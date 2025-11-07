Что Владимира Путина больше всего заинтересовало в Самаре

Сейчас физкультурой и спортом занимается более 24 млн детей, а возможности для тренировок предоставляют более 180 000 организаций, сказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал предложение комиссии Госсовета о наделении Минспорта дополнительными полномочиями по ведению единого реестра, в который бы вошли данные о спортклубах, спортшколах, секциях – поскольку сейчас у них разные ведомственные принадлежности и организационно-правовая форма. Министр просвещения Сергей Кравцов привел свою статистику. По его словам, за пять лет с 2 млн до 5,8 млн увеличилось число детей, которые занимаются в школьных спортивных клубах, и с 4,9 млн до 6,3 млн – число детей, которые занимаются в кружках и секциях по программам допобразования физкультурно-спортивной направленности. Кравцов рассказал Путину о задачах министерства на будущее, в частности, о проведении Всероссийского съезда учителей физкультуры, создании всероссийской школьной лиги и др. Также он сказал, что сейчас вместе с советником президента Еленой Ямпольской разрабатывается программа воспитания в детских садах, где планируют уделить вниманию здоровому образу жизни и азам спортивной подготовки.