд (КС) России отказал участнику специальной военной операции Дмитрию Поршневу в принятии к рассмотрению жалобы на п. 5 ст. 33 закона об основных гарантиях прав на участие в выборах и п. 19 ст. 32 избирательного кодекса Псковской области, абзац первый которой воспроизводит норму вышеназванного закона. Речь идет о требовании к кандидату на выборах лично предоставить документы в избирательную комиссию, которое в 2024 г. лишило Поршнева права на участие в досрочных выборах главы Гдовского района Псковской области. Избирком отказал ему в регистрации кандидатом ввиду непредставления документов лично (их принесла в комиссию супруга военнослужащего), суды признали соответствующее постановление законным.
Оспариваемое положение законодательства исходит из того, что представление документов не кандидатом лично, а иным лицом допускается именно при объективном отсутствии у гражданина возможности лично представить документы в избирком, что обусловливается такими обстоятельствами, которые возникают против его воли и не могут быть заранее соотнесены с периодом проведения выборов, говорится в определении КС. Отсутствие в законодательстве положений о представлении в избирком документов не лично военнослужащим само по себе не свидетельствует о невозможности соблюдения соответствующего требования, счел суд.
«Военнослужащий не лишен возможности воспользоваться предоставляемыми в соответствии с федеральным законом <...> и положением о порядке прохождения военной службы <...> отпусками, в том числе основным отпуском, продолжительность которого по общему правилу позволяет соотнести его со временем представления в избирательную комиссию документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидата», – говорится в определении КС.
Кто победил на выборах без участия контрактника Поршнева
При этом специфика военной службы не может не оказывать воздействия на фактическую реализацию военным своего пассивного избирательного права, отмечается там же. «Применительно к реализации военнослужащим пассивного избирательного права на этапе его выдвижения в качестве кандидата и к решению вопроса о предоставлении ему отпусков в целях представления необходимых документов в избирательную комиссию не могут не учитываться цели выполнения задач по обеспечению обороны страны и безопасности государства, приобретающие особое значение в условиях специального правового регулирования отношений по реализации воинской обязанности и прохождению военной службы в период мобилизации», – определил КС.
Военный в бою – такой же (и даже более жесткий) случай объективной невозможности представления документов в избирком лично, как и заболевание или содержание кандидата в СИЗО (в качестве исключения закон позволяет в последних двух случаях подать документы через представителя), говорит руководитель Центра конституционного правосудия Иван Брикульский. «Но КС, вместо того чтобы выровнять ситуацию конституционным толкованием (как делал раньше), сказал: «Берите отпуск» и «Это дело законодателя». В результате формально одинаковое правило оборачивается неравенством возможностей», – сказал эксперт «Ведомостям».