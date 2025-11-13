Рособрнадзор: кампания ЕГЭ и ОГЭ 2025 года прошла спокойно

Рособрнадзор: кампания ЕГЭ и ОГЭ 2025 года прошла спокойноПо словам Музаева, у выпускников вырос интерес к математике и естественно-научным предметам
Кампания Единого и Основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ) в 2025 г. прошла спокойно и на высоком организационном уровне, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Основной тенденцией Музаев назвал рост интереса у выпускников к профильной математике и естественно-научным предметам. Глава ведомства подчеркнул, что такую тенденцию важно сохранить и в дальнейшем.
В 2025 г. правом пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору воспользовались более 135 000 выпускников. Явка на пересдачи составила 93,4%, говорится в итогах экзаменационной кампании.
По результатам оценки качества и объективности проведения лучшими стали Орловская, Тамбовская, Белгородская, Новосибирская области и Камчатский край.
Нововведения
В кампанию 2025 г. были включены нововведения по обеспечению прав учеников. Так, в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) находились более 20 000 родителей в качестве дополнительного контроля. Они помогли выявить и устранить более 600 нарушений. Также появилась возможность подачи обращений через платформу обратной связи на «Госуслугах» – через нее поступило 72 таких заявления из 32 регионов. По 14 из них факты нарушения были подтверждены, сообщил Музаев. Кроме того, продолжила работу линия доверия ЕГЭ, через которую поступило 159 обращений. Из них подтвердились 26 нарушений.
Музаев напомнил, что в кампании 2025 г. для выпускников из новых регионов и тех, кто проходил обучение за рубежом и был вынужден его прервать из-за недружественных действий иностранных государств, действовали особенности проведения ЕГЭ и ОГЭ. Глава ведомства заявил, что такие меры будут пролонгированы.
Замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский отметил, что в 2025 г. ЕГЭ проводился в 85 зарубежных ППЭ, открытых в 55 странах, ОГЭ – в 95 ППЭ в 57 странах. Он подчеркнул, что необходимо проработать организацию онлайн-трансляции хода экзаменов, чтобы полностью обеспечить их объективность.
Что ожидается в экзаменационной кампании 2026 года
С текущего учебного года основной период сдачи экзаменов будет начинаться не ранее 1 июня. Решение Музаев объяснил тем, что иначе ученики не успевают полностью завершить освоение всех учебных предметов. Приказы с расписанием на 2026 г. уже утверждены Минпросвещения и Рособрнадзором и готовятся к регистрации в Минюсте.
В 2026 г. в 21 регионе в пилотном режиме будут апробированы станции в ППЭ, работающие на операционной системе «Линукс» и российском программном обеспечении. Также в кампании этого учебного года пройдут три дополнительные тренировки перед досрочным и основным периодами ЕГЭ помимо двух традиционных, рассказал Круглинский.
Он также сообщил, что планируется ввести на портал «Госуслуг» сервисы, связанные с проведением ЕГЭ. К примеру, станет работать тренажер с пробниками. Также ученики смогут подать заявление на участие в экзамене, а после увидят свои результаты и при необходимости смогу подать апелляцию. Такие нововведения, по его словам, должны быть реализованы до конца в 2027 г.