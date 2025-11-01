Суд приговорил совладельца «Суперметалла» Василия Васекина к пяти годам колонии

Суд приговорил совладельца «Суперметалла» Василия Васекина к пяти годам колонииЗаслуженный химик России настаивает на своей невиновности
Солнечногорский городской суд огласил обвинительный приговор совладельцу научно-производственного комплекса «Суперметалл» Василию Васекину и назначил пять лет колонии общего режима со штрафом в 1 млн руб., сообщил «Ведомостям» его адвокат Олег Ильин. Заслуженный химик России признан виновным в обмане бизнес-партнера на 50 млн руб. и несдаче государству на очистку поступившего из-за границы сплава драгметаллов на 2,4 млрд руб.
На скамье подсудимых вместе с Васекиным был его подчиненный – Сергей Перельман, которого суд также признал виновным в мошенничестве и приговорил к 3,5 года колонии общего режима с аналогичным штрафом.
Дело было возбуждено в 2023 г. Расследованием занимался Солнечногорский отдел СКР по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, Васекин и Перельман продали бизнес-партнеру Алексею Братченко 21% ООО «Институт базальтовых волокон» (ИБВ), которому принадлежало 100% АО НПК «Суперметалл». Через эту сделку Братченко надеялся участвовать в бизнесе «Суперметалла», который занимался изучением, разработкой и промышленной очисткой (аффинажем) металлов. Братченко заплатил Васекину и Перельману 52 млн руб. наличными, но в договоре купли-продажи доли фигурировала другая сумма – 200 000 руб. После заключения сделки Братченко обещанный актив не получил, а деньги Васекин и Перельман ему не вернули.
Материалы дела не содержали доказательств предполагаемого мошенничества, считает защитник Ильин. Напротив, по его словам, Братченко не должен был получить долю в ИБВ для дальнейшего участия в деятельности «Суперметалла». Выплаченную им сумму предполагалось инвестировать в новый проект – ООО «Магманит», которое по разработанной ИБВ технологии должно было заняться производством непрерывных базальтовых волокон. Но эту компанию создать не успели, поскольку началось следствие.
Обман Братченко – не единственное обвинение, которое было предъявлено Васекину. Он, по версии следователей, будучи генеральным директором «Суперметалла», нарушил правила сдачи государству драгоценных металлов и камней (ст. 192 УК) по контрактам с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерское стекловолокно». По закону такие сплавы должны проходить очистку исключительно на государственных предприятиях, чего, как установил суд, сделано не было. Но по версии защиты, драгоценные металлы из вторсырья фактически не извлекались и обязанности сдавать их на аффинаж не возникало.
Приговор был вынесен 30 октября. Суд также удовлетворил гражданский иск Братченко к Васекину и Перельману на те же 52 млн руб. – сумму ущерба по уголовному делу. Адвокат уже подал апелляционную жалобу.
История «Суперметалла» началась в 1962 г. с лаборатории стеклоплавильных устройств при Всесоюзном НИИ стеклянного волокна в подмосковном Солнечногорске. В 1990 г. лаборатория стала малым предприятием «НПК «Суперметалл», а в 2009 г. – акционерным обществом. По данным СПАРК, компания производит более 250 видов изделий из драгоценных металлов, перерабатывает сырье и лидирует в выпуске стеклоплавильных аппаратов и фильерных питателей для стеклянных и базальтовых волокон. В 2024 г. выручка составила 257 млн руб., чистая прибыль – 1,8 млн руб.
Василию Васекину 67 лет. Он химик и член комитета по драгоценным металлам и драгоценным камням Торгово-промышленной палаты. Также является академиком Московского авиационного института. Он был удостоен звания «Заслуженный химик РФ» в 2009 г. С 2003 г. он руководил научно-производственным комплексом «Суперметалл». Гендиректор Васекин также является учредителем ИБВ, созданного в 2011 г. в Солнечногорске для исследований в области естественных и технических наук. В 2015 г. ИБВ приобрел 100% акций «Суперметалла».