Конституционный суд поручил упростить оформление ипотеки для военных

Лустач участвовал в накопительно-ипотечной системе и хотел оформить целевой жилищный заем для покупки квартиры, но банк в 2021 г. отказался принимать документы. Финансовая организация потребовала нотариально удостоверенное согласие супруги на заключение сделки, ссылаясь на ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса. Сейчас, согласно этой норме, для заключения одним из супругов такой сделки необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. А проживающим в труднодоступных районах страны супругам, чтобы попасть к нотариусу, нужно было преодолеть несколько сотен километров – сначала на попутных машинах, затем самолетом, что делало оформление крайне затратным. Попытка направить согласие в электронном виде или через командира части также не увенчалась успехом: банк указал, что альтернативная форма удостоверения не предусмотрена. После отказа в кредите Лустач в 2022 г. обратился в суд, полагая, что требование личного посещения нотариуса дискриминирует семьи военнослужащих, ограничивая их в праве на жилье. Но районный, областной и Верховный суды отказали в удовлетворении иска, заявив, что норма Семейного кодекса не допускает иных форм подтверждения согласия.