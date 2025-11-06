В трех регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособия

В трех регионах пройдет пилот по учету оборотов по счетам для единого пособияВ рамках эксперимента объем поступлений для назначения поддержки может доходить до 200% общих доходов семьи
В 2026 г. в России пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Проведение такого эксперимента предусмотрено законопроектом, внесенным правительством в Госдуму вместе с «бюджетным пакетом» инициатив, обратили внимание «Ведомости». 22 октября законопроект был принят депутатами в первом чтении.
При его рассмотрении в Госдуме ответственным ведомством выступает Минфин, следует из материалов в электронной базе нижней палаты.
Одна из целей эксперимента – оценить, как учет сведений о средствах на счетах и вкладах повлияет на число получателей единого ежемесячного пособия на ребенка, сказано в тексте законопроекта. В законопроекте уточняется, что порядок его проведения эксперимента, включая участников и этапы, определит правительство.
Подготовка соответствующей нормативной базы, по словам источника «Ведомостей», участвующего в проработке проекта, возложена на Минтруд. Второй собеседник подтвердил разработку документа.
С чего начнут эксперимент
Эксперимент пройдет в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, рассказывает собеседник. И продлится он (в несколько этапов) с 1 января по 31 декабря 2026 г. При этом де-факто первые семь месяцев (до августа) будут проводиться организационные мероприятия, затем два месяца будет идти апробация методики, а уже потом – ее внедрение.
Суть предложенной системы в следующем. После того как семья подаст заявление на получение пособия, Социальный фонд запросит у Федеральной налоговой службы и банков данные о счетах и депозитах членов семьи, а также о проводимых на них операциях.
Условия получения пособия
Если сумма поступивших денег на банковские счета и депозиты всех членов семьи за последний год вдвое превысит их официальный годовой доход, в пособии откажут. Не выплатят его и в случае, если поступившие на счета средства будут равны удвоенному совокупному доходу семьи, пояснил собеседник «Ведомостей».
При расчете совокупного дохода семьи будут суммировать вклад каждого из ее членов: зарплату, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы по операциям с финансовыми инструментами и т. д. Будут анализировать только счета и вклады, открытые на совершеннолетних.
Но под учет не попадут:
– счета и депозиты индивидуальных предпринимателей;
– деньги, поступившие с других счетов и вкладов членов семьи;
– заемные средства, полученные от кредитных и микрофинансовых организаций;
– деньги, полученные от продажи недвижимости и транспорта. Продажа должна подтверждаться договором, цессией и платежным документом.
Как это должно работать
Например, семья из трех человек (два родителя и ребенок) имеет официальный доход 40 000 руб. в месяц, или 480 000 руб. в год. Если за 12 месяцев до подачи заявления на пособие на банковские счета членов этой семьи зачислено 1 млн руб., то эта сумма превышает 200% от годового совокупного дохода (т. е. 960 000 руб.).
По правилам эксперимента семье могут отказать в назначении единого пособия, объяснила доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления г. Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. Если же размер поступлений на счета составил, например, 300 000 руб., то есть меньше лимита в 960 000 руб., – значит, семья будет претендовать на пособие.
Новый подход к оценке нуждаемости
Инициатива меняет привычную модель оценки нуждаемости, основанную на справках о доходах, говорит Тарасова. По ее словам, предложение вводится на фоне поиска большей «целевой адресности» выплат.
Единое пособие для семей с детьми – адресная мера, направленная на минимизацию рисков бедности семей с детьми, заявил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. Комплексная оценка нуждаемости предполагает оценку не только официальных доходов родителей, но и имущественной обеспеченности, а также занятости родителей. Учет оборотов по счетам может дополнить этот комплексный анализ ситуации, сказал он.
50%, 75% и 100%
Аналогичный лимит уже действует при назначении единого пособия в Москве, напомнила руководитель Центра финансов социальной сферы ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Олеся Феоктистова. В доходы засчитывается не только заработок, но и все социальные выплаты и другие официальные доходы, отметила она. По ее словам, таким образом предлагаемый порог учитывает все частные случаи: переводы ко дню рождения, ситуативную помощь родственников. Вместе с тем он позволяет исключать ситуации, когда среди получателей пособий для малообеспеченных граждан оказываются граждане с довольно высоким серым доходом, заключила Феоктистова.
Если эксперимент признают успешным, правила могут распространиться на другие регионы либо стать частью постоянного механизма оценки нуждаемости, считает Тарасова.
Чем масштабнее государственная помощь, тем острее стоят вопросы справедливости ее распределения, говорит заведующий кафедрой налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский. Когда сохраняется теневая занятость, использование такого параметра, как обороты по счетам для оценки нуждаемости семьи, «очень важно и прогрессивно», считает он.
Время на подготовку
Из министерств и ведомств в эксперименте примут участие Минтруд, Минцифры, ФНС, Социальный фонд, а также Центробанк и кредитные организации. Учет сведений о поступивших деньгах на счета и вклады будет автоматизирован через государственную информационную систему, говорит собеседник.
В течение первых трех кварталов 2026 г. будет проводиться подготовка информационных систем к учету оборотов по счетам, а также апробация этих подходов без влияния такой оценки на назначение пособия получателю, сообщили в Минтруде. В IV квартале в случае успешной подготовки информационных систем и проведения апробации подходов в трех регионах будет использован такой параметр, как обороты по счетам, сказал представитель ведомства.
«Ведомости» направили запрос в Минфин.