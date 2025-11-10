Известный по антикоррупционным искам прокурор хочет стать судьей

Известный по антикоррупционным искам прокурор хочет стать судьейБочкарев, изымавший активы Абызова и Захарченко, сдает экзамен в судебной комиссии
Начальник главного гражданско-судебного управления Генпрокуратуры генерал Сергей Бочкарев сдает квалификационный экзамен на должность судьи, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к судебной системе. Официальный приказ об отставке Бочкарева из надзорного ведомства пока не опубликован. По словам одного из собеседников «Ведомостей», проходить квалификационный экзамен прокурор может и находясь в отпуске. Еще один источник отметил, что Бочкарев действительно сейчас сдает экзамен на должность судьи, но на какую должность он намерен претендовать, пока не известно. «Могу предположить, что Бочкарев откликнется на вакансию в экономическую коллегию ВС – там сейчас девять свободных мест», – уточнил собеседник.
Само по себе решение об уходе из Генпрокуратуры логично с учетом смены руководства ведомства, говорит еще один источник «Ведомостей». Бочкарев с 2024 г. возглавлял управление и был одним из проводников политики по возвращению активов в госсобственность, отмечает он. В тот момент надзорным ведомством, выступавшим с соответствующими исками, руководил Игорь Краснов, который с 24 сентября стал председателем Верховного суда. А генеральным прокурором назначен Александр Гуцан, работавший до 2018 г. заместителем Юрия Чайки, а затем, последние семь лет, полпредом президента на Северо-Западе. Гуцан пока не высказывался о массовом изъятии активов в госсобственность, но СМИ писали, что Бочкарев может стать первым, кто покинет его команду.
Неудивительно, что соратник Краснова решил перейти за бывшим начальником в судьи, заметил еще один собеседник.
Бочкарев стал широко известен после изъятия в рамках гражданских исков активов, принадлежавших бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову и экс-полковнику полиции Дмитрию Захарченко. В 2024 г. Бочкарев отстаивал в Конституционном суде позицию своего ведомства по вопросу применения сроков давности по антикоррупционным искам. Генерал настаивал, что обращение в доход государства активов, полученных коррупционным путем, должно происходить бессрочно. Он заявил, что ведомство «находится в гуще событий» и коррупционер не должен «продолжать свою жизнедеятельность» и «наслаждаться плодами коррупции».
Несмотря на то что у такой позиции было много противников, КС, писали «Ведомости», согласился с Бочкаревым и Генпрокуратурой в его лице. Суд постановил, что нормы Гражданского кодекса (ГК) не соответствуют Основному закону в той части, в которой позволяют ограничивать Генпрокуратуру по срокам в исках об изъятии в доход государства собственности коррупционеров. Особый акцент был сделан на том, что вывод о неприменении сроков давности «не распространяется на решение вопроса о применимости или неприменимости исковой давности к иным искам прокуроров, направленным на передачу имущества публично-правовым образованиям или признание их права на имущество, в том числе основанным на нарушении порядка приватизации».
На минувшей неделе РБК со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми решениями, написал, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении нескольких начальников управлений Генеральной прокуратуры. От должностей освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник информационно-аналитического управления Денис Кунев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Сергей Орлов и начальник отдела физической защиты Николай Козырев. Источник «Ведомостей» подтвердил, что приказы об их увольнении действительно есть, но официально не публиковались.