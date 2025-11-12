Инвалидам в новых регионах продлят справки

Инвалидам в новых регионах продлят справкиПричина – в нехватке медиков
Жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей продлят срок действия документов, устанавливающих инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности. Такую инициативу сенаторов одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности 10 ноября. Но в отличие от первоначальной версии законопроекта в ряде случаев правительство рекомендовало сократить срок продления действия справок с двух лет до одного года. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Одобренный правительством законопроект вносит поправки в ст. 12 закона о правовом регулировании в сфере соцзащиты и соцобслуживания жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в ст. 4 закона об особенностях правового регулирования отношений по обязательному соцстрахованию граждан, проживающих в тех же субъектах. Согласно рекомендуемым в отзыве правительства срокам выданные до 1 марта 2023 г. справки об инвалидности, в которых не указан срок их действия, будут признаны актуальными до 1 января 2028 г. (+2 года). Такие же документы, срок действия которых истек или истекает с 24 февраля 2022 г. до 31 декабря 2025 г., будут признаны действующими до 31 декабря 2026 г. (+1 год). Похожим образом продлеваются и справки, устанавливающие степень утраты профессиональной трудоспособности. Если документ выдан до 1 марта 2023 г. и не имеет срока действия, его действие продлевается до 1 января 2028 г. (+2 года) и т. д.
В отзыве правительства также говорится, что до 2030 г. следует продлить срок действия особенностей проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ), которая устанавливает инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности. Такая поправка связана с кадровым дефицитом в первичном звене здравоохранения (в поликлиниках. – «Ведомости»), а также с отсутствием информационного взаимодействия между медицинскими учреждениями и учреждениями МСЭ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в отзыве правительства.
Инициативу разработали, чтобы не допустить социальной напряженности среди наиболее уязвимой категории граждан и не лишить соцподдержки со стороны государства инвалидов и граждан, утративших трудоспособность из-за несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Необходимость их переосвидетельствования подтверждена Минтрудом, сказано там же. «Ведомости» направили в министерство запрос о том, будет ли оно налаживать обмен данными между поликлиниками и учреждениями МСЭ в новых регионах.
Такие сроки проведения МСЭ обусловлены некомплектом медработников, бумажным документооборотом, проведением первичных МСЭ, а также расхождениями в персональных данных граждан, что требует их личного обращения в клиентскую службу Социального фонда России для актуализации информации, сказано в тексте пояснительной записки.
Дефицит кадров медико-социальной экспертной комиссии связан с уровнем оплаты их труда, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. «Несмотря на то что они имеют медицинское образование, их ставки ниже, чем у специалистов, работающих в медучреждениях», – сказал эксперт. Первичное звено испытывает также проблему неконкурентной зарплаты по отношению к частным клиникам, заявил он. Размер дефицита кадров в 2024 г. в первичном звене здравоохранения достиг 23 000 врачей, по среднему медперсоналу – 75 000, согласно данным Счетной палаты на 2024 г.
МСЭ в новых регионах столкнулась с невозможностью переосвидетельствовать всех людей вовремя – срок действия документов заканчивается, а сотрудники просто не успевают их обработать, заявил юрист, генеральный директор юридической компании «Альтернатива» Сергей Бочаров. Продление документов работает «как временная подушка безопасности», продолжает Бочаров. Законопроект позволит людям оставаться под защитой закона до тех пор, пока государственная система не заработает в полную силу – пока власти не развернут электронный документооборот или не найдут дополнительные кадры, подытожил он.
«Ведомости» направили запрос в правительство с просьбой подтвердить решение правкомиссии.