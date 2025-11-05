В военном суде начался процесс над исполнителем подрыва генерала Кириллова

В военном суде начался процесс над исполнителем подрыва генерала КирилловаГлавный фигурант Ахмаджон Курбонов признал вину
Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Ахмаджона Курбонова и трех его пособников, обвиняемых в теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В результате взрыва бомбы, заложенной по заданию СБУ, генерал и его адъютант майор Илья Поликарпов погибли. Суд решил рассматривать дело в закрытом от СМИ и слушателей режиме.
На скамье подсудимых по делу о теракте, произошедшем в декабре 2024 г., кроме подрывника Курбонова находятся Роберт Сафарян, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Им предъявлены обвинения в организации и участии в террористическом сообществе, подготовке теракта, незаконном обороте взрывчатки и изготовлении взрывного устройства. Слушания начались с выяснения, что Курбонов, уроженец Ташкента, практически не говорит и не понимает по-русски. Ему предоставили переводчика, через которого он общался в ходе всего заседания. Исполнитель – Курбонов – признал вину еще в период предварительного расследования, а в суде пытался отказаться даже от адвоката по назначению (от государства).
Как выяснилось в суде, единственным из подсудимых, кто ранее был привлечен к уголовной ответственности, оказался Точиев, который обеспечивал Курбонова жильем в Подмосковье. В 2022 г. он был осужден Люблинским райсудом Москвы за грабеж на два года колонии общего режима. Срок подсудимый отбыл, но судимость на момент совершения теракта с него снята не была. На процесс в военный суд пришли потерпевшие – это вдовы погибших, а также сын генерала Кириллова. Супруга Кириллова Светлана с 8 октября была назначена сенатором от Костромской области, разглашать свои данные в суде она не стала.
Заседание началось с того, что суд зачитал поступившее к процессу сообщение МВД. В нем отмечалось, что теракт был организован СБУ, а на стадии следствия «систематически совершались провокационные действия, направленные на оправдание преступления». Кроме того, следует из оглашенного сообщения, по информации МВД «несогласные с проведением СВО лица» планировали посещать судебные заседания и искаженно освещать их на «подконтрольных СБУ медиаресурсах». Выслушав это, прокурор Надежда Тихонова попросила закрыть процесс. Адвокаты подсудимых не возражали.
По версии следствия, 17 декабря 2024 г. Курбонов оставил у подъезда дома генерала Кириллова электросамокат с радиоуправляемой бомбой. Он вел видеотрансляцию на Украину и наблюдал за действиями жертв – Кириллова и Поликарпова. Взрыв убил обоих, а исполнитель скрылся. Точиев и Падиев обеспечивали Курбонова жильем.
Обвиняемый планировал перебраться в Европу, где СБУ обещала ему $100 000, новые документы и вид на жительство, установило следствие. Сотрудники ФСБ задержали Курбонова через несколько часов после взрыва, а в январе 2025 г. были задержаны Точиев и Падиев. Сафарян был задержан в декабре 2024 г. за незаконный оборот взрывчатки и первоначально обвинялся только в этом. В марте 2025 г. ему предъявили обвинение в участии в теракте. Следствие считает, что он снабдил Курбонова бомбой, поступившей из Польши от кураторов из СБУ. Финансирование подготовки теракта велось криптовалютой USDT. Курбонов получил 5000 единиц, эквивалентных 404 800 руб., на транспорт и организационные расходы, писали СМИ.