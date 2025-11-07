Что известно о крушении вертолета Ка-226 в Дагестане

Что известно о крушении вертолета Ка-226 в ДагестанеВ результате инцидента погибли четыре человека, еще несколько находятся в тяжелом состоянии
В районе населенного пункта Ачи-су Карабудахкентского района Дагестана произошло крушение вертолета Ка-226. ТАСС в региональном минздраве сообщили о четырех погибших в результате инцидента. Еще семь человек пострадали, трое находятся в тяжелом состоянии.
Позже в экстренных службах сообщили агентству, что пассажирами вертолета были сотрудники Кизлярского электромеханического завода. Туристов вертолет не перевозил.
«РИА Новости» со ссылкой пресс-службу МЧС России сообщило, что пожар, который возник после крушения вертолета, локализован на площади 80 кв. м. В ведомстве уточнили, что к ликвидации последствий привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники. На данный момент пожар полностью находится под контролем спасателей.
По данным собеседников ТАСС, по предварительным данным, пилоты упавшего вертолета пытались совершить экстренную посадку на берегу Каспийского моря. До этого на борту летательного аппарата произошло ЧП.
Губернатор Дагестана Сергей Меликов написал в своем Telegram-канале, что он поручил обеспечить пострадавшим всю необходимую помощь – от экстренной эвакуации до полноценного медицинского сопровождения.
По его данным, в причинах произошедшего разбираются правоохранительные органы. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.
Представитель Росавиации Артем Кореняко в связи с катастрофой в своем Telegram-канале подтвердил, что упавший вертолет принадлежит концерну «Кизлярский электромеханический завод».
По его словам, ведомство классифицирует произошедшее как катастрофу. Расследованием ее причин займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием Южного МТУ Росавиации.
После падения вертолета махачкалинский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
Отмечается, что точное количество лиц, находившихся на борту, и погибших еще устанавливается.