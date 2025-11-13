Мосгорсуд оправдал обвиняемого в убийстве чиновника в центре Москвы

В 2017 г. Хагундоков пытался оспорить первый приговор в Верховном суде. Он доказывал, что на видеоматериалах с места убийства и фотоснимках не он. У погибшего Аржаника было зафиксировано четыре огнестрельных ранения в голову. Следствие установило, что в период с 8 по 21 апреля г. на территории Ростова-на-Дону был активен телефон, IMEI которого, согласно материалам дела, принадлежал Хагундокову. Но ВС признал приговор законным. После этого защита Хагундокова обратилась в Европейский суд по правам человека.