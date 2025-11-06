В трех регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

Условия получения пособия

Чтобы получать пособие, семьи должны соответствовать комплексным критериям нуждаемости: доходы должны быть менее прожиточного минимума в регионе в пересчете на каждого члена семьи в месяц, также оценивается стоимость недвижимости, транспортных средств и объем вкладов. Кроме того, обязательно наличие заработка – так называемое правило нулевого дохода, когда родители не могут получить выплату, если они не работают без объективных причин (среди таких причин – уход за детьми в многодетной семье, за ребенком до трех лет, регистрация в качестве безработного).