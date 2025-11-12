В Смоленской области суд рассмотрит дело о контрабанде мамонтов

Мамонтовые дела

Ранее суды уже рассматривали дела о контрабанде бивнями мамонтов. К примеру, в марте этого года Индустриальный районный суд Хабаровска признал виновными в контрабанде культурных ценностей (ч. 2 ст. 226.1 УК РФ) двоих жителей Дальнего Востока. Согласно сообщению Дальневосточной транспортной прокуратуры, 40-летний хабаровчанин и 42-летний житель Уссурийска были приговорены к срокам до семи лет и трех месяцев. Согласно фабуле дела, с декабря 2021-го по декабрь 2022 г. фигуранты организовали контрабанду в Китай и Нидерланды порядка 16 т бивней мамонта и их фрагментов. Общая стоимость ценностей превысила 113 млн руб. В октябре 2025 г. Благовещенский районный суд вынес обвинительный приговор гражданину Китая за контрабанду культурных ценностей на общую сумму почти 3 млн руб., писала пресс-служба амурских судов. Согласно материалам расследования, в апреле текущего года иностранец, находившийся на территории России в качестве водителя тягача, перевозящего груз из КНР в РФ, приобрел восемь фрагментов бивней шерстистого мамонта общим весом более 116 кг. По данным следствия, иностранец пытался вывезти их в Китай. Суд ограничился штрафом – 500 000 руб.