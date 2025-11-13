Мосгорсуд оправдал обвиняемого в убийстве чиновника в центре Москвы

Мосгорсуд оправдал обвиняемого в убийстве чиновника в центре МосквыАслан Хагундоков признан невиновным в расправе над начальником управления Фонда социального страхования
Московский городской суд 13 ноября вынес оправдательный приговор в отношении уроженца Кабардино-Балкарии Аслана Хагундокова по делу об убийстве начальника управления организации размещения заказов для государственных нужд Фонда социального страхования РФ Олега Гвоздева. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат Лев Дорофеев.
Гвоздев был убит 19 ноября 2012 г. в центре Москвы. По версии следствия, Хагундоков нанес потерпевшему несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия. Расследование убийства велось почти 12 лет. Следственный комитет инкриминировал Хагундокову убийство Гроздева только летом 2024 г. Следователи установили совпадение ДНК на перчатках, оставленных на месте преступления. Сейчас Хагундоков находится в СИЗО, отбывая 13-летний срок по другому делу. Он был осужден в 2014 г. за убийство директора нефтяной фирмы ООО «Нефтехимсервис» Петра Аржаника, который был застрелен в гараже одного из домов Железнодорожного района Ростова-на-Дону.
Как пояснил «Ведомостям» защитник Хагундокова, в процессе сопоставления первого и второго дел выявилось огромное количество различий: в материалах имеются видеозаписи, экспертизы и иные доказательства, но они не совпадают, при этом следствие старается не связывать дела между собой, а присяжные не имели полной информации о предыдущем разбирательстве. Следствие также не представило мотива убийства Гвоздева, уточнил Дорофеев. По его словам, на Хагундокова пытались «повесить» все нераскрытые убийства.
В 2017 г. Хагундоков пытался оспорить первый приговор в Верховном суде. Он доказывал, что на видеоматериалах с места убийства и фотоснимках не он. У погибшего Аржаника было зафиксировано четыре огнестрельных ранения в голову. Следствие установило, что в период с 8 по 21 апреля г. на территории Ростова-на-Дону был активен телефон, IMEI которого, согласно материалам дела, принадлежал Хагундокову. Но ВС признал приговор законным. После этого защита Хагундокова обратилась в Европейский суд по правам человека.