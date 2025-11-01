Минюст хочет упразднить свой совет по оценке религиозных материалов на экстремизм

Единственная экспертиза касалась трудов «Критерии или огни в пути», «Сомнения, порожденные веком» и «Жизнь и исламская вера» турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена, изданных в России в 2000-х гг. В заключении отмечалось, что тексты Гюлена содержат как идеи межрелигиозного диалога, так и риторику, подчеркивающую превосходство ислама, и в частности суфизма, над другими конфессиями, что «способно спровоцировать межрелигиозную рознь». В резолютивной части заключения эксперты признали, что признаки экстремизма в книгах в целом отсутствуют, но рекомендовали издательству учитывать риск судебных претензий из-за «наличия элементов религиозной нетерпимости». Впоследствии несколько членов совета опубликовали особое мнение, в котором заявили, что подход к анализу был излишне правоприменительным и не учитывал богословский контекст произведений.