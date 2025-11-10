Иностранцев-контрактников защитят от уголовного преследования в других странах

Иностранцев-контрактников защитят от уголовного преследования в других странахК ним не будут применяться мера административного выдворения и депортация
Иностранцев, заключивших контракт с Вооруженными силами России (ВС РФ), не будут выдавать по запросам других стран для уголовного преследования и исполнения приговора. Соответствующую поправку в законодательство одобрила правкомиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Ведомостям» два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Поправки вносятся в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Они касаются иностранных граждан и лиц без гражданства, которые проходят или проходили военную службу по контракту в ВС РФ и в других воинских формированиях, а также участвовали в боевых действиях в составе ВС и этих формирований. Цель нововведения – сохранение военной тайны и иной важной информации посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории страны, рассказал «Ведомостям» заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Игорь Черепанов.
Правительство разработало еще два законопроекта, регулирующих пребывание в России таких иностранцев и лиц без гражданства. Один из них вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Контрактников-иностранцев не будут выдворять из страны, когда это предусмотрено законом. Вместо этого им назначат штраф от 1000 до 50 000 руб. либо обязательные работы на срок до 200 часов.
В каких случаях иностранца могут выдворить из РФ
Кроме того, за нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований вместо выдворения может быть назначен административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований на срок от года до 7 лет, сообщил «Ведомостям» Черепанов. Принятие поправок также обусловлено необходимостью сохранения военных тайн посредством оставления иностранцев-военнослужащих на территории РФ, отметил он.
Третий проект, разработанный правительством, вносит изменения в закон о порядке выезда из РФ и въезда в страну, а также в закон о правовом положении. Таких иностранцев защитят от депортации, реадмиссии, сокращения срока временного пребывания в РФ, от отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того не будут приниматься решения об отказе в выдаче и переоформлении патента, аннулировании ранее выданного патента, об отказе в выдаче разрешения на работу или аннулировании такого разрешения.
В отношении иностранцев-контрактников не будут принимать решения о неразрешении въезда в РФ, нежелательности пребывания и проживания в стране. Описанные выше решения, которые были приняты после 24 февраля 2022 г., прекращают свое действие и не подлежат исполнению.
«Ведомости» направили запрос в правительство.