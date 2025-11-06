ФСИН намерена готовить кадры для других стран

Участие иностранных слушателей скорее всего будет платным, что позволит привлекать дополнительные средства и в том числе улучшать оплату труда преподавателей, считает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его мнению, обучение будет вестись на русском языке, так как проект приказа не предполагает изменения действующего подхода, но возможны и краткие стажировки. При этом Мельников подчеркнул, что образовательные учреждения ФСИН предоставляют качественное обучение, а международная подготовка позволит продемонстрировать опыт и стандарты российской системы исполнения наказаний, соответствующие международным конвенциям и протоколам, включая правила Нельсона Манделлы (стандартные правила ООН по обращению с заключенными, которые устанавливают гуманное отношение к ним, защищают их права и достоинство, а также направлены на их социальную реинтеграцию. – «Ведомости»).