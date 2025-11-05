Как в регионах продвигают традиционные ценности

Для них организуют посещение мемориалов и объектов культурного наследия, в том числе памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы», музея-панорамы «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане в Волгограде, а также средней школы № 1 Беслана (где был совершен теракт 1–3 сентября 2004 г.). Это нужно для того, чтобы заложить им «убеждения человеколюбия, чести, достоинства, сформировать принципы общероссийской гражданской идентичности», а также укрепить ценностные ориентиры, направленные на сочувствие, сопереживание и «культуру мира», разъясняется в техзадании.