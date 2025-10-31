Ветераны спецоперации смогут открыть свое дело за счет помощи по соцконтракту

При этом только 1,7% участников спецоперации реализуют себя как предприниматели, сообщала в Госдуме руководитель департамента переобучения и трудоустройства фонда «Защитники Отечества» Ольга Татаренко в мае 2025 г. Согласно данным фонда, начать свое дело на тот момент были готовы около 3000 ветеранов. По ее словам, большинство хотели бы попробовать открыть проекты в сельском хозяйстве (40%), розничной торговле (15%) и автобизнесе (6%). «Ведомости» направили запрос в фонд «Защитники Отечества» для уточнения, какого количества человек коснется инициатива.