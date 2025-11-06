В чем причина сокращения числа исследователей в ряде отраслей

В чем причина сокращения числа исследователей в ряде отраслейНа это влияет в том числе переток в коммерческий сектор и демографические факторы, говорят эксперты
Число исследователей по ряду направлений за последние 15 лет сократилось.
О чем говорит статистика
Де-факто дефицита кадров в медицинской науке сейчас нет, заявил «Ведомостям» представитель Минздрава. В то же время в 2024 г. число исследователей по медицинским наукам с ученой степенью кандидата или доктора наук, работающих в научных организациях РФ, составило 8387 человек. Это на 27,2% меньше показателя 2010 г., подсчитали «Ведомости» на основе данных Росстата по 85 регионам РФ без учета четырех новых субъектов. Согласно данным статведомства, за 15 лет количество докторов наук по медицинским наукам сократилось на 24,4% до 3058 человек, кандидатов наук – на 28,7% до 5329 человек.
Но по общему числу исследователей ситуация стабилизировалась с 2022 г., сказал «Ведомостям» представитель ведомства. «Вероятно, за счет предпринимаемых системных мер по разностороннему развитию и поддержке научного сектора в рамках национального проекта «Наука», – добавил представитель министерства. В 2019–2024 гг. по медицинским наукам (включая психофизиологические) показатели по количеству исследователей, в том числе со степенями, были устойчивыми, а колебания год к году оставались в пределах 2%. По его словам, медицина становится все более высокотехнологичной, поэтому в интересах науки над прикладными разработками работает все больше специалистов. Но показатели по таким исследователям попадают в статистические данные по естественным и техническим наукам (в 2010–2024 гг. число исследователей со степенями по этим областям наук снизилось на 15% и на 23,4% соответственно. – «Ведомости»).
Ученый секретарь ректората Пироговского университета Ольга Демина отметила, что большинство медорганизаций предусматривают дополнительные вознаграждения сотрудникам с учеными степенями. Величина надбавок варьируется в зависимости от статуса учреждения, географического расположения и организационно-правовой формы. Кроме того, наличие ученых степеней учитывается при назначении премий, грантов и субсидий, что также влияет на доходы сотрудников, добавила она. «Однако важно отметить, что в современных условиях основной мотивацией престиж профессии, профессиональный рост и карьерные перспективы», – заключила Демина. С ней соглашается и профессор кафедры управления и экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Василий Власов. По его словам, традиционно в СССР и потом уже в России для карьерного роста врачу необходимо было иметь кандидатскую степень. Это было серьезным стимулом к защите.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов отметил, что динамика защит ученых степеней напрямую зависит от желания людей заниматься наукой. Например, в сельском хозяйстве число защит может быть связано с востребованностью таких специалистов в профильных вузах и с тем, сколько студентов вообще выбирают эту специальность. Часто выпускникам сельскохозяйственных вузов выгоднее идти работать в практическое хозяйство, чем заниматься наукой. В 2010–2024 гг., согласно данным Росстата, количество исследователей в области сельскохозяйственных наук сократилось с 6546 до 4677 человек (-25,6%). Число докторов наук за этот период упало с 1542 до 1063 человек (-31,1%), а кандидатов – с 5004 до 3614 (-27,8%).
Число исследователей в РФ
Увеличение доли сотрудников с учеными степенями и званиями в научных учреждениях и образовательных организациях – одна из задач федпроекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», заявил представитель Минсельхоза. По его словам, научным и научно-педагогическим работникам планируют предоставлять стимулирующие выплаты и жилье по договору найма жилого помещения. Для этого они должны участвовать в агропромышленных проектах, где проводятся научно-исследовательские, опытно-конструкторские или технологические работы для бизнеса. Размер выплат будет формироваться исходя из занимаемой должности, научных достижений, оценки участия в научной и научно-исследовательской деятельности, а также занятости в реализации АПК-проекта.
Сокращение числа исследователей в сельском хозяйстве связано с тем, что научная деятельность не всегда материально привлекательна для молодых специалистов, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. На этом фоне государственные научно-исследовательские институты оказываются неконкурентоспособны, считает она.
В чем причина такой тенденции
«Количество остепененных исследователей по ряду направлений сейчас действительно снизилось. Причина прежде всего в демографии. Поколение родившихся в 90-е немногочисленно», – сказал «Ведомостям» вице-президент Российской академии образования (РАО), заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Минобрнауки России Владимир Филиппов. На фоне уменьшения притока абитуриентов в магистратуру сокращалось и число поступающих в аспирантуру, что автоматически приводит к уменьшению числа защит, пояснил он. Со временем этот негативный эффект пройдет и ситуация выправится, уверен Филиппов.
Алгоритм получения степени
Диплом кандидата наук выдает ВАК при Министерстве науки и высшего образования на основании решения диссертационного совета учреждения, где проходила защита. Диплом доктора наук выдается по решению совета и положительному заключению экспертного совета ВАК по соответствующему направлению.
Впрочем, защититься тоже стало сложнее, признает он. При этом борьбу с низкокачественными диссертациями, плагиатом и фальсификацией клинических данных Филиппов считает важным направлением. Такая политика, по его мнению, как раз направлена на подготовку научных кадров, а не цифр в отчетах. «Важна не только сама динамика защит, но и тематика диссертаций. Всегда есть выбор: нацелить аспиранта на простую, но не востребованную тему и получить защиту в короткий срок или все же попробовать силы на научном фронтире, взяться за диссертацию по востребованной проблематике», – пояснил он.
В РАО разрабатывают методологию прогноза необходимого количества научных кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук, рассказал Филиппов. Сейчас, по его словам, такого прогноза по отраслям и регионам страны нет.
Ключевую роль в воспроизводстве научных кадров играет аспирантура, сказал «Ведомостям» заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Пышный. Эта форма подготовки научных и научно-педагогических кадров «непрерывно совершенствуется»: в 2024 г. поступивших в аспирантуру составило 35 700 человек, продолжил он. «Это в полтора раза больше, чем шесть лет назад», – заявил Пышный. Также в прошлом году были успешно защищены 9316 кандидатских и докторских диссертаций. «Это почти на четверть больше, чем пять лет назад», – сказал замминистра.
Такие результаты Пышный связывает с реализацией «серьезных мер по привлечению в науку талантливой молодежи». В России работают 940 молодежных лабораторий, ежегодно распределяются президентские стипендии для аспирантов и адъюнктов в размере 75 000 руб., а Российский научный фонд предлагает специальные грантовые программы для молодых исследователей, перечислил он.
В подготовке материала участвовала Анна Киселева