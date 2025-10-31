Ветераны спецоперации смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту

Ветераны спецоперации смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтрактуМера позволит преобразовать их из получателей льгот в активных субъектов экономики, говорят эксперты
Ветераны спецоперации, признанные безработными или ищущими работу после окончания службы, смогут заключить социальный контракт. Это соглашение, позволяющее получить государственную помощь в виде соцуслуг или денежных выплат в обмен на выполнение обязательств для преодоления трудной жизненной ситуации. Цель внедрения механизма заключается в стимулировании ветеранов открывать собственный бизнес.
Такие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта Минтруда о перерасчете социальных страховых выплат для жителей новых регионов. 27 октября их одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Одобренные правительством изменения вносятся в закон «О государственной социальной помощи», в случае принятия нормы закона будут действовать по всей России. Тогда как первоначальная версия законопроекта, принятая Госдумой в первом чтении 15 сентября, охватывала только Луганскую и Донецкую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.
Как следует из поправок, соцконтракт можно будет заключить один раз. К соцконтракту, как следует из поправок, будет прилагаться программа социальной адаптации, которая должна помочь приобрести новые навыки, необходимые интеграции в экономику через предпринимательство.
Для ветеранов мера поддержки оказывается без оценки среднедушевого дохода их семей, в отличие от стандартной процедуры (для малоимущих граждан и семей. – «Ведомости»), что серьезно упрощает получение помощи, сказал президент коллегии адвокатов «Объединенное сообщество адвокатов» Олег Ритман.
Для заключения соцконтракта требуется наличие статуса участника спецоперации, увольнение с военной службы, постановка на учет в службе занятости и предоставление рекомендации от фонда «Защитники Отечества», говорит Ритман. Прямых территориальных ограничений для ведения бизнеса не установлено: закон федеральный, поэтому предпринимательскую деятельность можно вести в любом регионе России, добавил он.
Также по выбору ветеранов – инвалидов I или II группы, уволенных с военной службы или завершивших контракт, государственную соцпомощь могут получить их супруги, признанные безработными или ищущими работу.
Что такое соцконтракт
Традиционная форма социальной помощи – это выплаты или льготы, напоминает адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов. Основная задача инициативы – обеспечить не разовую выплату, а долгосрочную финансовую стабильность, дав поддержку ветеранам для создания собственного бизнеса, заявил «Ведомостям» Ритман. Это преобразует их из получателей помощи в активных субъектов экономики, пояснил он. Помимо формирования собственных источников доходов, развивая малый бизнес, ветераны смогут создавать новые рабочие места, добавил Егулемов.
Почти каждый второй вернувшийся участник спецоперации трудоустроен или открыл свое дело, заявил «Ведомостям» представитель Минтруда.
При этом только 1,7% участников спецоперации реализуют себя как предприниматели, сообщала в Госдуме руководитель департамента переобучения и трудоустройства фонда «Защитники Отечества» Ольга Татаренко в мае 2025 г. Согласно данным фонда, начать свое дело на тот момент были готовы около 3000 ветеранов. По ее словам, большинство хотели бы попробовать открыть проекты в сельском хозяйстве (40%), розничной торговле (15%) и автобизнесе (6%). «Ведомости» направили запрос в фонд «Защитники Отечества» для уточнения, какого количества человек коснется инициатива.
О чем изначально был законопроект
Одобренная Думой в первом чтении инициатива Минтруда вводит перерасчет выплат по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний для жителей новых территорий, если такая выплата была назначена до 1 марта 2023 г. в соответствии с украинским законодательством.
Проживающим или проживавшим в Запорожской и Херсонской областях произведут перерасчет из среднего заработка работников организаций по Крыму, в ДНР и ЛНР – по Ростовской области. Перерасчеты ежемесячной страховой выплаты с доплатой за прошлое время произведут при условии, что получатель пройдет переосвидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы по законодательству РФ. По данным Социального фонда России, перерасчет коснется 1184 человек, напомнил представитель Минтруда «Ведомостям».
До вступления в состав РФ в Запорожской и Херсонских областях действовало украинское законодательство, а в ДНР и ЛНР – законодательство их республик, сказал «Ведомостям» глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Когда в состав РФ вступили Запорожская и Херсонская области, на них сразу распространилось российское законодательство в вопросах социального страхования от профзаболеваний и от несчастных случаев на производстве, в отличие от ДНР и ЛНР, продолжает он. По его словам, законодательство этих двух республик ранее предполагало более низкие компенсационные выплаты.
Основные проблемы социального страхования граждан, проживающих в новых регионах, связаны с переходным периодом интеграции этих территорий в правовую и социально-экономическую систему РФ, сказал Егулемов. По его словам, значительная часть документов, подтверждающих страховые случаи, стаж и размер выплат, оказалась утраченной. Кроме того, после перехода территорий под юрисдикцию РФ граждане и органы власти утратили доступ к украинским электронным и бумажным базам данных, где содержались сведения о начислениях, страховых взносах и предыдущих выплатах, добавил он.