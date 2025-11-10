Известный по антикоррупционным искам прокурор хочет стать судьей

Само по себе решение об уходе из Генпрокуратуры логично с учетом смены руководства ведомства, говорит еще один источник «Ведомостей». Бочкарев с 2024 г. возглавлял управление и был одним из проводников политики по возвращению активов в госсобственность, отмечает он. В тот момент надзорным ведомством, выступавшим с соответствующими исками, руководил Игорь Краснов, который с 24 сентября стал председателем Верховного суда. А генеральным прокурором назначен Александр Гуцан, работавший до 2018 г. заместителем Юрия Чайки, а затем, последние семь лет, полпредом президента на Северо-Западе. Гуцан пока не высказывался о массовом изъятии активов в госсобственность, но СМИ писали, что Бочкарев может стать первым, кто покинет его команду.