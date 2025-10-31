Росгвардия хочет штрафовать ЧОПы за недостоверную отчетность

Поправки стали частью более широкого пакета инициатив Росгвардии, направленного на усиление контроля за деятельностью ЧОПов и ведомственной охраны, – всего на портале размещено четыре проекта изменений. Среди предложений также есть обязательство для ЧОПов направлять в территориальный орган Росгвардии копии всех договоров на охрану в течение пяти рабочих дней после их заключения. Ведомственная охрана, в свою очередь, должна уведомлять органы о принятых объектах в течение 15 дней. При этом особое внимание вновь уделяется объектам, включенным в перечни критически важных, а также объектам высшего приоритета, которые должны быть оснащены средствами обнаружения и противодействия противоправному применению беспилотников.