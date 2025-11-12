Инвалидам в новых регионах продлят справки

Одобренный правительством законопроект вносит поправки в ст. 12 закона о правовом регулировании в сфере соцзащиты и соцобслуживания жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также в ст. 4 закона об особенностях правового регулирования отношений по обязательному соцстрахованию граждан, проживающих в тех же субъектах. Согласно рекомендуемым в отзыве правительства срокам выданные до 1 марта 2023 г. справки об инвалидности, в которых не указан срок их действия, будут признаны актуальными до 1 января 2028 г. (+2 года). Такие же документы, срок действия которых истек или истекает с 24 февраля 2022 г. до 31 декабря 2025 г., будут признаны действующими до 31 декабря 2026 г. (+1 год). Похожим образом продлеваются и справки, устанавливающие степень утраты профессиональной трудоспособности. Если документ выдан до 1 марта 2023 г. и не имеет срока действия, его действие продлевается до 1 января 2028 г. (+2 года) и т. д.