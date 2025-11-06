Верховный суд пересмотрит спор о возврате самарских лесов в госсобственность

23 октября 2025 г. судебная коллегия по экономическим спорам ВС удовлетворила кассационное представление Генпрокуратуры, которая оспаривала отмену решений о передаче в казну акций Ивановского завода тяжелого станкостроения, принадлежащих бизнесменам Владимиру и Михаилу Бажановым. Прежние решения апелляционной и кассационных инстанций отменены. Таким образом, коллегия утвердила решение, принятое первой инстанцией в арбитражном суде, писали «Ведомости».

20 октября кассационная инстанция отменила прежние решения об отказе в требованиях прокуратуры о конфискации в доход государства акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов.