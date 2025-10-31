Росгвардия хочет штрафовать ЧОПы за недостоверную отчетность

Росгвардия хочет штрафовать ЧОПы за недостоверную отчетностьЭто одна из инициатив предложенного пакета поправок ведомства по усилению контроля за охраной стратегических объектов
Росгвардия разработала поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающие введение штрафов за непредставление или направление недостоверных сведений о начале и окончании оказания охранных услуг на критически важных объектах. Соответствующую инициативу «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных актов.
Ведомство предлагает дополнить КоАП новой статьей 19.7.17, устанавливающей административную ответственность для должностных и юридических лиц частных охранных организаций. Под «ненадлежащим представлением сведений» понимается несвоевременная подача, а также предоставление неполной или искаженной информации. За нарушение порядка подачи информации об охранной деятельности в территориальные органы Росгвардии предусмотрены штрафы: для должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб., для юридических – от 30 000 до 50 000 руб.
Как пишут авторы в пояснительной записке, разработка законопроекта связана с необходимостью предотвращать возможные налеты БПЛА на объекты, отнесенные к критическим элементам экономики государства. Росгвардия также указывает, что инфраструктура РФ «подвергается противоправным атакам воздействия беспилотных воздушных судов», из-за чего снижается уровень антитеррористической защищенности и контроля над административными ресурсами.
Ужесточение требований и усиление ответственности за соблюдение правил охраны объектов критической инфраструктуры, по мнению экспертов, не приведет к «выдавливанию» средних игроков с рынка частной охраны, считает член общественного совета при Минобороны РФ и ветеран МВД Вячеслав Калинин. По его словам, для любого гражданина в первую очередь важно ощущение личной и общественной безопасности.
Охрана критически важной инфраструктуры приносит значительный доход самой Росгвардии, объясняет руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, и МВД, и Росгвардия «традиционно» скептически настроены к деятельности частных охранных предприятий. На рынке и сейчас присутствуют другие игроки – крупные и давно устоявшиеся структуры, но за последние три года Росгвардия последовательно усиливает контроль над сферой безопасности, резюмировал Гончаров.
Рынок частной охраны, по словам Калинина, давно структурирован: крупные, средние и мелкие компании занимаются охраной объектов в зависимости от своих возможностей и компетенций. «Каждый ЧОП, оценивая собственные ресурсы и квалификацию сотрудников, берется за заказы различной сложности. И сегодня неподготовленные, маленькие или еще неопытные организации просто не привлекаются к охране критически важных объектов», – поясняет Калинин.
Ужесточение контроля за охраной критической инфраструктуры является необходимым шагом, говорит председатель московского профсоюза МВД и Росгвардии Михаил Пашкин. Критически важные объекты требуют высокой квалификации персонала и специальных компетенций, поэтому мелкие или неопытные ЧОПы к их охране не привлекаются, подтверждает он. Новые меры позволят выявлять организации, которые не задействованы на таких объектах, и регулярно отслеживать ситуацию через отчеты, повышая профессиональные стандарты отрасли.
При этом, по мнению Пашкина, повышение требований к ответственности ЧОПов кардинально не изменит ситуацию с авариями, диверсиями и иными ЧП на предприятиях. По его словам, государство и в настоящий момент «особо чувствительно и недовольно» уровнем охраны таких объектов, но полностью исключить, к примеру, прилеты БПЛА, эксперт считает маловероятным.
Поправки стали частью более широкого пакета инициатив Росгвардии, направленного на усиление контроля за деятельностью ЧОПов и ведомственной охраны, – всего на портале размещено четыре проекта изменений. Среди предложений также есть обязательство для ЧОПов направлять в территориальный орган Росгвардии копии всех договоров на охрану в течение пяти рабочих дней после их заключения. Ведомственная охрана, в свою очередь, должна уведомлять органы о принятых объектах в течение 15 дней. При этом особое внимание вновь уделяется объектам, включенным в перечни критически важных, а также объектам высшего приоритета, которые должны быть оснащены средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотников.
«Ведомости» направили запрос в Росгвардию для уточнения причин необходимости разработки поправок.