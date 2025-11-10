В России стали чаще диагностировать нарушения слуха и зрения у детей

При этом, как следует из ответов региональных минздравов, косоглазие тоже стали лучше выявлять. Так, в 2024 г. в Приморском крае заболевание было обнаружено у 232 детей против 152 человек в 2023 г. и 124 в 2022 г. В Московской области выросло число новых случаев косоглазия среди подростков: в 2024 г. диагноз был впервые поставлен 888 пациентам в возрасте от 15 до 17 лет, в 2023 г. косоглазие обнаружили у 856 подростков, а в 2022 г. – у 829. Рост числа случаев заболевания среди подростков фиксируют также в Иркутской области и Краснодарском крае.