Минюст хочет упразднить свой совет по оценке религиозных материалов на экстремизм

Минюст хочет упразднить свой совет по оценке религиозных материалов на экстремизмЗа 15 лет существования эта консультативная структура подготовила лишь одно заключение
Министерство юстиции хочет упразднить свой Научно-консультативный совет, который должен был заниматься оценкой религиозных материалов на предмет экстремизма. Это следует из проекта приказа ведомства на портале проектов нормативных актов, с которым ознакомились «Ведомости».
Совет по изучению информационных материалов религиозного содержания на предмет выявления в них признаков экстремизма был создан при Минюсте в 2009 г. для экспертного анализа религиозных публикаций и иных информационных материалов на наличие экстремистских идей. Он должен был давать научно-методические заключения, которые могли учитываться в судебных или административных процедурах, связанных с применением закона «О противодействии экстремистской деятельности». В состав совета входили специалисты в области права, религиоведения и лингвистики.
Но, как признает Минюст в пояснительной записке к проекту документа, с 2010 г. структура подготовила лишь одно заключение, а выводы совета не имели самостоятельной юридической силы и не подменяли установленный законом порядок признания материалов экстремистскими.
Единственная экспертиза касалась трудов «Критерии или огни в пути», «Сомнения, порожденные веком» и «Жизнь и исламская вера» турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, изданных в России в 2000-х гг. В заключении отмечалось, что тексты Гюлена содержат как идеи межрелигиозного диалога, так и риторику, подчеркивающую превосходство ислама, и в частности суфизма, над другими конфессиями, что «способно спровоцировать межрелигиозную рознь». В резолютивной части заключения эксперты признали, что признаки экстремизма в книгах в целом отсутствуют, но рекомендовали издательству учитывать риск судебных претензий из-за «наличия элементов религиозной нетерпимости». Впоследствии несколько членов совета опубликовали особое мнение, в котором заявили, что подход к анализу был излишне правоприменительным и не учитывал богословский контекст произведений.
После этого совет больше не собирался. По данным Минюста, за последующие годы не поступало обращений, требующих его заключений, а сам орган не проявлял инициативной деятельности. «Деятельность совета не являлась альтернативой судебной экспертизе, а отсутствие обращений к нему свидетельствует о том, что потребности в сохранении этой структуры больше нет», – резюмируют в ведомстве.
«Ведомости» направили запрос в Минюст, чтобы выяснить, планируется ли создание альтернативного органа вместо научного совета.
Решение упразднить Научно-консультативный совет не означает потери интереса ведомства к анализу религиозных материалов, скорее, речь идет о желании сократить бюджетные расходы, полагает адвокат Дмитрий Аграновский. «Религиозный экстремизм ничуть не менее опасен, чем, скажем, политический», – отмечает юрист, напоминая, что совет был создан в 2009 г., когда «вопрос распространения ваххабизма (радикальное течение ислама. – «Ведомости») стоял особенно остро».
Отсутствие у совета юридической силы и обязательности его заключений при принятии решений о запрете тех или иных произведений показало: подобные структуры не обладают реальной востребованностью, говорит он. «Минюст и другие ведомства уже давно формируют пул экспертов, к которым обращаются в случае необходимости провести правовую или лингвистическую экспертизу», – уточнил адвокат. По его словам, упразднение совета отражает общий тренд на передачу исследований «на сторону» – профильным институтам и специалистам. Функции по выявлению признаков экстремизма в научных, религиозных и даже художественных текстах фактически выполняет Институт криминалистики, отметил Аграновский.
Современная судебная система уже выработала эффективную практику привлечения независимых экспертов со стороны, обладающих необходимой квалификацией для оценки материалов на предмет экстремизма, говорит адвокат Виолета Волкова. Отдельные комитеты или советы по поиску «экстремистских признаков» могут лишь «раздувать бюрократическое поле» и замедлять процесс принятия решений, считает она.
Угроза религиозного экстремизма продолжает оставаться актуальной для России, отмечает член Совета по правам человека и член общественного совета при Минюсте Кирилл Кабанов. По его словам, с 2009 г. в стране были созданы и начали активно развиваться несколько специализированных институтов и экспертных центров, которые зарекомендовали себя как ведущие организации в области изучения признаков экстремизма в различных произведениях и материалах. Пример тому – Институт русского языка, который проводит экспертизы по нескольким направлениям, включая религиозное. Эти исследования позволяют выявлять потенциально опасные материалы на ранних этапах и формировать рекомендации по профилактике экстремистских проявлений, заключил эксперт.