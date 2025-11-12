В Смоленской области суд рассмотрит дело о контрабанде мамонтов

В Смоленской области суд рассмотрит дело о контрабанде мамонтовСейчас вывоз ископаемых за пределы страны возможен только при наличии разрешения Минкульта
Суд скоро начнет разбирательство из-за попытки вывезти остатки мамонта в Белоруссию, узнали «Ведомости». Под уголовное преследование в Смоленской области попал предприниматель Дмитрий Сосновский. В ноябре 2022 г., не имея разрешительных документов, он планировал увезти из России бивни мамонтов и их фрагменты на общую сумму 16 млн руб., решили правоохранители.
Поскольку контрабанда была признана культурной ценностью, такому предпринимателю предъявлено обвинение по ст. 226.1 Уголовного кодекса и грозит до пяти лет колонии. Подсудимый Сосновский, судя по данным «СПАРК-Интерфакса», является полным тезкой генерального директора ООО «Полярное единство». Согласно открытым данным, предприниматель посещал музеи и мероприятия, где открывались тематические выставки с показом останков мамонтов. К примеру, компания «Полярное единство» участвовала в открытии выставки в Ульяновской области в Ундоровском музее.
Хотя сами по себе бивни мамонтов встречаются в тундре довольно часто, все они в силу возраста и происхождения считаются палеонтологической редкостью и их вывоз из страны возможен только при наличии разрешения на это Минкульта, заявил «Ведомостям» председатель президиума коллегии адвокатов «Лапинский и партнеры» Владислав Лапинский. «При этом в Минкульт обязательно предоставляются документы, подтверждающие место «добычи» бивней для возможности оценки самих останков животных и места захоронения для научного изучения», – указал он. Вывоз бивней и останков мамонтов – преступление довольно редкое, хотя попытки и случаются, сказал эксперт.
Добыча бивней мамонта в России не запрещена, но регулируется законом о добыче полезных ископаемых, как, к примеру – добыча янтаря. Вид и порядок выдачи такой лицензии устанавливается законами той области, где будет происходить добыча. Например, в Якутии правовым основанием для сбора палеонтологических коллекционных материалов мамонтовой фауны служит лицензия на пользование недрами, выдаваемая министерством промышленности и геологии республики. Незаконная добыча с использованием, например, агрессивной промышленной техники может привести к штрафам. При вывозе за границу даже небольших бивней до 10 кг для частных лиц, а также при вывозе партий требуется лицензия на вывоз.
Мамонтовые дела
Еще в 2017 г. ТАСС со ссылкой на научное сообщество писал, что добыча мамонтовых бивней нуждается в законодательном урегулировании на федеральном уровне, так как, по данным ученых, ущерб от незаконной добычи составлял более 1 млрд руб. в год. В 2021 г. «РИА Новости» писало со ссылкой на якутские власти, что отдельные физические и юридические лица, получая лицензии на сбор ископаемых, начинают промышленную добычу, тем самым нарушая устройство так называемой «мамонтовой фауны» (уникальной подземной экосистемы).