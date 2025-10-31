Газета
Главная / Общество /

53% граждан связывают иноагентство с предательством и работой на другую страну

Лишь малая часть респондентов ВЦИОМ понимают, как присваивается соответствующий статус
Елена Вострикова
Екатерина Дорофеева
Люди судят об иноагентах по присвоенному Минюстом статусу
Люди судят об иноагентах по присвоенному Минюстом статусу / Алексей Орлов / Ведомости

У большинства респондентов слова «иностранный агент» вызывают негативные ассоциации, выяснил аналитический центр ВЦИОМ по итогам опроса, который был проведен 3 октября методом телефонного интервью среди 1600 человек. Больше всего граждан (28%) связывают его с предательством страны, диверсиями и шпионской деятельностью (13%). Кроме того, 7% опрошенных убеждены, что иностранные агенты действуют в интересах других стран или получают там деньги, а 5% связывают этот термин с эмигрантами, которых не стоит пускать в Россию.

«Термин «иноагент» явно стигматизирован, позитивные, нейтральные ассоциации или альтернативные трактовки встречаются редко», – говорится в пресс-релизе ВЦИОМа. Опрос был открытый, было возможно дать до трех ответов на один вопрос. К примеру, 15% просто говорят, что иноагентство вызывает негативные ассоциации, 8% называют их плохими людьми, а 2% выступают за уничтожение подобных граждан.

Хотя есть «небольшая группа тех, кто воспринимает иноагентов через инакомыслие, оппозицию и борьбу за правду», отмечается в релизе ВЦИОМа. В частности, с либералами и оппозицией их ассоциируют 4% опрошенных, столько же выразили к ним позитивное отношение и отметили, что статус смешной или надуманный. О том, что ассоциаций с понятием нет, сообщили 10% опрошенных, а 19% затруднились ответить.

«В современном российском обществе ярлык «иноагент» превратился не просто в юридический статус, а в мощный социокультурный штамп, отражающий страх и недоверие к «чужим». Интересно, что Алла Пугачева, не обладающая таким статусом, занимает среди россиян 2-е место по ассоциации с иноагентами (на 1-м месте иноагент Максим Галкин. – «Ведомости»)», – заявила руководитель медиацентра ВЦИОМа Яна Ширяева. По ее словам, это демонстрирует, как политика и медиа формируют эмоциональную рамку восприятия и усиливают консолидацию вокруг идеологии защиты от внешних угроз.

Впервые понятие иноагента (для НКО) было введено в 2012 г., затем оно было расширено на СМИ и физлиц. В 2022 г. 17% говорили, что хорошо осведомлены о соответствующем законодательстве, 53% «что-то слышали». Теперь хорошо знают о законодательстве об иноагентах 20% респондентов, что-то слышали 55%.

Политолог Александр Немцев считает, что результаты опроса говорят о том, что в целом россияне не понимают саму природу статуса иноагента. Эксперт поясняет, что для простых россиян информация о законе об иноагентах не является социально важной. Он касается известных людей, но они не влияют на общественно-политическую, экономическую и социальную жизнь. Статус иноагента – фоновый вопрос, который только обсуждают, но не более того.

Также усилилась поддержка практики присвоения статуса. В 2022 г. ее одобряли 54% осведомленных респондентов, сейчас – 65%. Против высказались 20% (был 31%).

29 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил комиссии по расследованию вмешательства извне проработать поправки, усиливающие контроль за лицами под иностранным влиянием. Он поддержал предложение депутата Андрея Лугового включить в состав понятия госизмены участие иноагентов в зарубежных мероприятиях, которые могут «подрывать престиж России».

Володин заявил, что такие лица «изменили своей стране», финансируются извне и «наносят ущерб государству». Он также предложил перечислять пенсии иноагентов на спецсчет: «Хочет он получить – пускай приезжает в страну, ответит по заслугам, а дальше, может быть, и не понадобится пенсия. Потому что в местах, понятно каких, где надо будет работать, – там кормят бесплатно».

