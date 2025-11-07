Что Владимира Путина больше всего заинтересовало в Самаре

Что Владимира Путина больше всего заинтересовало в СамареПрезидент обсудил детский спорт с чиновниками и бизнесменами
Второй раз за эту осень Владимир Путин посетил Самару. Президент 6 ноября выступил на пленарном заседании международного спортивного форума «Россия – спортивная держава» и провел совет по спорту.
Без персональной встречи
Перед этим Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита», который расположен в Промышленном районе Самары. Президента сопровождал заведующий ФОКа Дмитрий Мамкаев, а также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник, секретарь Госсовета Алексей Дюмин, полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор региона Вячеслав Федорищев. Последний ждал главу государства в ФОКе, а не в аэропорту Самары, куда прилетел самолет президента.
В нынешней поездке рабочей встречи у Путина с Федорищевым предусмотрено не было, хотя традиционно президент встречается с губернаторами при посещении регионов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей», почему в графике нет встречи с Федорищевым, ответил: «Отдельная встреча была совсем недавно в ходе прошлого посещения Самары». Это было в сентябре.
В спорткомплексе Путин пообщался с подростками-фигуристами, попросил их показать, как они катаются. «А если бы вы сейчас вернулись в детство, какой вид спорта вы хотели бы попробовать?» – спросила одна из фигуристок. «Тем, чем занимался, тем и хотел бы, – борьбой», – ответил президент. Затем ему по ВКС показали открытые в 2025 г. спортивные объекты: в Алуште – тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», в Улан-Удэ – Центр волейбола, в Ижевске – Дворец единоборств, в Казани – Центр развития футбола, в Оренбурге – Академию настольного тенниса.
Решения по линии президента
Выступление на форуме (тема – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе») Путин начал с того, что мероприятие принимает в этом году «один из самых красивых, самобытных городов нашего Поволжья, знаменитый своими достижениями и традициями, в том числе спортивными». Самара была одним из городов, который принимал в 2018 г. чемпионат мира по футболу, напомнил он.
«Спорт призван объединять людей, наводить мосты между народами», – сказал Путин. Он подчеркнул, что доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место. Россия в ходе подготовки и проведения соревнований любого уровня радушно принимала посланцев международных объединений и федераций, создавала условия для атлетов, которые представляли свои страны, заявил он: «В целом мы руководствовались исключительно спортивными принципами, а не уровнем и качеством отношений с той или иной страной».
После форума президент принял участие в заседании совета по развитию физкультуры, которое было посвящено детско-юношескому спорту. По словам Путина, сейчас «по отчетам» доля детей, систематически занимающихся им, – 93,8%. Для сопровождения этого процесса нужно синхронизировать деятельность систем здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Путин предложил разработать соответствующие критерии оценки всех ответственных.
По его словам, учебно-тренировочные планы для детей надо формировать с учетом их индивидуальных особенностей. Президент попросил правительство, ФМБА и регионы заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 г. Также он поручил правительству представить предложения, как обеспечить контроль качества содержания спортивных услуг, которые оказываются детям.
Предложения по линии Госсовета
Глава комиссии Госсовета по физкультуре и спорту, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что нужно повышать качество и обеспечить прозрачность деятельности физкультурно-спортивных организацией. Поэтому он предложил деятельность, связанную с физподготовкой, отнести к образовательной и использовать соответствующие механизмы лицензирования и контроля. Те же, кто лицензии иметь не будет, не будут допущены к работе, сказал Миляев. По его словам, право получать такую лицензию нужно дать и индивидуальным предпринимателям.
Минспорт же он предложил наделить полномочиями по ведению реестра негосударственных организаций, которые ведут физкультурно-спортивную деятельность.
Среди других предложений комиссии Госсовета, которые назвал Миляев, – дать возможность организациям, у которых физкультурно-оздоровительные услуги указаны в качестве одного из видов деятельности, работать в этой сфере (сейчас оказывать услуги в этой сфере могут только организации, где это основной вид деятельности), переводить перспективных спортсменов, которые по объективным причинам не выполнили требования в учебе, в следующий класс и на следующий курс и др.
Сейчас физкультурой и спортом занимается более 24 млн детей, а возможности для тренировок предоставляют более 180 000 организаций, сказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он поддержал предложение комиссии Госсовета о наделении Минспорта дополнительными полномочиями по ведению единого реестра, в который бы вошли данные о спортклубах, спортшколах, секциях – поскольку сейчас у них разные ведомственные принадлежности и организационно-правовая форма. Министр просвещения Сергей Кравцов привел свою статистику. По его словам, за пять лет с 2 млн до 5,8 млн увеличилось число детей, которые занимаются в школьных спортивных клубах, и с 4,9 млн до 6,3 млн – число детей, которые занимаются в кружках и секциях по программам допобразования физкультурно-спортивной направленности. Кравцов рассказал Путину о задачах министерства на будущее, в частности, о проведении Всероссийского съезда учителей физкультуры, создании всероссийской школьной лиги и др. Также он сказал, что сейчас вместе с советником президента Еленой Ямпольской разрабатывается программа воспитания в детских садах, где планируют уделить вниманию здоровому образу жизни и азам спортивной подготовки.
Это второй визит Владимира Путина в Самарскую область за эту осень. В прошлый раз он был там в начале сентября – после визита в Китай и Приморье на Восточный экономический форум. Тогда президент в Самаре посещал цех «ОДК-Кузнецов», где производят газотурбинные и ракетные двигатели, а также проводил совещание по вопросам двигателестроения.