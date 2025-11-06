Верховный суд пересмотрит спор о возврате самарских лесов в госсобственность

Верховный суд пересмотрит спор о возврате самарских лесов в госсобственностьРанее суды приняли решение об отказе обращения в доход государства 8000 га леса в регионе
Верховный суд (ВС) удовлетворил требования Генпрокуратуры и Рослесхоза о пересмотре восстановления сроков обжалования по спору об обращении в доход государств федеральных лесных земель в Самарской области. В определении, которое обнаружили «Ведомости», говорится, что заместитель председателя ВС и глава экономической коллегии высшей инстанции Юрий Иваненко направил жалобу надзорных органов на новое рассмотрение.
Спор начался в 2008 г., когда департамент лесного хозяйства Самарской области оформил ряд участков лесного фонда как земли, пригодные для передачи в границы административного центра. Министерство имущественных отношений области направило в Арбитражный суд Самарской области заявление с требованием признать эти действия незаконными. В иске было указано, что департамент позволил формальное изменение правового режима земель, что должно было привести к восстановлению прав государства на территории.
Арбитражный суд Самарской области в 2008 г. отказал министерству в удовлетворении требований. Но уже в 2009 г. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил требования министерства, признав действия департамента незаконными. Но в 2024 г. после проверки Генеральная прокуратура и Рослесхоз решили оспорить последствия решения 2009 г., которым спорные лесные участки были фактически выведены из госсобственности.
Прокуратура указала, что формальное истечение сроков обжалования не должно препятствовать защите федеральной собственности, поскольку местные должностные лица использовали решение апелляции от 2009 г., чтобы незаконно распорядиться лесным фондом, изменив целевое назначение земель. Генпрокуратура подала кассационное представление с просьбой восстановить пропущенный срок на обжалование, чтобы вернуть возможность оспорить постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда 2009 г. и восстановить права государства на эти земли. Рослесхоз поступил аналогично.
Суд округа, а в марте 2025 г. и ВС также отказал в передаче представления и жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что федеральные органы могли и должны были узнать о предполагаемом нарушении ранее, учитывая общедоступность сведений о границах лесов и земельных участках.
Какие еще решения об отказе в деприватизации отменены
Но уже 1 ноября 2025 г. ВС (теперь его возглавил экс-генпрокурор Игорь Краснов) изменил свою позицию: Иваненко отменил прежний отказ в рассмотрении спора. Суд признал, что федеральные органы не имели объективной возможности своевременно защитить интересы государства, поскольку сведения о незаконном выводе лесных участков стали известны лишь после проверки в 2024 г.
«Ведомости» направили запрос в департамент лесного хозяйства и министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области с просьбой оценить актуальное решение ВС о передаче кассационного представления на рассмотрение.
Пересмотр решения по делу, закончившемуся еще в 2009 г., – это случай «почти фантастический, но вполне реальный», говорит партнер Verba Legal Дмитрий Мальбин. Он добавляет, что ВС при вынесении решения должен выбрать сбалансированный подход, учитывая как публичные интересы государства, так и права добросовестных приобретателей. Мальбин отмечает, что при этом суд может опираться на подход, изложенный в постановлении Конституционного суда (КС) по делу сочинских садоводов: добросовестный приобретатель земельного участка должен быть защищен, а при изъятии участка органы власти обязаны предоставить аналогичную землю или компенсировать стоимость права и построек.
Если ВС примет решение в пользу надзорных органов, это создаст прецедент экстраординарного применения процессуальных норм, выходящий за установленные законом сроки, говорит управляющий партнер АБ КИАП Андрей Корельский. Ранее подобные случаи с восстановлением сроков для оспаривания сделок 10-летней и более давности вызывали обеспокоенность правового сообщества, утверждает он. Сейчас аналогичная практика может создать риски для защиты собственности граждан и субъектов предпринимательской деятельности, считает эксперт.
Учитывая правовую позицию, сформулированную КС, в случае установления судом наличия коррупционных схем, продажи региональными властями спорных участков родственникам и аффилированным лицам высока вероятность признания данных сделок ничтожными без какой-либо дальнейшей компенсации бывшим собственникам за утраченное имущество, напоминает старший юрист практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex Марина Преображенская.