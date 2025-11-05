МВД предлагает отменить запись о детях в загранпаспортах родителей

МВД предлагает отменить запись о детях в загранпаспортах родителейМинистерство хочет устранить проблемы с въездом в страны, куда не пускают без собственного паспорта
Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который исключает из заграничных паспортов родителей сведения о детях и отменяет госпошлину за внесение таких изменений. Согласно документу, каждому ребенку будет оформляться отдельный загранпаспорт, что обеспечит ему беспрепятственный выезд за границу для учебы, туризма или участия в спортивных соревнованиях. Соответствующий документ «Ведомости» обнаружили на портале проектов нормативных актов.
Сейчас загранпаспорт родителей может содержать сведения о детях до 14 лет, но эта опция практически не используется: ежегодно с 2020 по 2024 г. соответствующие изменения вносились только в 2500 документах, что составляет менее 0,5% от общего числа паспортов для детей, говорится в пояснительной записке. При этом наличие записи о ребенке в паспорте родителя не дает права на самостоятельный выезд за границу – для этого требуется собственный загранпаспорт.
МВД отмечает, что практика внесения данных о детях в паспорт родителей создает дополнительные сложности при поездках за границу. Некоторые страны, включая Кипр, Узбекистан и Литву, отказывают во въезде детям, у которых нет личного загранпаспорта, даже если они вписаны в паспорт родителей. Это связано с тем, что международные договоры допускают удостоверение личности ребенка через паспорт родителя, но отдельные государства могут не признавать такую возможность в одностороннем порядке.
Проект закона предусматривает, что каждый ребенок будет получать собственный документ, что обеспечит ему беспрепятственный выезд за границу для учебы, туризма, участия в спортивных соревнованиях и других мероприятиях. В случае если родителю потребуется второй загранпаспорт, он будет оформляться без возможности вписывать в него ребенка. До 20 января 2026 г. выезд ребенка по свидетельству о рождении возможен, например, в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Статистика МВД показывает, что за период с 2020 по 2024 г. гражданам РФ было оформлено более 11 млн загранпаспортов, из которых около 2,9 млн – детям моложе 14 лет. Из них 2,2 млн поездок совершалось детьми, которые пересекали границу по свидетельствам о рождении. «Ведомости» направили запрос в МВД.
Возможностью вписывать детей в загранпаспорта родителей практически никто не пользуется, соглашается зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее словам, это редкая практика, так как во многих странах для выезда ребенка требуется наличие собственного документа. Буцкая добавила, что за исключением ситуаций, связанных с семейными спорами, других проблем с выездом несовершеннолетних граждан за границу практически не поступает. По словам Буцкой, технически и логистически оформление загранпаспорта для, к примеру, совсем юного ребенка создает определенные трудности, но только на этапе подачи документов и фотографирования. Она пояснила, что сама процедура оформления обычно не вызывает проблем.
Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ), напротив, считает, что необходимости выдавать всем детям отдельные заграничные паспорта нет. По ее мнению, изъятие данных о детях из паспортов родителей ослабит контроль за несовершеннолетними в вопросах пересечения границы. Именно поэтому, по ее словам, абсолютно правильно, что в паспорте родителя присутствует отметка о детях. При этом, отметила депутат, это не мешает ребенку получить собственный паспорт, если это действительно необходимо. Останина полагает, что подстраиваться под требования законодательства отдельных стран нет смысла, так как существующая система в достаточной степени обеспечивает защиту прав детей.
С юридической точки зрения нововведение значительно упростит процедуру пересечения границы для российских граждан: единый подход к оформлению и предъявлению загранпаспортов позволит избежать ситуаций, когда въезд в другую страну по отметке в паспорте родителя оказывается невозможен, говорит адвокат Кирилл Мариненко. Такие проблемы могут возникать даже при транзитных пересадках в аэропортах, когда несовершеннолетний путешествует вместе с родителем, уточнил он. По словам Мариненко, большинство иностранных государств уже давно требуют, чтобы у детей были собственные паспорта, а не отметки в документах родителей.