Что известно о крушении вертолета Ка-226 в Дагестане

«РИА Новости» со ссылкой пресс-службу МЧС России сообщило, что пожар, который возник после крушения вертолета, локализован на площади 80 кв. м. В ведомстве уточнили, что к ликвидации последствий привлекли 16 человек личного состава и четыре единицы техники. На данный момент пожар полностью находится под контролем спасателей.