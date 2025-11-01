Суд приговорил совладельца «Суперметалла» Василия Васекина к пяти годам колонии

Обман Братченко – не единственное обвинение, которое было предъявлено Васекину. Он, по версии следователей, будучи генеральным директором «Суперметалла», нарушил правила сдачи государству драгоценных металлов и камней (ст. 192 УК) по контрактам с ирландской компанией Mafic Black Basalt Limited и латвийским АО «Валмиерское стекловолокно». По закону такие сплавы должны проходить очистку исключительно на государственных предприятиях, чего, как установил суд, сделано не было. Но по версии защиты, драгоценные металлы из вторсырья фактически не извлекались и обязанности сдавать их на аффинаж не возникало.