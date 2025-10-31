Конституционный суд поручил упростить оформление ипотеки для военных

Конституционный суд поручил упростить оформление ипотеки для военныхПроживающим на Крайнем Севере супругам военнослужащих не потребуется лично посещать нотариуса для сделки
Конституционный суд (КС) признал не соответствующей Основному закону норму Семейного кодекса, обязывающую оформлять согласие супруга на совершение сделок, связанных с участием в накопительно-ипотечной системе, только при личной явке к нотариусу. Поводом стала жалоба военного Олега Лустача, служившего на Крайнем Севере, где доступ к нотариату был затруднен.
Лустач участвовал в накопительно-ипотечной системе и хотел оформить целевой жилищный заем для покупки квартиры, но банк в 2021 г. отказался принимать документы. Финансовая организация потребовала нотариально удостоверенное согласие супруги на заключение сделки, ссылаясь на ч. 3 ст. 35 Семейного кодекса. Сейчас, согласно этой норме, для заключения одним из супругов такой сделки необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. А проживающим в труднодоступных районах страны супругам, чтобы попасть к нотариусу, нужно было преодолеть несколько сотен километров – сначала на попутных машинах, затем самолетом, что делало оформление крайне затратным. Попытка направить согласие в электронном виде или через командира части также не увенчалась успехом: банк указал, что альтернативная форма удостоверения не предусмотрена. После отказа в кредите Лустач в 2022 г. обратился в суд, полагая, что требование личного посещения нотариуса дискриминирует семьи военнослужащих, ограничивая их в праве на жилье. Но районный, областной и Верховный суды отказали в удовлетворении иска, заявив, что норма Семейного кодекса не допускает иных форм подтверждения согласия.
В своей жалобе заявитель указывал, что из-за невозможности нотариального удостоверения согласия супруги он лишился права воспользоваться накопительно-ипотечной системой и оформить жилье. По его мнению, требование личного обращения к нотариусу нарушает гарантированные Конституцией права на защиту семьи и собственности, поскольку не учитывает особенности службы в труднодоступных гарнизонах. КС с этими доводами согласился и постановил, что закон должен предусматривать альтернативные формы удостоверения – например, с использованием электронной подписи, через командование части или иные должностные лица, наделенные необходимыми полномочиями. Суд подчеркнул, что речь идет не только о восстановлении нарушенных прав конкретного гражданина, но и об устранении системной проблемы, затрагивающей тысячи военнослужащих и членов их семей.
До внесения соответствующих изменений в Семейный кодекс органы власти и суды обязаны руководствоваться правовой позицией суда, допуская альтернативные формы подтверждения, если получение нотариального согласия затруднительно.
Заявитель, указали судьи КС, имеет право на компенсацию, размер и форму которой определит суд первой инстанции.
Лустач заявил «Ведомостям», что не ожидал такого решения: еще на стадии отказа банка он посчитал, что норма так работать не должна, но в разговоре с сослуживцами оказался единственным, кто сталкивался с такой проблемой. Заявитель уверен, что изменение закона облегчит жизнь не только военным.
«Хочется верить, что законодатель учтет ключевые идеи КС и при совершенствовании законодательства разработает универсальный механизм, который позволил бы решить проблемы всех граждан, которые не имеют доступа к нотариальным услугам», – добавил представляющий интересы Лустача адвокат Verba Legal Дмитрий Мальбин.
Подобные ситуации касаются не только военнослужащих, соглашается глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Поэтому при работе над законопроектом нужно тщательно проработать исключительные случаи, когда допустимо использование альтернативной формы заверения документов. «А если супруг – космонавт? А если работает на подводной лодке?» – приводит примеры Нилов, напоминая, что изначально норма была создана для минимизации риска «самоуправства». По его словам, жалоб, связанных с невозможностью оформить доверенность альтернативными способами, поступало «не так уж много», но КС сделал «правильные выводы», встав на сторону тех, кто по объективным причинам не имеет доступа к нотариальным услугам.