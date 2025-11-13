Депутаты предложили усилить подготовку специалистов в сфере нацполитики

Депутаты предложили усилить подготовку специалистов в сфере нацполитикиОни просят уделять в образовательных программах больше внимания этнополитике и религиоведению
Комитет Госдумы по делам национальностей рекомендовал правительству дополнительно изучить вопрос введения истории, этнологии, этнополитики и религиоведения в образовательные программы подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере государственной национальной политики. Эту рекомендацию комитет утвердил на заседании 12 ноября, узнали «Ведомости».
Этнология занимается изучением народов и этнических групп. Она охватывает такие темы, как культура народов, их обычаи, традиции, верования и языки. Этнополитика сосредоточена на исследовании влияния политики на этнические процессы, их взаимосвязи. Религиоведение изучает убеждения, психологию, философию религий и др.
В 2020 г. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) утвердило типовые дополнительные профессиональные программы в области государственной нацполитики. Одна из программ предполагает 36 часов обучения – «Основные направления и механизмы реализации государственной нацполитики» для руководителей и служащих, замещающих высшие должности. Среди изучаемых тем – национальный состав и религии страны, российская идентичность и межнациональные отношения, этнополитические конфликты и т. д.
Вторая программа – «Управление в сфере национальной политики» объемом 504 часа, предназначенная для всех госслужащих. В учебном плане указаны такие дисциплины для изучения, как госполитика в отношении казачества и коренных малочисленных народов РФ, этика межнациональных отношений и предупреждение конфликтов, прикладные социологические исследования и мониторинг в сфере нацполитики и др.
Еще одна программа – «Реализация государственной нацполитики в субъектах РФ». Согласно приказу ФАДН от 2021 г., обучение длится 24 часа. Специалисты изучают особенности этноконфессиональной карты РФ, механизмы укрепления общероссийского гражданского единства, взаимодействие со структурами гражданского общества (национально-культурные автономии, социально ориентированные некоммерческие организации).
Согласно целям программ, специалисты улучшают способность составлять предложения по госуправлению, готовность руководить коллективом, учитывая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, а также содействовать социально-культурной адаптации мигрантов, сохранять этнокультурное многообразие народов РФ, межнационального и межрелигиозного согласия.
Задачами Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 г. станет улучшение образовательных программ по изучению исторического опыта взаимодействия народов РФ, следует из проекта документа. Кроме того, в образовательные программы собираются включить дисциплины по изучению традиционных и культурно-исторических ценностей. В этот период также будут проводить просветительские мероприятия по предупреждению экстремистских проявлений.
В рекомендации комитета Госдумы верно ставится вопрос о дополнительном изучении проблемы введения профильных дисциплин, считает профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Владимир Зорин (в 2001–2004 гг. – министр РФ, курировал национальную политику). По его мнению, в ряд к истории, этнологии, этнополитике и религиоведению нужно добавить антропологию. В то же время Зорин отмечает, что подавляющее большинство работающих специалистов в этой сфере «в лучшем случае» историки и педагоги.
Ежегодный доклад правительства РФ президенту о состоянии нацполитики помогает совершенствовать образовательные программы, рассказал Зорин. По его мнению, этот документ – хорошая методологическая база для подготовки кадров. Помимо госслужащих и специалистов в государственной нацполитике необходимо работать с лидерами общественного мнения, которые интересуются вопросами ее реализации, добавил Зорин.
Вопросы государственной национальной политики – важнейшее направление деятельности правительства, всей системы госуправления и Министерства науки и высшего образования, говорит член совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох. Специалистам в этой сфере необходимо углублять свои знания и набираться опыта, соглашается он. По словам Волоха, если предложение Госдумы примут, оно станет большим подспорьем для тех, кто занимается реализацией государственной нацполитики.
«Ведомости» направили запросы в правительство, ФАДН и Минобрнауки, чтобы узнать о планах усиления подготовки специалистов в сфере государственной нацполитики. Правительство перенаправило запрос в ФАДН.