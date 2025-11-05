Чиновник Кремля сформулировал список вызовов, которые стоят перед Россией

Чиновник Кремля сформулировал список вызовов, которые стоят перед РоссиейАлександр Харичев написал статью про идеологию под названием «Кто мы?»
Перед Россией как цивилизацией стоят пять вызовов. Об ответах на них в своей новой статье под названием «Кто мы?» решил порассуждать начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Статья опубликована в № 2 журнала «Государство» (выпускается РАНХиГС и проектом «ДНК России»), а «Ведомости» ознакомились с публикацией.
Чиновник продолжает серию своих статей, в которой формулирует тезисы новой российской идеологии. Среди вызовов, которые отмечает Харичев, – раскол в обществе, утрата суверенитета и доверия к институтам власти, депопуляция и «расчеловечивание».
Вызовы и ответы на них
Первый вызов стоит перед обществом: это расколы и конфликты на почве социальных, экономических, национально-культурных или политических противоречий. Ответом на них будет формирование солидарного и сплоченного социума. Харичев поясняет, что ответы на этот вызов не инструментальные, а идеологические.
Второй вызов – перед страной – это утрата суверенитета. Чиновник считает, что если бы не случилась спецоперация, «то, пожалуй, можно было констатировать тот факт, что Россия в течение какого-то – нельзя сказать, что очень большого – времени потеряла бы свой политический суверенитет».
В качестве примера он приводит то, что до 2022 г. после окончания лучших физматшкол до 70% выпускников уезжали учиться за границу и почти никто не возвращался. «Подвиг наших ребят [участников спецоперации] состоит еще и в том, что они спасли наше сознание. Просто потому что каждый говорящий о прелестях глобализации и поездок в Европу хотя бы думает о том, что в это время под обстрелом и объективом БПЛА находятся люди, которым важнее Родина, чем вечеринка на Мальдивах. Хотя бы потому, что наши ребята воюют в том числе и для того, чтобы у нас была возможность быть счастливыми», – пишет Харичев.
Ответом на этот вызов он называет формирование патриотических установок и патриотическое воспитание молодежи. В частности, скоро будет принят закон о патриотическом воспитании, где всем органам госвласти, образовательным учреждениям поставят ключевые показатели эффективности для формирования патриотических установок.
Третий вызов – перед семьей – это депопуляция, отказ от семьи и детей, которые Харичев считает «общемировой проблемой воздействия глобалистического эксперимента». Кроме того, чиновник называет это «красиво сложенной интервенцией в сознание» и «вирусом, поражающим мышление неадекватным и непродуманным конструктом».
Он приводит в пример ситуацию в Китае: «Женщины в крупных городах не хотят образовывать семьи. Они живут, удовлетворяя свои потребности, делая карьеру. Ближе к 30 годам они рожают ребенка от кого-нибудь либо от взятой спермы из банка данных. Неполная семья стала нормой. Они рожают одного ребенка и говорят, что этого достаточно. А муж – дополнительная обуза, которому надо стирать носки и готовить еду».
Пропаганда чайлдфри и ЛГБТ
Четвертый вызов – перед государством – утрата доверия власти и слом политической системы. По мнению Харичева, власть всегда базировалась на доверии одних людей другим, проблема утраты доверия между ними – «это проблема и вечная, и актуальная для любого государства». Ответом на это становятся меритократия и повышение эффективности и управляемости государственных институтов.
Пятый вызов – перед человеком – расчеловечивание, трансгуманизм, уход в виртуальный мир, человек становится субъектом потребления (к этому ведут маркетплейсы, торговля и реклама, пишет чиновник). «Нам нужны патриоты, не диванные, а деятельные, готовые отвечать за себя, свою семью и свою страну», – пишет чиновник.
Ответом на это Харичев называет «воспитание человека будущего». Этот человек должен разделять следующие ценности: деятельный патриотизм, созидательный труд и служение, командность, единство народов, семейные ценности и традиционные нравственные нормы (об этом уже говорилось в публикации Харичева «Цивилизация «Россия»).
Ценности россиян
В статье Харичев ссылается на экспертное исследование политолога Вардана Багдасаряна, в котором прописаны ценности, присущие России и Западу. Для России основные ценности – патриотизм, коллективизм, высокие нравственные идеалы, единство народов, милосердие, приоритет духовного над материальным, справедливость, служение Отечеству. А для либерального Запада – права и свободы человека, жизнь, гуманизм, гражданственность, созидательный труд, патриотизм, достоинство.
«Спорить, что лучше, не имеет смысла. Разные цивилизации веками формируют свои ценностные установки. Но мне кажется, что коллективизм, если рассматривать его как коллективность, командность, – это замечательное конкурентное преимущество. Будущее безусловно не за одиночками, а за настоящими командами», – пишет чиновник.
Харичев рассказывает про российский цивилизационный код, куда входят, по его мнению, 56 ценностей.
Чиновник указывает на векторную модель «российского цивилизационного кода», где идет противостояние двух установок, только одна из которых присуща россиянам. Первый вектор – «рационализм – идеализм». Россиянам свойственен идеализм, главный его императив – вера, а основные ценности – служение, жертвенность, героизм. Россияне больше мыслят образами, отсюда попытки создать национальную идею – «это нам нужно строить либо коммунизм, либо царство Божие на земле, ну в крайнем случае Европу от Лиссабона до Владивостока». «Для нас жизнь стоит, оказывается, гораздо меньше, чем для человека западного. Мы считаем, что есть вещи поважнее, чем просто факт жизни», – говорится в тексте.
Второй вектор – «индивидуализм – коллективизм», где россиянам свойственно второе. Основной императив здесь – семья, а ценности – командность, семейность, многонациональность.
Еще один вектор «российского цивилизационного кода» – «формальная нормативность – моральная нормативность». Императивом моральной нормативности, свойственной, по Харичеву, россиянам, является правда, а ценностями – честность, справедливость, совесть. Для русского человека важнее дух закона, чем его буква, пишет он: «Важно не соблюдение регламентов и процедур. Важна правда. <...> Когда мы что-то нарушаем, то нас это угнетает и вызывает дисгармонию, только если наша совесть нам говорит, что мы поступили неверно».
Четвертый вектор Харичев называет «зависимое и независимое развитие». По его мнению, россиянам свойственно «независимое развитие», основной императив – Родина, а ценности – патриотизм, суверенность, мессианство. «Допустим, Молдавия всегда существовала в зависимом положении. То от Турции, то от Румынии, то от России, сегодня от Евросоюза. Она настолько смогла привыкнуть к подчиненности, что уже может не увидеть возможности свободного существования.
А есть страны, которые привыкли за свой суверенитет и за свою независимость всю историю бороться, особенно страны с большими границами. Россия всю свою историю постоянно отстаивала свой суверенитет», – приводит пример чиновник.
Последняя пятая пара «негативная свобода (от) – позитивная свобода (для)», императивом второй является воля, а ценностями – созидание и стойкость. Россияне могут долго терпеть невзгоды и в какой-то момент мобилизоваться, но не слишком привычны к системной работе. Тут он приводит такой пример: что россиянам проблематично не придумать уникальное устройство, а запустить его в серию и сделать его максимально дешевым.
Вывод, который из этого делает Харичев, что «умение выйти из зоны комфорта, проявить волю» – ценное качество.