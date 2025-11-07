Рейтинг вузов в сфере госуправления возглавили РАНХиГС, ВШЭ и МГУ

На рейтинги вузов ориентируются выпускники школ, учащиеся старших классов, студенты колледжей и родители поступающих, говорит главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. Рейтинги важны и для самих университетов: с их помощью учебные заведения сравнивают программы и направления, добавила она. По словам Абанкиной, абитуриенты зачастую ориентируются именно на качество программы, а не на ее стоимость. При этом она отметила, что рейтинг программ, качество выпускников и их трудоустройство играют роль при определении цены на образование. Работодатели в государственных и муниципальных органах власти обращают внимание на кандидатов – выпускников тех вузов, с которыми у них есть договоры о партнерстве, сказала Абанкина.