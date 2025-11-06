Конституционный суд сфокусировался на традиционных ценностях

Конституционный суд сфокусировался на традиционных ценностяхИнстанция подготовила аналитический документ об аспектах правовой защиты человеческого достоинства
Конституционный суд (КC) к своему 34-летию опубликовал аналитический документ, посвященный правовой защите человеческого достоинства. Такие данные наивысшая инстанция готовит раз в несколько лет, разбирая актуальные вопросы. Стоит отметить, что формат аналитического документа КС носит только информационный характер и не является источником права. Суд указал, что в отдельных случаях предполагаемое защитой человеческого достоинства установление необходимых пределов индивидуальной автономии направлено также и на защиту чтимых многонациональным народом Российской Федерации 50 традиционных нравственно-этических ценностей.
В предыдущие годы публиковались информационные пособия по вопросам исполнения решений КС (2009 г.), защиты конституционных прав и свобод (2012 г.), конституционных основ судоустройства и судопроизводства (2014 г.), дефектов нормотворчества (2016 г.) и правоприменения (2018 г.), влекущих нарушения конституционной законности, защиты предпринимательства (2020 г.), методологии конституционного нормоконтроля (2021 г.) и обеспечения конституционного принципа солидарности (2023 г.).
В этом году тема человеческого достоинства в контексте конституционно-правовой защиты была выбрана не случайно. «Защита человеческого достоинства – в свете смыслов, сообщаемых конституционному регулированию новеллами 2020 г. (поправки в Конституцию. – «Ведомости»), а также с учетом текущих геополитических вызовов – с необходимостью предполагает поддержание конституционно обоснованного равновесия между гарантиями индивидуальной автономии, с одной стороны, и, с другой стороны, утверждением во всех правоотношениях конституционной идентичности российского государства, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях», – говорится в введении к документу.
Всего он содержит 100 страниц.
Как отмечает КС, с подъемом генной инженерии и биотехнологий, а также наступлением цифровой эпохи представления о человеческом достоинстве обретают новые очертания, воздействуя на развитие конституционной догматики и юриспруденции. А достоинство становится мерилом справедливости и соразмерности ограничений прав. В имущественных спорах, например при обращении взыскания на единственное жилье должника, суды обязаны искать баланс между интересами кредиторов и базовыми потребностями личности, обеспечивая защиту человеческого достоинства от формального применения закона.
Тот же подход распространяется и на другие сферы – трудовые, семейные, цифровые, где защита одного права не должна оборачиваться унижением другого. КС подчеркивает, что достоинство нельзя противопоставлять интересам государства: напротив, государство обязано обеспечивать его охрану, включая случаи, когда оно само выступает стороной правоотношений.
Особое внимание КС уделяет качеству судебной процедуры. Он просит суды проявлять повышенную процессуальную активность при рассмотрении дел, где затрагиваются честь, репутация и личная жизнь, – исследовать не только доказательства, но и контекст: обстановку, мотивы, эмоциональное состояние сторон. Такой подход особенно важен в делах, связанных с семейными конфликтами, распространением информации о насилии, а также в делах, где используются цифровые платформы и алгоритмы, способные формировать негативный образ человека, указывает КС.
Новый обзор КС, на этот раз посвященный достоинству человека, как никогда актуален, считает руководитель практики адвокатской конторы «Аснис и партнеры» Дмитрий Кравченко. По его мнению, проблемы с защитой человеческого достоинства можно наблюдать повсеместно. Например, отмечает Кравченко, некоторые распространенные практики правоохранительных органов можно отнести именно к нарушению этого принципа.
«Когда десяток свидетелей сразу после возбуждения уголовного дела фактически задерживают и сутками держат в следственном отделе без еды, воды и доступа адвокатов, это безусловно нарушает достоинство личности. Когда суд вопреки закону пишет, что человека можно держать в тюрьме, потому что его преступление не является предпринимательским, так как является преступлением, – это не просто неправомерно, это направлено на слом человеческой воли, унижает его личность», – поделился эксперт. Когда в результате халатности местной администрации население поселка остается зимой без тепла и данный вопрос никак не решается, это тоже имеет прямое отношение к защите человеческого достоинства, добавил Кравченко.
Это восьмой по счету аналитический документ по актуальным проблемам конституционного права, заметила доцент Российского государственного университета правосудия им. В. М. Лебедева Ольга Кряжкова. Она пояснила, что публикация таких документов – это фактор транспарентности суда: их тематика и содержание говорят о том, что именно КС считает для себя важным в конкретный момент времени. Кроме того, продолжает Кряжкова, документ имеет официальный статус и в этом качестве он служит методическим ориентиром и практическим руководством для государственных органов, судей, юристов и исследователей.