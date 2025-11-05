Как в регионах продвигают традиционные ценности

Как в регионах продвигают традиционные ценностиВласти объявляют тендеры на тематические семейные ток-шоу и «забеги в ползунках»
«Ведомости», проанализировав государственные закупки в регионах, изучили, как власти продвигают традиционные ценности. Например, по заказу государства проводятся «семейные пикники», «забеги в ползунках», создаются семейные ток-шоу и медиапроекты о традиционных ценностях.
Семья и молодежь
В Бурятии до 15 декабря местных жителей будут информировать о традиционных семейных ценностях через распространение материалов о рождении детей и создании семьи (начальная цена закупки составляет 390 000 руб.). В техническом задании уточняется, что материалы должны «содержать всестороннее и объективное информирование граждан и организаций о преимуществе первых родов до 25 лет с точки зрения женского здоровья, о сохранении женского и мужского репродуктивного здоровья, влиянии родов на организм, а также о преодолении кризисов в браке, совместном решении семейных проблем, необходимости продолжения рода».
Такие тексты должны содержать реальные истории жителей республики и сопровождаться комментариями специалистов, включая врачей и психологов.
Также в рамках этой закупки планируется проведение «забега в ползунках» (в нем должны принять участие не менее 100 детей в возрасте до трех лет) и конкурса семейной фотографии «Моменты счастья в семейном фото» (ожидается участие не менее 50 семей). Победители каждого мероприятия получат денежное вознаграждение: в первом – до 100 000 руб., во втором – до 80 000.
Кроме того, в Бурятии планируется запустить «семейное молодежное ТВ-шоу, направленное на совершенствование темы семейных и традиционных ценностей, повышение статуса родного бурятского языка в молодежной среде». Эта закупка обойдется в 450 000 руб. Исполнителю необходимо будет создать не менее шести передач длительностью как минимум 15 минут. Участниками шоу станут, соответственно, шесть семей.
«Основным этапом проекта является прохождение участниками конкурсных заданий, связанных с семейными ценностями, знанием традиций, обычаев бурятского народа. Каждое задание должно подразумевать глубокое погружение команд в изучение заданных тем», – говорится в техническом задании. Предполагается, что это шоу раскроет для зрителей «важность создания семьи и особенно важность уделения должного правильного внимания к развитию и воспитанию детей».
Воспитание гражданской позиции
В Мордовии за 3 млн руб. (максимальная цена закупки) будет создан медиапроект, «направленный на укрепление традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей среди молодых людей». Исполнитель должен будет генерировать тематический контент, разработать позиционирование, фирменный стиль и идею для рекламной кампании, а также создать контент-стратегию по продвижению в VK и Telegram.
Традиционные ценности в указе
В Приморском крае на организацию «Семейных пикников» агентство по делам молодежи готово направить 2,6 млн руб. Такие мероприятия пройдут в трех муниципальных образованиях для не менее чем 500 участников. Программа события, исходя из технического задания, будет такой: открытие пикника, где выступят приглашенные гости, представители правительства Приморья и администрации муниципальных образований, после – выступление музыкальных коллективов и аниматоров, а также лекторий для родителей на актуальные темы («материнство и детство, психология отношений, проблемы подросткового воспитания»), интеллектуальная викторина и др.
В Санкт-Петербурге центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» займется организацией мероприятия, «направленного на развитие системы традиционного для российской культуры духовно-нравственного воспитания граждан, укрепление и пропаганду семейных ценностей». На это планируется потратить 779 000 руб.
Как уточняется в техзадании, такое мероприятие нужно для воспитания у участников события активной гражданской позиции, пропаганды семейных ценностей, развития духовно-нравственных качеств, информирования молодых семей о возможных мерах улучшения взаимоотношений в семье между супругами, формирования успешного взаимодействия детей и родителей для улучшения микроклимата в семье.
Антиэкстремистское мировоззрение
Дагестанский гуманитарный институт по заказу республиканского министерства по национальной политике и делам религий за 950 000 руб. должен будет привить традиционные ценности и сформировать «антиэкстремистское мировоззрение» определенной категории детей. Это дети, возвращенные из зон боевых действий; дети участников незаконных вооруженных формирований; дети лиц, осужденных за преступления экстремистского и/или террористического характера; а также дети, состоящие на различных видах профилактического учета.
Россияне и традиционные ценности
Для них организуют посещение мемориалов и объектов культурного наследия, в том числе памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», музея-панорамы «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также средней школы № 1 Беслана (где был совершен теракт 1–3 сентября 2004 г.). Это нужно для того, чтобы заложить им «убеждения человеколюбия, чести, достоинства, сформировать принципы общероссийской гражданской идентичности», а также укрепить ценностные ориентиры, направленные на сочувствие, сопереживание и «культуру мира», разъясняется в техзадании.
Ценности вне фокуса
Можно дискутировать об эффективности регионального управленческого творчества на тему продвижения традиционных ценностей (там действительно немало экзотики и мероприятий для галочки), но факт остается фактом: эти ценности сегодня получают широкую общественную поддержку, говорит гендиректор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Вне фокуса остается всего несколько ценностей: созидательный труд, коллективизм и гражданственность, уточнил он.
«Если и говорить об активизации продвижения ценностей, то я бы рекомендовал региональным властям сосредоточить усилия на этих трех, а в качестве целевой аудитории выбрать молодежь и средний возраст», – сказал Федоров «Ведомостям».
Зачастую подобного рода инициативы предлагаются в хаотичном порядке и никто не ведет систематическую работу по отслеживанию изменений после проведения таких мероприятий, говорит политолог Александр Немцев. «Ну вот увидят [жители] семейные фото «с моментами счастья». И сколько увидевших их, из 100 человек, вдохновится и пойдет делать семью?» – вопросил он, добавив, что сами организаторы вряд ли могут сказать, какие именно изменения в ходе их проектов произойдут.