Обвиняемому в покушении на убийство экс-сенатору Савельеву отобрали присяжных

Обвиняемому в покушении на убийство экс-сенатору Савельеву отобрали присяжныхНа проведении судебного процесса с народными заседателями настаивал сам подсудимый
В Тверском суде Москвы закончился отбор присяжных заседателей по делу бывшего сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, обвиняемого в организации покушения на своего бизнес-партнера Сергея Ионова. Коллегия сформирована в полном составе – шесть основных и несколько запасных присяжных, сообщила «Ведомостям» его адвокат Татьяна Лупандина.
Слушания по делу Савельева пройдут в закрытом режиме. Такое решение суд принял для обеспечения безопасности участников процесса. Ранее о закрытом характере заседаний ходатайствовала сторона обвинения, указав на возможное давление на свидетелей и фигурантов дела. Ходатайство о процессе с присяжными Савельев заявил еще на стадии завершения следствия и подтвердил в суде. Второй подсудимый по делу – житель Тульской области Сергей Дюков, ранее неоднократно судимый, напротив, не хотел суда с народными представителями. По словам адвоката, формирование коллегии заняло около четырех месяцев из-за проблем с явкой кандидатов.
Дело рассматривает судья Алексей Криворучко, известный тем, что в 2013 г. вынес приговор по делу юриста Сергея Магнитского. Первое заседание состоится в ближайшее время. Как следует из материалов дела, Савельев обвиняется в организации приготовления к убийству своего бывшего делового партнера, совладельца компании «Оптомониторинг» Сергея Ионова (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). По версии следствия, между ними возник конфликт из-за ведения совместного бизнеса: сенатор опосредованно владел долей около 40%. Он, согласно выводам следствия, выделил компании десятки миллионов рублей, но не получил обещанной прибыли, после чего отношения с бизнес-партнером обострились.
Следствие утверждает, что Савельев предложил знакомому ветерану боевых действий Юрию Нефедову $100 000 за организацию убийства Ионова, находившегося в то время в колонии. Через цепочку посредников к делу был привлечен бывший сотрудник ФСИН, который сообщил о предложении в правоохранительные органы. Под контролем спецслужб была проведена операция по инсценировке убийства. Савельев 2 августа 2024 г. был лишен неприкосновенности, задержан прямо в здании Совета Федерации и арестован в тот же день Басманным судом. В настоящее время арест продлен до января 2026 г.
Дюков и Нефедов признали вину. Последний заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и его дело выделено в отдельное производство. Дюков заявил, что не знаком с Савельевым лично и не знает, кто был заказчиком преступления. Потерпевшим по делу признан Ионов, ранее осужденный за растрату средств «Оптомониторинга». Он заявил гражданский иск о компенсации морального вреда на сумму около 800 млн руб. Савельев же настаивает на своей непричастности к инкриминируемому деянию. Его адвокаты намерены доказать в суде, что уголовное преследование сфабриковано.
После ареста Савельева его членство в партии «Единая Россия» было приостановлено. В Совете Федерации он представлял исполнительную власть Тульской области с 2016 г. В сентябре 2024 г. истекал срок его полномочий, и врио губернатора Дмитрий Миляев включил Савельева в тройку кандидатов на пост сенатора.