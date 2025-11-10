Иностранцев-контрактников защитят от уголовного преследования в других странах

Третий проект, разработанный правительством, вносит изменения в закон о порядке выезда из РФ и въезда в страну, а также в закон о правовом положении. Таких иностранцев защитят от депортации, реадмиссии, сокращения срока временного пребывания в РФ, от отказа в выдаче или аннулирования разрешения на временное проживание и вида на жительство. Кроме того не будут приниматься решения об отказе в выдаче и переоформлении патента, аннулировании ранее выданного патента, об отказе в выдаче разрешения на работу или аннулировании такого разрешения.