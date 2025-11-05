В военном суде начался процесс над исполнителем подрыва генерала Кириллова

Как выяснилось в суде, единственным из подсудимых, кто ранее был привлечен к уголовной ответственности, оказался Точиев, который обеспечивал Курбонова жильем в Подмосковье. В 2022 г. он был осужден Люблинским райсудом Москвы за грабеж на два года колонии общего режима. Срок подсудимый отбыл, но судимость на момент совершения теракта с него снята не была. На процесс в военный суд пришли потерпевшие – это вдовы погибших, а также сын генерала Кириллова. Супруга Кириллова Светлана с 8 октября была назначена сенатором от Костромской области, разглашать свои данные в суде она не стала.