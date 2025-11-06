ФСИН намерена готовить кадры для других стран

ФСИН намерена готовить кадры для других странОбучение иностранных специалистов привлечет дополнительные доходы, говорят эксперты
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) намерена закрепить за своими вузами право обучать сотрудников пенитенциарных систем иностранных государств. Это предусмотрено проектом поправок к приказу, регулирующему научную и образовательную деятельность в системе ФСИН. «Ведомости» ознакомились с соответствующим документом.
Иностранные слушатели смогут осваивать курсы среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также программы профессионального обучения и повышения квалификации. При этом используются уже имеющиеся учебные и методические ресурсы, включая лаборатории, полигоны, учебные мастерские и библиотеки. ФСИН подчеркивает, что цель таких программ – обмен опытом и повышение квалификации иностранных сотрудников без изменения содержания образовательных программ, действующих для российских слушателей.
Проект уточняет, что участие иностранных граждан возможно только в рамках международных договоров России. В проекте также формализован личный состав образовательных организаций ФСИН: он делится на постоянный (преподаватели, научные и административные работники) и переменный состав (курсанты, слушатели, адъюнкты, докторанты, экстерны). К переменному составу теперь могут относиться и сотрудники иностранных пенитенциарных служб, что закрепляет их статус наравне с российскими слушателями.
Как указывается в проекте приказа, обучение иностранных специалистов смогут проводить вузы, академии и образовательные центры, подведомственные ФСИН. В настоящий момент обучением кадров занимаются Академия ФСИН России в Рязани, Владимирский, Самарский, Вологодский, Воронежский, Кузбасский, Псковский и Пермский институты, а также институты повышения квалификации. В целом в систему профессионального образования ФСИН входят девять вузов, пять институтов повышения квалификации и более 70 учебных центров и пунктов.
Аналогичная инициатива обсуждалась еще в 2019 г. Тогда Министерство юстиции подготовило проект указа о расширении функций ФСИН, который предусматривал право готовить специалистов для зарубежных пенитенциарных служб. Но в документе отсутствовал порядок обучения, а также схема реализации образовательных программ и состав преподавателей.
Свои в дефиците
«Ведомости» направили запрос во ФСИН с просьбой пояснить, в чем состоит цель международной подготовки и ведутся ли переговоры с зарубежными партнерами. Аналогичный запрос направлен в Минюст – чтобы уточнить, на какой стадии реализации находится проект от 2019 г. и принимало ли министерство участие в согласовании нынешнего документа.
Участие иностранных слушателей скорее всего будет платным, что позволит привлекать дополнительные средства и в том числе улучшать оплату труда преподавателей, считает секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. По его мнению, обучение будет вестись на русском языке, так как проект приказа не предполагает изменения действующего подхода, но возможны и краткие стажировки. При этом Мельников подчеркнул, что образовательные учреждения ФСИН предоставляют качественное обучение, а международная подготовка позволит продемонстрировать опыт и стандарты российской системы исполнения наказаний, соответствующие международным конвенциям и протоколам, включая правила Нельсона Манделлы (стандартные правила ООН по обращению с заключенными, которые устанавливают гуманное отношение к ним, защищают их права и достоинство, а также направлены на их социальную реинтеграцию. – «Ведомости»).
Он добавил, что участие иностранных специалистов не повлияет на дефицит кадров в России, так как академиям придется перераспределять ресурсы и время на обучение этих слушателей. При этом привлечение платных студентов, включая иностранных, позволяет направлять дополнительные ресурсы на основную научную и образовательную деятельность, что, по его мнению, является положительным эффектом инициативы.