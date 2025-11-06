В чем причина сокращения числа исследователей в ряде отраслей

Чтобы получить степень кандидата наук, соискатель должен иметь диплом специалиста или магистра. Дальше у него есть несколько путей: поступить в аспирантуру и защитить диссертацию там или прикрепиться к организации для подготовки диссертации. Если соискатель уже работает в науке или преподает в вузе, можно подготовить работу без аспирантуры. После этого он обязан сдать кандидатские экзамены по своей специальности и смежным дисциплинам, подготовить диссертацию и представить ее на заключение в организации, где вел исследование. С положительным заключением можно выходить на защиту – публично представить диссертацию в диссертационном совете. Чтобы получить степень доктора наук, нужно уже быть кандидатом наук и иметь собственные крупные научные исследования. Докторскую диссертацию можно подготовить в докторантуре или организации, где есть диссертационный совет. Следующий шаг – публичная защита.

Диплом кандидата наук выдает ВАК при Министерстве науки и высшего образования на основании решения диссертационного совета учреждения, где проходила защита. Диплом доктора наук выдается по решению совета и положительному заключению экспертного совета ВАК по соответствующему направлению.