КС отказал военному в обжаловании нормы о личной подаче документов на выборы

Оспариваемое положение законодательства исходит из того, что представление документов не кандидатом лично, а иным лицом допускается именно при объективном отсутствии у гражданина возможности лично представить документы в избирком, что обусловливается такими обстоятельствами, которые возникают против его воли и не могут быть заранее соотнесены с периодом проведения выборов, говорится в определении КС. Отсутствие в законодательстве положений о представлении в избирком документов не лично военнослужащим само по себе не свидетельствует о невозможности соблюдения соответствующего требования, счел суд.