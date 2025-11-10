Ограничения продажи алкоголя, замена человека ИИ и мошенники тревожат россиян

Кроме того, в подобных работах важно учитывать стилистические, жанровые особенности совокупного анализируемого текста, грамотно замерять его экспрессивность и ироничность, говорит руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин.«Умеет ли аналитический инструмент коллег считывать смыслы, которые вписаны между строк?» – сообщил он «Ведомостям». С другой стороны, ценность любого индекса – в динамике: и здесь, какой бы точной или грубой ни была методика построения индекса, если он меряется по неизменной методике, то данным о динамике (вырос/снизился) можно доверять, указал он.