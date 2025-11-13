Рособрнадзор: кампания ЕГЭ и ОГЭ 2025 года прошла спокойно

В кампанию 2025 г. были включены нововведения по обеспечению прав учеников. Так, в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) находились более 20 000 родителей в качестве дополнительного контроля. Они помогли выявить и устранить более 600 нарушений. Также появилась возможность подачи обращений через платформу обратной связи на «Госуслугах» – через нее поступило 72 таких заявления из 32 регионов. По 14 из них факты нарушения были подтверждены, сообщил Музаев. Кроме того, продолжила работу линия доверия ЕГЭ, через которую поступило 159 обращений. Из них подтвердились 26 нарушений.