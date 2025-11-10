Газета
Почти 40% россиян скорее не поддерживают блокировку иностранных мессенджеров

Когда коммуникационные каналы принадлежат другим странам, их могут отключить в любой момент, отмечают власти
Екатерина Дорофеева
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Более трети россиян (39%) скорее не поддерживают блокировку зарубежных ресурсов и ограничение доступа к ним. Речь идет о социальных сетях, мессенджерах и цифровых платформах. Данные приводятся в исследовании Аналитического центра ВЦИОМ. Оно было представлено 7 ноября на первом заседании коммуникационного стрима научного совета центра.

В октябрьском телефонном опросе приняло участие 1600 совершеннолетних респондентов. Скорее поддерживают блокировку и ограничение 24% опрошенных. Почти каждый третий (30%) относится к этому безразлично, затруднились ответить 7%.

Россияне отмечают затруднения в поиске полезной информации (12% ответов), в общении с родственниками и друзьями (11%). В частности, респонденты упоминали ограничения звонков в Telegram и WhatsApp. Некоторые также обращали внимание на блокировку YouTube (10%).

Малая часть опрошенных рассказывали, что им приходится обходить ограничения (5%). В 4% ответов респонденты сообщали, что это помешало рекламе и бизнесу. В 3% ответов они упомянули, что в стране нет аналогов заблокированным ресурсам. При этом, по данным исследования, более половины респондентов (54%) сказали, что блокировки и ограничения не повлияли на их привычки. Участники опроса могли выбрать несколько ответов.

В результатах утверждается, что треть россиян (34%) отмечают положительное влияние ограничений. Они убеждены, что отечественные сервисы от этого «только выиграли». Противоположного мнения придерживаются 16% респондентов, 28% говорят об отсутствии влияния на это. Оставшаяся часть респондентов (22%) затруднились ответить.

Из положительного влияния блокировок и ограничений зарубежных ресурсов респонденты называли развитие технологий (48%), запуск мессенджера Max (11%), падение конкуренции и увеличение количества контента (10%) и появление российских аналогов (10%). Опрошенные также говорили о развитии экономики и внутренней политики (6%), уменьшении количества пропаганды, лжи и мошенников (5%). Затруднились дать ответ и называли другие варианты 3 и 7% россиян соответственно.

Что происходит с зарубежными ресурсами

После начала боевых действий на Украине в РФ в 2022 г. были заблокированы соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ). В 2024 г. началось замедление видеохостинга YouTube. В конце этого же года был заблокирован мессенджер Viber. В 2025 г. ограничены звонки через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Летом 2025 г. президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным ограничениям на использование в РФ программного обеспечения (в частности, коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных странах. Срок исполнения был до 1 сентября.

Цифровой свободы не существует, считает референт управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Андрей Демин. По его словам, когда коммуникационные каналы принадлежат другим странам, есть вероятность, что их отключат в любой момент. Развитие отечественных цифровых сервисов – не изоляция, а гарантия того, что связь между людьми не потеряется, добавил Демин.

Вопрос информационных ресурсов переходит в плоскость «отцов и детей», говорит руководитель медиацентра ВЦИОМа Яна Ширяева. Политика запретов перестает действовать, полагает она: «Нужны более прогрессивные решения для защиты своего пространства». Нужно искать баланс между возможностью организовывать дискуссию и информационной безопасностью, которая стоит на повестке дня, говорит профессор СПбГУ Светлана Бодрунова.

Блокировка звонков в мессенджерах стала одним из непопулярных шагов власти в этом году, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Это нарушило привычный уклад, говорит он. Политолог Александр Немцев говорит, что граждане начинают использовать и отечественные сервисы, но, по его мнению, они могут заменить скорее Whatsapp. В результате будет двухплатформенность – Max и Telegram, предположил он.

