Регионы стали активнее устанавливать памятники участникам СВО

Регионы стали активнее устанавливать памятники участникам СВОЭто необходимо, чтобы увековечить память погибших
Регионы и муниципалитеты все активнее размещают тендеры на установку памятников и скульптур в честь участников специальной военной операции (СВО), обратили внимание «Ведомости».
В 2025 г. на сайте госзакупок было опубликовано порядка 15 таких тендеров, в 2024 г. – четыре, в 2023 г. – два. В год начала спецоперации – 2022-й – такие лоты не размещали.
Например, в начале октября 2025 г. Светловский муниципалитет Калининградской области опубликовал тендер на установку памятника участникам Великой Отечественной войны и участникам спецоперации на 4,2 млн руб. Победителем стало ООО «Юникорн», предложившее выполнить работу за 3,4 млн руб. Это будет стальной памятник с двумя фигурами: участника Великой Отечественной войны в гимнастерке, пилотке и с ружьем и участника спецоперации с современным оружием, в шлеме, бронежилете и с шевроном Z, сидящего рядом.
В Армавире (Краснодарский край) за 4 млн руб. установят мемориал участникам СВО, который будет состоять из скульптуры бойца спецоперации (на эскизе он, в бронежилете, стоит на черной гранитной плите, держит в руке шлем, за спиной ружье, на груди – символ Z) и скульптуры воина-интернационалиста. Между ними – две памятные стелы с именами участников спецоперации.
ООО «Новомир» в Карымском районе Забайкальского края организует установку скульптуры солдата для мемориала участникам СВО за 1,4 млн руб. Судя по проекту эскиза, это будет бронзовый памятник военнослужащему с ружьем в руках.
В Удмуртии в селе Красногорское за 850 000 руб. будет возведен мемориальный комплекс: на гранитной стене по центру планируется выбить изображение бойца СВО, слева от воина – изображение боевой машины пехоты с солдатами в обрамлении листвы, справа – изображение трех солдат, сверху будет выбит беспилотный летательный аппарат. Весь ансамбль будет обрамлен надписью «Посвящается участникам специальной военной операции». По центру – символ Z. Сбоку на стенах – фигуры голубей.
Аналогичные тендеры в 2025 г. (некоторые – с благоустройством прилегающей территории) также опубликовали муниципалитеты Ленинградской, Тюменской, Самарской, Кировской, Свердловской областей и Чувашии.
Установка таких мемориальных ансамблей финансируется как из региональных бюджетов, так и из внебюджетных источников, например на средства спонсоров, говорит глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Я в одном из районов Татарстана был на месте открытия памятника, который был изготовлен благодаря помощи местных меценатов», – указал он.
Количество памятников участникам СВО увеличилось, обратил внимание политолог Александр Немцев. По его словам, такие памятники есть, например, в Курске и Орле. Их установка необходима для того, чтобы увековечить память погибших, говорит Немцев. По сути, по его словам, это попытка избежать ошибок афганской кампании. В будущем практика по установке скульптур в честь участников спецоперации будет только набирать обороты, уверен политолог.
Россияне к установке памятных знаков и созданию аллей относятся умеренно положительно – как к государственному делу, сказал социолог Денис Волков. Про массовый запрос на установку таких памятников говорить пока рано, считает он. Наиболее эмоционально вовлечены прежде всего те, у кого есть родственники, непосредственно принимающие участие в военных действиях, указал Волков.