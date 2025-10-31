Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Судебный процесс длился полгода. Дело рассматривала судья Ольга Киселькова. Как установил суд, Шабутдинов совместно с подельниками размещал на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах. Блогер называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером. С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» через «Like Центр» злоумышленники продавали клиентам программы, тренинги и вебинары, обещая гарантированный успех в предпринимательской деятельности, пришли к выводу в прокуратуре. Всего было установлено около 100 эпизодов мошенничества. Стоимость курсов варьировалась от 60 000 до 12 млн руб. В реальности обучение не давало обещанных результатов, а получить деньги обратно клиенты не могли из-за условий публичной оферты, исключавших возврат средств, настаивал прокурор. По делу были признаны потерпевшими более 113 человек, а причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.