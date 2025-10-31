Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонии

Блогера Аяза Шабутдинова приговорили к семи годам колонииВ процессе он признал вину в многомиллионном мошенничестве
Пресненский суд Москвы огласил обвинительный приговор совладельцу бизнес-школы «Like Центр» и блогеру Аязу Шабутдинову, известному продажей обучающих курсов для «будущих миллионеров». Ему назначено семь лет колонии общего режима по делу об особо крупном мошенничестве, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.
Также Шабутдинову назначен штраф в размере 5 млн руб. По решению суда было удовлетворено 43 гражданских иска потерпевших на сумму более 52 млн руб. Арест на имущество и счета блогера был сохранен для дальнейшего удовлетворения требований клиентов, оставшихся недовольными покупкой бизнес-курсов.
Судебный процесс длился полгода. Дело рассматривала судья Ольга Киселькова. Как установил суд, Шабутдинов совместно с подельниками размещал на подконтрольных интернет-ресурсах заведомо ложную информацию об образовательных курсах. Блогер называл себя «основателем технологической образовательной компании для предпринимателей», инвестором и миллиардером. С помощью «агрессивного маркетинга и активной рекламы» через «Like Центр» злоумышленники продавали клиентам программы, тренинги и вебинары, обещая гарантированный успех в предпринимательской деятельности, пришли к выводу в прокуратуре. Всего было установлено около 100 эпизодов мошенничества. Стоимость курсов варьировалась от 60 000 до 12 млн руб. В реальности обучение не давало обещанных результатов, а получить деньги обратно клиенты не могли из-за условий публичной оферты, исключавших возврат средств, настаивал прокурор. По делу были признаны потерпевшими более 113 человек, а причиненный им ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 млн руб.
Прокурор в прениях отметила, что представленные по делу доказательства и показания свидетелей в полном объеме подтверждают вину Шабутдинова. Адвокат подсудимого Калой Ахильгов просил суд при вынесении приговора учесть ряд смягчающих обстоятельств: проблемы со здоровьем, наличие двух несовершеннолетних детей и гражданской супруги на иждивении, положительные характеристики и признание вины. Шабутдинов в ходе процесса возместил ущерб 74 потерпевшим, а остальным готов перечислить средства после предоставления реквизитов, добавил защитник. Ахильгов также обратил внимание, что его доверитель сотрудничал с волонтерской организацией «Добро.РФ», помогая организовывать очистку пляжей Анапы от мазута, и финансировал эти мероприятия.
Шабутдинов в последнем слове заявил, что пришел в предпринимательство с искренним желанием помочь людям, раскрыть их потенциал и научить зарабатывать.