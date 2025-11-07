Рейтинг вузов в сфере госуправления возглавили РАНХиГС, ВШЭ и МГУ

Рейтинг вузов в сфере госуправления возглавили РАНХиГС, ВШЭ и МГУРаботодатели обращают внимание на компетенции выпускников, но личные связи тоже учитываются, говорят эксперты
В топ-3 университетов по подготовке специалистов в сфере государственного и муниципального управления (ГМУ) вошли Российская академия народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и Московский государственный университет (МГУ). Рейтинг представил генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков в рамках второй международной научно-практической конференции «Наука для государственного управления в России».
В топ-10 вошли Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, МГИМО МИД России, Казанский федеральный университет, Тюменский государственный университет и Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.
Агентство RAEX («РАЭКС-аналитика») составляет отечественный рейтинг высших учебных заведений, а также предметные рейтинги. При анализе ГМУ оно использовало данные Министерства науки и высшего образования РФ, библиометрических баз данных, системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, сервиса по веб-аналитике Similarweb и социальных сетей.
Рейтинг складывался из оценки трех разделов: образование, наука и общество. В раздел образования вошли такие критерии, как средний балл ЕГЭ поступивших, численность победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на учебу без вступительных испытаний, количество призеров российских профильных студенческих олимпиад за пять лет и т. д. В разделе науки учитывались количество публикаций за три года, индексируемых в базе Web of Science Core Collection, число публикаций, индексируемых в Российском индексе научного цитирования, количество лиц, защитивших кандидатские диссертации, и другие показатели.
В разделе общества учитывались количество выпускников по ГМУ в федеральных и региональных органах власти, индекс медиаактивности вузов, численность обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры и др. Составители рейтинга получили и проанализировали официальные статистические данные об образовании более чем 400 000 госслужащих.
По данным RAEX, всего в России 228 вузов, где есть направление ГМУ. В них по этой специальности учится почти 38 000 человек. При этом в стране только 71 университет, где на направлении ГМУ обучается более 100 студентов. В итоговый рейтинг вузов вошли 40 учебных заведений. Всего в них более 14 300 обучающихся по программе ГМУ.
На рейтинги вузов ориентируются выпускники школ, учащиеся старших классов, студенты колледжей и родители поступающих, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Рейтинги важны и для самих университетов: с их помощью учебные заведения сравнивают программы и направления, добавила она. По словам Абанкиной, абитуриенты зачастую ориентируются именно на качество программы, а не на ее стоимость. При этом она отметила, что рейтинг программ, качество выпускников и их трудоустройство играют роль при определении цены на образование. Работодатели в государственных и муниципальных органах власти обращают внимание на кандидатов – выпускников тех вузов, с которыми у них есть договоры о партнерстве, сказала Абанкина.
Вузы в рейтинге довольно статусные, многие из них сфокусированы на подготовке управленцев, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Для управленцев низшего и среднего звена профессиональные компетенции и мягкие навыки значимы, сказал он. «Хорошо ли это или плохо – вопрос спорный: в социуме стало больше сословности, в госаппарате – стремления закрыться от бизнеса и других внешних структур. Поэтому нередко растет роль самого факта наличия диплома, а не конкретных навыков», – отметил Виноградов. Что касается высшего звена госуправленцев, то личные связи там остаются первичными, заключил он.