Регионы стали активнее устанавливать памятники участникам СВО

Количество памятников участникам СВО увеличилось, обратил внимание политолог Александр Немцев. По его словам, такие памятники есть, например, в Курске и Орле. Их установка необходима для того, чтобы увековечить память погибших, говорит Немцев. По сути, по его словам, это попытка избежать ошибок афганской кампании. В будущем практика по установке скульптур в честь участников спецоперации будет только набирать обороты, уверен политолог.