Депутаты хотят легализовать продажу престижных автономеров через «Госуслуги»

Пробел в регулировании породил стабильный теневой рынок особых комбинаций номерных знаков, из-за чего многочисленные посредники «открыто предлагают услуги по подбору и продаже «красивых» номеров за вознаграждение», говорится в тексте пояснительной записки. Но при этом водители не виноваты в том, что прибегают к таким услугам: сегодня легального способа купить себе номер с нужными буквами или цифрами просто нет, заявил «Ведомостям» сотрудник пресс-службы партии «Новые люди». При создании законопроекта депутаты изучали опыт Узбекистана, где с 2017 г. можно купить «красивый» автомобильный номер на аукционе. «За это время номеров продали больше чем на $31 млн», – привел данные собеседник.