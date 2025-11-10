Ограничения продажи алкоголя, замена человека ИИ и мошенники тревожат россиян

Ограничения продажи алкоголя, замена человека ИИ и мошенники тревожат россиянГраждан беспокоит прежде всего то, что касается их непосредственно
В III квартале 2025 г. россиян больше всего беспокоила блокировка мобильного интернета, региональные инициативы по запрету продажи алкоголя и др. Об этом говорится в результатах «Национального индекса тревожностей. КРОС», с которым ознакомились «Ведомости».
«Россиян беспокоят события, которые меняют их привычный уклад жизни, создают дискомфорт, воспринимаются как угроза безопасности», – сказал «Ведомостям» вице-президент КРОС Кирилл Лубнин.
Цифровые страхи
Блокировка мобильного интернета стала одной из главных тем, поскольку на протяжении третьего квартала она фактически приняла постоянный характер во многих регионах, указывается в исследовании. В основном пользователи жалуются на неработающие сервисы такси и курьерских служб, невозможность доступа в мессенджеры, сложности с работой у тех, чья деятельность связана с доступом в интернет, разъясняется там же.
Создание же так называемого белого списка (это перечень социально значимых интернет-ресурсов, которые будут доступны в условиях ограничения мобильного интернета) вызывает отдельную тревогу среди россиян, поскольку пока непонятен механизм отбора компаний в этот список. В III квартале тема отключения интернета впервые стала первой по суммарному индексу и закрепилась в числе лидеров по индексу приживаемости.
Вместе с этой проблемой присутствует другая «цифровая тревожность», ставшая первой в индексе приживаемости, – начавшаяся в августе блокировка звонков в WhatsApp (принадлежит Meta
Как считали
Как говорил в августе «Ведомостям» генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков, введенные ограничения на звонки привели к увеличению на 10–20% использования голосовой связи у мобильных операторов и перетоку трафика в другие мессенджеры и ресурсы с функцией совершения звонков. Тогда же, 13 августа, в Минцифры уточнили, что доступ к голосовым вызовам может быть восстановлен, если мессенджеры начнут соблюдать требования российского законодательства.
Завершают перечень тревожностей в цифровой среде опасения россиян о «наступлении нейросетей на человека». Этот вопрос вернулся в орбиту тревог спустя 2,5 года, в последний раз это тревожило россиян в I квартале 2023 г. «Многие опасаются, что ИИ может оставить их без работы, развиваться бесконтрольно и представлять угрозу для человека. Подобные опасения растут, поэтому тревожность вновь в топе», – отметил Лубнин.
Тревоги «на земле»
Острую реакцию в СМИ и у граждан получили региональные инициативы по запрету продажи алкоголя, но еще больший резонанс вызвали темы, связанные с дефицитом бензина и ростом цен на АЗС (розничные цены на бензин с января по сентябрь 2025 г. увеличились на 7,21% и обогнали общую инфляцию более чем в полтора раза, сообщал «Коммерсантъ» 15 сентября).
Говоря об ограничении продажи алкоголя, авторы исследования отметили, что большинство мер касались сокращения времени продаж спиртного в ряде регионов. Не оставили россияне без внимания ситуацию в Вологодской области, где губернатор Георгий Филимонов стал вводить подобные ограничения.
Деятельность мошенников не в первый раз попадает в индекс тревожности, но если раньше граждан беспокоили именно они, то сейчас, по наблюдению авторов исследования, россиян больше тревожит введение «периода охлаждения» при выдаче кредитов.
Почему именно это беспокоит россиян
III квартал прошел сильно спокойнее, чем предыдущие, – беспокоят граждан в основном незначительные эксцессы, и это хороший признак, сказал «Ведомостям» гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров.
В основном же граждан беспокоят темы, связанные с их непосредственным бытом, обыденностью (мобильный интернет, финансовые мошенники, авиаперелеты), более масштабные аспекты часто находятся ниже этих радаров, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Несколько неожиданно отсутствие тревог вокруг роста цен», – отметил он.
С ним соглашается политолог Константин Калачев: «Беспокойство вызывает прежде всего то, что коррелируется с личным опытом и нарушает привычный уклад». При этом такие тревоги нередко вырастают в недовольство местными властями, поскольку большая часть проблем воспринимаются как локальная специфика и региональные особенности, уточнил он. Исключение – блокировка мессенджеров, добавил Калачев.
Что еще беспокоило людей
При этом социолог Денис Волков отмечает, что уровень тревожности лишь частично определяется реакцией на конкретные события. В таком исследовании стоило бы учитывать и страхи (например, страх дальнейшей эскалации конфликта с Западом), и проблемы (рост цен, рост негативных экономических ожиданий и проч.), считает он.
Кроме того, в подобных работах важно учитывать стилистические, жанровые особенности совокупного анализируемого текста, грамотно замерять его экспрессивность и ироничность, говорит руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин.«Умеет ли аналитический инструмент коллег считывать смыслы, которые вписаны между строк?» – сообщил он «Ведомостям». С другой стороны, ценность любого индекса – в динамике: и здесь, какой бы точной или грубой ни была методика построения индекса, если он меряется по неизменной методике, то данным о динамике (вырос/снизился) можно доверять, указал он.
Также он отметил, что, согласно всероссийскому опросу ФОМа о том, какие события показались россиянам наиболее интересными, в топе действительно на протяжении четырех недель держалась тема блокировки звонков в мессенджерах (с 15 августа по 7 сентября). О том, что этот вопрос привлек внимание, заявляли 1–2% респондентов.