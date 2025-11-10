В России стали чаще диагностировать нарушения слуха и зрения у детей

В России стали чаще диагностировать нарушения слуха и зрения у детейЭто связано с улучшением выявляемости, но профильных специалистов в регионах все еще не хватает, считают эксперты
Российские врачи стали чаще обнаруживать нарушения слуха у детей на ранней стадии: если в 2023–2024 гг. они были выявлены только у 13 000 детей, то в 2025 г. – у 18 000 детей. Такие данные привела замдиректора департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Виктория Сахарова на заседании рабочей группы экспертного совета по защите прав семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми-инвалидами в Госдуме, обратили внимание «Ведомости».
В этом году, по ее словам, 1223 ребенка получили кохлеарную имплантацию (для восстановления слуха в тяжелых случаях тугоухости и глухоты в улитку внутреннего уха вживляют электронный имплант). Среди них 434 ребенка в возрасте до 3 лет. При этом, по словам Сахаровой, «буквально несколько лет назад был большой процент детей, которые не получали эту помощь до 3 лет».
В регионах все еще недостаточно компетентных специалистов, которые бы выявляли нарушения слуха на ранней стадии, считает директор Томского центра поддержки людей с нарушенным слухом «Созвучие» Анна Попелло. Похожее мнение озвучила в Госдуме директор АНО дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» Лариса Самарина. По ее словам, в регионах наблюдается «острая нехватка» сурдопедагогов и специалистов по ранней помощи, особенно для абилитации детей, которые носят кохлеарные импланты. Самарина также упомянула эпидемиологическое исследование нарушений слуха в детской популяции Санкт-Петербурга, проведенное учеными Газизом Туфатулиным и Инной Королевой в 2021 г. Оно показало, что лишь у 19% детей до 3 месяцев было диагностировано нарушение слуха.
В регионах также встречаются ситуации, когда из-за некомпетентности педиатров у детей не сразу выявляют проблемы со слухом, рассуждает Попелло. «Мамочка видит, что что-то не так с ребенком, он не так слышит. Педиатр говорит: «Что вы переживаете, это же мальчик, они позже начинают говорить», – привела она одну из ситуаций с региональным врачом-педиатром, из-за которой родители остались в неведении, что у их ребенка проблема со слухом.
По данным Попелло, которые она озвучила в Госдуме, в Барнаульском роддоме (Алтайский край) в течение нескольких лет не работает оборудование для аудиологического скрининга, который выявляет нарушение слуха у новорожденных. По ее мнению, сейчас отсутствует четкая связь между роддомами и центром ранней помощи, а также нет системы сопровождения семей после диагностированных нарушений. Родители, узнав, что ребенок не слышит, вынуждены идти сами «в океан информации», добавила она.
Выявлять нарушения слуха стали чаще не потому, что детей с таким диагнозом стало больше, а из-за увеличения количества медицинских центров, которые позволяют проводить сурдологический скрининг новорожденных, заявила в беседе с «Ведомостями» врач-оториноларинголог, сурдолог ФГБНУ «РНЦХ им. академика Б. В. Петровского» Екатерина Мирзабекян.
Детей с косоглазием в регионах стало больше
Вместе с этим в российских субъектах растет число случаев детского косоглазия. Такой вывод «Ведомости» сделали на основе ответов представителей региональных минздравов.
В Саратовской области абсолютная заболеваемость косоглазием среди детей до 17 лет за два года выросла на 45,8%. За 2022–2024 гг. количество пациентов увеличилось с 14 328 до 20 893 человек. Рост заболеваемости отметили и в Башкирии. В 2024 г. в регионе было зарегистрировано 6553 ребенка с косоглазием. Это на 33,8% больше, чем в 2022 г. Тогда диагноз был поставлен 4897 детям.
При этом, как следует из ответов региональных минздравов, косоглазие тоже стали лучше выявлять. Так, в 2024 г. в Приморском крае заболевание было обнаружено у 232 детей против 152 человек в 2023 г. и 124 в 2022 г. В Московской области выросло число новых случаев косоглазия среди подростков: в 2024 г. диагноз был впервые поставлен 888 пациентам в возрасте от 15 до 17 лет, в 2023 г. косоглазие обнаружили у 856 подростков, а в 2022 г. – у 829. Рост числа случаев заболевания среди подростков фиксируют также в Иркутской области и Краснодарском крае.
1 млн
Возникновение косоглазия могут спровоцировать врожденные и приобретенные заболевания центральной нервной системы, снижение зрения или слепота одного глаза, не компенсированные своевременно аномалии рефракции (преломляющей способности глаза – «Ведомости»), наследственная предрасположенность, а также анатомические и функциональные особенности строения глаза, рассказала главный внештатный детский офтальмолог Минздрава РФ Людмила Катаргина.
Косоглазием в России страдает не менее 540 000 детей, сообщила Катаргина «Ведомостям». Из них не менее 30 000 – пациенты первого года жизни, 500 000 – дети в возрасте 3–6 лет, 10 000 – дети 7 лет и старше. Динамику заболеваемости косоглазием среди детей за последние три года Минздрав не предоставил.
Катаргина отметила, что уровень распространенности заболевания практически одинаков в разных регионах. С ней согласен президент Ассоциации офтальмологов-страбизмологов Игорь Азнаурян. «Ключевое различие заключается не в статистике заболеваемости, а в возможностях ранней диагностики и качестве последующей медицинской помощи», – уточнил эксперт.
Азнаурян рассказал, что в регионах с развитой системой здравоохранения и высокой медицинской грамотностью населения косоглазие выявляется чаще и на более ранних стадиях. Он также отметил, что наиболее опытные страбизмологи работают в крупных федеральных центрах. При этом Катаргина указала, что дефицита офтальмохирургов, проводящих операции по исправлению косоглазия у детей, в стране нет.
Преодолеть географические различия помогают телемедицинские консультации, считает Азнаурян. «Мы можем предоставить возможность получить экспертное заключение по сложным случаям из любого уголка страны», – подчеркнул он. Эксперт также отметил необходимость подготовки нового поколения врачей. По его словам, отвечать за это должны крупные федеральные центры. Ассоциация офтальмологов-страбизмологов предложила систему дополнительного образования в этой области и уже подготовила 58 специалистов, добавил Азнаурян.