Обвиняемому в покушении на убийство экс-сенатору Савельеву отобрали присяжных

Следствие утверждает, что Савельев предложил знакомому ветерану боевых действий Юрию Нефедову $100 000 за организацию убийства Ионова, находившегося в то время в колонии. Через цепочку посредников к делу был привлечен бывший сотрудник ФСИН, который сообщил о предложении в правоохранительные органы. Под контролем спецслужб была проведена операция по инсценировке убийства. Савельев 2 августа 2024 г. был лишен неприкосновенности, задержан прямо в здании Совета Федерации и арестован в тот же день Басманным судом. В настоящее время арест продлен до января 2026 г.