53% граждан связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну

53% граждан связывают иноагентство с предательством и работой на другую странуЛишь малая часть респондентов ВЦИОМ понимают, как присваивается соответствующий статус
У большинства респондентов слова «иностранный агент» вызывают негативные ассоциации, выяснил аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, который был проведен 3 октября методом телефонного интервью среди 1600 человек. Больше всего граждан (28%) связывают его с предательством страны, диверсиями и шпионской деятельностью (13%). Кроме того, 7% опрошенных убеждены, что иностранные агенты действуют в интересах других стран или получают там деньги, а 5% связывают этот термин с эмигрантами, которых не стоит пускать в Россию.
«Термин «иноагент» явно стигматизирован, позитивные, нейтральные ассоциации или альтернативные трактовки встречаются редко», – говорится в пресс-релизе ВЦИОМа. Опрос был открытый, было возможно дать до трех ответов на один вопрос. К примеру, 15% просто говорят, что иноагентство вызывает негативные ассоциации, 8% называют их плохими людьми, а 2% выступают за уничтожение подобных граждан.
Хотя есть «небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду», отмечается в релизе ВЦИОМа. В частности, с либералами и оппозицией их ассоциируют 4% опрошенных, столько же выразили к ним позитивное отношение и отметили, что статус смешной или надуманный. О том, что ассоциаций с понятием нет, сообщили 10% опрошенных, а 19% затруднились ответить.
«В современном российском обществе ярлык «иноагент» превратился не просто в юридический статус, а в мощный социокультурный штамп, отражающий страх и недоверие к «чужим». Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян 2-е место по ассоциации с иноагентами (на 1-м месте иноагент Максим Галкин. – «Ведомости»)», – заявила руководитель медиацентра ВЦИОМа Яна Ширяева. По ее словам, это демонстрирует, как политика и медиа формируют эмоциональную рамку восприятия и усиливают консолидацию вокруг идеологии защиты от внешних угроз.
Впервые понятие иноагента (для НКО) было введено в 2012 г., затем оно было расширено на СМИ и физлиц. В 2022 г. 17% говорили, что хорошо осведомлены о соответствующем законодательстве, 53% «что-то слышали». Теперь хорошо знают о законодательстве об иноагентах 20% респондентов, что-то слышали 55%.
Политолог Александр Немцев считает, что результаты опроса говорят о том, что в целом россияне не понимают саму природу статуса иноагента. Эксперт поясняет, что для простых россиян информация о законе об иноагентах не является социально важной. Он касается известных людей, но они не влияют на общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь. Статус иноагента – фоновый вопрос, который только обсуждают, но не более того.
Также усилилась поддержка практики присвоения статуса. В 2022 г. ее одобряли 54% осведомленных респондентов, сейчас – 65%. Против высказались 20% (был 31%).
29 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил комиссии по расследованию вмешательства извне проработать поправки, усиливающие контроль за лицами под иностранным влиянием. Он поддержал предложение депутата Андрея Лугового включить в состав понятия госизмены участие иноагентов в зарубежных мероприятиях, которые могут «подрывать престиж России».
Володин заявил, что такие лица «изменили своей стране», финансируются извне и «наносят ущерб государству». Он также предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчет: «Хочет он получить – пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, – там кормят бесплатно».