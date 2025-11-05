Чиновник Кремля сформулировал список вызовов, которые стоят перед Россией

В качестве примера он приводит то, что до 2022 г. после окончания лучших физматшкол до 70% выпускников уезжали учиться за границу и почти никто не возвращался. «Подвиг наших ребят [участников спецоперации] состоит еще и в том, что они спасли наше сознание. Просто потому что каждый говорящий о прелестях глобализации и поездок в Европу хотя бы думает о том, что в это время под обстрелом и объективом БПЛА находятся люди, которым важнее Родина, чем вечеринка на Мальдивах. Хотя бы потому, что наши ребята воюют в том числе и для того, чтобы у нас была возможность быть счастливыми», – пишет Харичев.