В России утвердят профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

В России утвердят профстандарт для специалистов по патриотическому воспитаниюИми могут стать представители военизированных профессий и гражданские лица, считают эксперты
До декабря 2027 г. в России пропишут обязанности и задачи специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое было утверждено в октябре, обратили внимание «Ведомости». Исполнителями назначены Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки, Минкультуры и силовые ведомства.
К февралю 2026 г. будет разработана дополнительная профессиональная программа по подготовке специалистов, ответственных за патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых людей. К этому же сроку сформируют электронный сборник практик патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также справочник тематических мероприятий, говорится в распоряжении Белого дома. Кроме того, Минпросвещения, Росмолодежь и Минобрнауки разработают методические рекомендации по вовлечению участников спецоперации в просветительскую патриотическую деятельность.
В документе также говорится, что к августу 2026 г. те же ведомства подготовят типовую модель организации работы «военно-патриотических объединений», работающих на базе учебных заведений. К участию в этих клубах привлекут ветеранов спецоперации. А к июлю 2026 г. будут подготовлены рекомендации по дополнительным общеобразовательным программам патриотической направленности, указано там же.
Системной подготовкой кадров в области патриотического воспитания займется Росмолодежь, сообщала в марте 2025 г. директор «Роспатриотцентра» (подведомственен агентству) Елена Беликова. По ее словам, ранее кадры организаторов и руководителей патриотического воспитания пополнялись за счет самодеятельных молодежных активистов, ветеранов военной службы и спорта. Но не все они имеют соответствующие знания и навыки в области педагогики и психологии, управления, социальной работы, маркетинга, финансовой грамотности, говорила Беликова.
Что относится к традиционным ценностям
Реализация предложений правительства приведет к фундаментальным изменениям: акцент сместится с текущей, преимущественно событийной, деятельности вузов на создание целостной федеральной системы патриотического воспитания, считает проректор РАНХиГС по молодежной политике Андрей Спирин. По его словам, главным изменением станет создание единых требований и стандартов для специалистов этой сферы.
Это позволит обеспечить единые методические подходы, повысить качество и охват работы. «Все это делается для усиления воспитательного воздействия на молодежь и обеспечения воспроизводства кадров, разделяющих общероссийские гражданские и патриотические ценности», – добавил Спирин.
Люди, которые непосредственно занимаются патриотическим воспитанием, в номенклатуре должностей вузов и школ отсутствуют, говорит политолог Александр Немцев. Пункты, прописанные в документе, направлены на устранение законодательного и функционального пробела, отмечает он. По словам Немцева, в комплекс реализуемых мероприятий могут войти экскурсионные программы по местам боевой славы, сопровождение участия в патриотических акциях, руководство тематическими клубами и проч.
До 85%
Перечень тех, кто может стать специалистом по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, не ограничивается ветеранами спецоперации и пенсионерами правоохранительных органов, считает Немцев. «На патриотическую работу нет монополии со стороны военизированных профессий», – отметил эксперт. Специалист в этой сфере прежде всего должен разделять традиционные духовно-нравственные ценности, прописанные в указе президента, заявил Немцев.
В советское время в учебных заведениях за воспитательную работу отвечал заместитель директора, а также пионервожатый, пояснил политолог Алексей Макаркин. Как правило, это были молодые парни или девушки, которые хотели поступить в педагогический институт и для этого им нужна была положительная характеристика.
Советские школьники помогали ветеранам Великой Отечественной войны, посещали исторические музеи, участвовали в конкурсах патриотических песен, играли в «Зарницу» (всесоюзная военно-спортивная игра), выпускали стенгазету. Сейчас из коммунистического патриотического воспитания убрали архаичные элементы (например, отмечать коммунистические праздники), говорит Макаркин. При этом форм патриотического воспитания очень много, продолжает Макаркин. Это может быть участие в научных, культурных и религиозных проектах регионов, а также в поисковых отрядах, которые ищут останки, имеющие историческую ценность. Дело не в том, как будут называться преемники советских пионервожатых, а в том, найдутся ли эффективные методы, которые вызовут у молодежи наибольший эмоциональный отклик, заключил он.
«Ведомости» направили запрос в Росмолодежь, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны, Минкультуры, ФСБ и Росгвардию, чтобы узнать, кому будет отдаваться предпочтение при подготовке и трудоустройстве специалистов по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию.
В подготовке материала участвовал Георгий Недогибченко