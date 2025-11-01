Депутаты хотят легализовать продажу престижных автономеров через «Госуслуги»Законодатели опоздали с этой идеей на 30 лет: все «красивые» номера уже распроданы, считают автоюристы
Владельцы авто смогут покупать «красивые» государственные регистрационные знаки для автомобилей через сервис «Госуслуги». Законопроект с таким предложением внесли в Госдуму 30 октября депутаты фракции «Новые люди». «Ведомости» разобрались, какие номера считаются «красивыми» и действительно ли инициатива может принести бюджету порядка 25 млрд руб. в год, как считают ее авторы.
Идея легально продавать «красивые» номера для авто прозвучала от Андрея Нечаева (руководитель фракции «Новые люди») 18 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным. В пояснительной записке к законопроекту депутаты ссылаются на то, что по итогам встречи Путин дал спустя два дня поручение, в котором упоминается их идея (на сайте Кремля не публиковалось). Для его реализации предлагается дополнить новой статьей «Резервирование государственных регистрационных номеров транспортных средств» закон о госрегистрации транспортных средств. В случае принятия инициативы у владельца авто появится право за оплату зарезервировать свободный государственный регистрационный номер через портал «Госуслуги». Размер платы устанавливает МВД, вернуть оплату будет нельзя.
Пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков, из-за чего многочисленные посредники «открыто предлагают услуги по подбору и продаже «красивых» номеров за вознаграждение», говорится в тексте пояснительной записки. Но при этом водители не виноваты в том, что прибегают к таким услугам: сегодня легального способа купить себе номер с нужными буквами или цифрами просто нет, заявил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы партии «Новые люди». При создании законопроекта депутаты изучали опыт Узбекистана, где с 2017 г. можно купить «красивый» автомобильный номер на аукционе. «За это время номеров продали больше чем на $31 млн», – привел данные собеседник.
Что такое «красивые» автономера и чем они отличаются от обычных
«Красивые» автономера – это знаки с особыми, запоминающимся комбинациями букв и цифр. Зачастую в них совпадает числовая комбинация и код региона. Примеры: К799ОТ с соответствующим кодом 799 или Р007ОХ с кодом региона 777. По словам собеседницы «Ведомостей», которая приобрела «красивый» знак, она выбирала его в соответствии со своим именем, фамилией и отчеством. Особо ценятся номера с кодами региона «старой Москвы» (77,99), а также буквенные сочетания ХАМ, АОА, ВОР, ЕКХ (расшифровывается как «еду как хочу»), говорит собеседник, знакомый с ситуацией на теневом рынке продажи автономеров в Москве. Также особо ценятся однобуквенные номера (ААА) и комбинация чисел от 0 до 10 (001,002,003).
Престижными считаются номера, составленные исходя из марки автомобиля. Например, для марки Mercedes AMG класса Е, объем мотора которого составляет 6,3 л, будет считаться «красивым» номер Е063ЕЕ. «Красивыми» также считаются зеркальные номера (101, ХАХ), говорит собеседник.
Сейчас официально купить такие номера на государственных аукционах или зарезервировать нельзя. В отличие от «красивого» обычный номер присваивается транспортному средству автоматически через генерацию случайных цифр при регистрации транспортного средства в Госавтоинспекции.
«Кто-то хочет выделиться или подчеркнуть статус автомобиля, а для кого-то это часть имиджа», – описал портрет потенциальных покупателей «красивых» номеров представитель пресс-службы партии «Новые люди» в разговоре с «Ведомостями».
Сколько стоит «красивый» номер и как его купить
Подобные номера продают через различные сайты и группы в Telegram, выяснили «Ведомости». Цены на них очень полярны. По данным на 30 октября, на одном из таких сайтов номер В007ОР с кодом региона 50 будет стоить 3,9 млн руб. При этом номер В555ОВ с кодом региона 702 обойдется всего в 500 руб. От 225 000 руб. до 3,5 млн руб. варьируется цена на комбинацию цифр 007. Номера с комбинацией ВОР и АУЕ
Кроме этого в Telegram-чате «Гос номера» с аудиторией более 3500 подписчиков пользователи публикуют фото номера, цену и номер телефона для связи. К примеру, номер К799ОТ с кодом региона 799 предлагают за 1,5 млн руб.
Некоторые продавцы престижных номеров размещают объявления о продаже прямо на своих страницах в соцсетях. Вырученные средства используют как дополнительный доход, поясняет собеседник, знакомый с ситуацией на столичном теневом рынке продажи автономеров.
Как пояснил «Ведомостям» член общественного совета при МВД Игорь Моржаретто, приобретается «красивый» номер с помощью владельца транспортного средства, которому престижный набор цифр и букв достался случайно, – на каждый госномер также имеется свой документ с правом перехода. Встречаются случаи, когда владельцы, как правило, недорогого авто специально приобретают «красивый» номер и перепродают машину в комплекте с госномером существенно дороже.
Перспектива законопроекта
В «Новых людях» намерены добиваться принятия законопроекта, который, по их подсчетам, может принести в казну более 25 млрд руб., а значит, даст возможность «отремонтировать больше тысячи километров дорог». «Тем более что его уже поддержал президент», – уверен сотрудник пресс-службы партии. «Почему нет? Чего здесь такого? Я не вижу, почему до сих пор решение не принимается», – отреагировал Путин (цитата по сайту Кремля).
Поддерживают идею и в «профессиональном» сообществе – Национальный союз автомобилистов обращался с подобным предложением в Минфин, напомнил вице-президент союза Антон Шапарин.
Не первая попытка
Идеи легализовать продажу «красивых» номеров звучали неоднократно, но ни одно из предложений не было реализовано. В 2013 г. подобный законопроект в Госдуму вносили партии «Справедливая Россия» и КПРФ, но он был отклонен. В 2019–2020 гг. МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать «красивые» автономера, но позже приостановили работу. А в сентябре 2020 г. замминистра экономического развития Алексей Херсонцев сообщал, что ведомство внесло на рассмотрение правительства соответствующий законопроект. Он также подразумевал покупку номеров через «Госуслуги», в том числе по результатам участия в аукционе.
Продажа «красивых» номеров в России идет давно и всегда была в серой зоне, говорит Игорь Моржаретто. Законодатели опоздали с этой идеей на 30 лет: все «красивые» номера уже распроданы, с новыми кодами регионов эти номера никому не нужны, считает автоюрист Сергей Радько.
Спрос на «красивые» номера есть, поэтому целесообразно легализовать их продажу, направив в бюджет доходы, которые сейчас получают посредники-коррупционеры, считает автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. С другой стороны, у обычных автовладельцев не будет возможности бесплатно получить «красивый» номер в порядке общей очереди, продолжает она. Остается вопрос, будет ли у автовладельца возможность сохранить номер за собой и потом продать его подороже без участия государства, рассуждает эксперт. Как будет вестись реестр, что такое в принципе «красивый» госномер, как будут проходить аукционы – на все эти вопросы предстоит ответить, прежде чем принимать закон, подытожила она.
«Ведомости» направили запрос в МВД с просьбой прокомментировать инициативу.