Почти 40% россиян скорее не поддерживают блокировку иностранных мессенджеров

Что происходит с зарубежными ресурсами

После начала боевых действий на Украине в РФ в 2022 г. были заблокированы соцсети Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . В 2024 г. началось замедление видеохостинга YouTube. В конце этого же года был заблокирован мессенджер Viber. В 2025 г. ограничены звонки через мессенджеры WhatsApp и Telegram.



Летом 2025 г. президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительным ограничениям на использование в РФ программного обеспечения (в частности, коммуникационных сервисов), произведенного в недружественных странах. Срок исполнения был до 1 сентября.