53% граждан связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну

Политолог Александр Немцев считает, что результаты опроса говорят о том, что в целом россияне не понимают саму природу статуса иноагента. Эксперт поясняет, что для простых россиян информация о законе об иноагентах не является социально важной. Он касается известных людей, но они не влияют на общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь. Статус иноагента – фоновый вопрос, который только обсуждают, но не более того.