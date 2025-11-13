Депутаты предложили усилить подготовку специалистов в сфере нацполитики

В рекомендации комитета Госдумы верно ставится вопрос о дополнительном изучении проблемы введения профильных дисциплин, считает профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ Владимир Зорин (в 2001–2004 гг. – министр РФ, курировал национальную политику). По его мнению, в ряд к истории, этнологии, этнополитике и религиоведению нужно добавить антропологию. В то же время Зорин отмечает, что подавляющее большинство работающих специалистов в этой сфере «в лучшем случае» историки и педагоги.