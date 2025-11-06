Конституционный суд сфокусировался на традиционных ценностях

«Когда десяток свидетелей сразу после возбуждения уголовного дела фактически задерживают и сутками держат в следственном отделе без еды, воды и доступа адвокатов, это безусловно нарушает достоинство личности. Когда суд вопреки закону пишет, что человека можно держать в тюрьме, потому что его преступление не является предпринимательским, так как является преступлением, – это не просто неправомерно, это направлено на слом человеческой воли, унижает его личность», – поделился эксперт. Когда в результате халатности местной администрации население поселка остается зимой без тепла и данный вопрос никак не решается, это тоже имеет прямое отношение к защите человеческого достоинства, добавил Кравченко.