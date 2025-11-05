В России утвердят профстандарт для специалистов по патриотическому воспитанию

Советские школьники помогали ветеранам Великой Отечественной войны, посещали исторические музеи, участвовали в конкурсах патриотических песен, играли в «Зарницу» (всесоюзная военно-спортивная игра), выпускали стенгазету. Сейчас из коммунистического патриотического воспитания убрали архаичные элементы (например, отмечать коммунистические праздники), говорит Макаркин. При этом форм патриотического воспитания очень много, продолжает Макаркин. Это может быть участие в научных, культурных и религиозных проектах регионов, а также в поисковых отрядах, которые ищут останки, имеющие историческую ценность. Дело не в том, как будут называться преемники советских пионервожатых, а в том, найдутся ли эффективные методы, которые вызовут у молодежи наибольший эмоциональный отклик, заключил он.