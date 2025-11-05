МВД предлагает отменить запись о детях в загранпаспортах родителей

Возможностью вписывать детей в загранпаспорта родителей практически никто не пользуется, соглашается зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая («Единая Россия»). По ее словам, это редкая практика, так как во многих странах для выезда ребенка требуется наличие собственного документа. Буцкая добавила, что за исключением ситуаций, связанных с семейными спорами, других проблем с выездом несовершеннолетних граждан за границу практически не поступает. По словам Буцкой, технически и логистически оформление загранпаспорта для, к примеру, совсем юного ребенка создает определенные трудности, но только на этапе подачи документов и фотографирования. Она пояснила, что сама процедура оформления обычно не вызывает проблем.