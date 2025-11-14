КС изучит отказ присваивать «Ветерана труда» из-за реорганизации министерства

КС изучит отказ присваивать «Ветерана труда» из-за реорганизации министерстваТакое толкование закона лишает смысла сам институт ведомственных наград, считают юристы
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу Ирины Чаминой: ей отказали в присвоении звания «Ветерана труда» из-за того, что ведомственную награду «Мастер связи», дающую право на получение такого статуса, выдало Министерство информационных технологий и связи, которое в 2008 г. было преобразовано в Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи), но награду не переучредило. В 2018 г. Минкомсвязи указом президента было реорганизовано в Минцифры.
Заявитель обратила внимание на то, что Минкомсвязи стало правопреемником Министерства информационных технологий и связи, сделав звание «Мастер связи» своей ведомственной наградой. Поэтому она просит признать не соответствующими Конституции п. 1, 1.1 ст. 7 закона «О ветеранах» и ч. 3 ст. 8 ФЗ-388 в части, в которой они позволяют судам вводить дополнительное требование по переучреждению ведомственного знака после преобразования или реорганизации учредившего его федерального органа исполнительной власти.
Сейчас, согласно п. 1 ст. 7 закона «О ветеранах», ветеранами труда в числе прочих считаются лица, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную службу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Необходимый для этого трудовой стаж – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Звание «Мастер связи» (было учреждено в 2004 г.), в свою очередь, является ведомственной наградой, которое выдается отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций.
В соответствующем приказе от 2016 г. также уточняется, что ведомственная награда может быть выдана в случае, если у кандидата есть другие награды и поощрения Минкомсвязи, а также если есть подтверждение профессиональных заслуг работника в указанной сфере деятельности (сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую деятельность, о победах во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства).
Суд первой инстанции подтвердил, что указанное звание на дату награждения Чаминой (2013 г.) является законным основанием для присвоения ей звания «Ветерана труда». Это согласуется и с ч. 3 ст. 8 ФЗ-388, которая сохраняет за гражданами, награжденными ведомственными знаками отличия в труде на 30 июня 2016 г., право считаться ветераном труда. Но апелляция и кассация отвергли эти аргументы.
Льготы для ветеранов труда
Ограничительное толкование закона, данное судами апелляционной и кассационной инстанций, приводит к дискриминации граждан, которым звание «Мастер связи» присвоено в период между преобразованием Министерства информационных технологий и связи в Министерство связи и массовых коммуникаций и до утверждения нового положения о звании в соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 7 закона «О ветеранах», настаивает заявитель. Оно лишает работников сферы информационных технологий и связи, награжденных в 2008–2016 гг., права на присвоение звания «Ветеран труда», тогда как работники, получившие его до и после этого периода, звание «Ветеран труда» получают.
Такое толкование закона, по словам Чаминой, противоречит также ч. 5 ст. 75 и 75.1 Конституции, поскольку нивелирует обязательства государства по уважению труда граждан, защите их достоинства, уважению человека труда.
КС с высокой вероятностью поддержит позицию заявительницы, что может способствовать обеспечению единообразия судебной практики, считает старший юрист Центра конституционного правосудия Милана Даова. «Случай заявительницы наглядно демонстрирует лишение гарантий социальной защиты и проявление дискриминационного отношения на исключительно формальном основании ведомственного преобразования. Предоставление социальных гарантий при этом не должно зависеть от административных изменений в органах власти», – сказала она «Ведомостям».
Апелляция и кассация в данном деле заняли максимально формалистичную позицию и, по сути, человек получил награду, но право, ради которого эта награда создавалась, «сгорело» из-за бюрократического шва между двумя министерствами, говорит адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. По его мнению, КС не признает нормы неконституционными целиком, но даст разъяснение о недопустимости чрезмерно узкого и формального толкования ведомственных наград при назначении статуса «Ветеран труда».
«Такие конфликты встречаются чаще, чем кажется. Любая смена структуры органов власти – министерств, агентств, служб – автоматически создает проблемы с переучреждением наград, подтверждением полномочий и трактовкой ведомственных актов прошлых лет», – добавил он.
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил «Ведомостям», что с такой проблемой граждане в комитет не обращались, но депутаты еще раз рассмотрят эту ситуацию, чтобы предложить свои варианты решения. В случае если нормы будут признаны не соответствующими Основному закону, правительство в течение шести месяцев должно будет внести предложения по корректировке законодательства, напомнил Нилов.
«Ведомости» направили запрос в Минцифры с просьбой уточнить, известно ли министерству о существующей проблеме и сколько таких случаев было зафиксировано в 2024 г.