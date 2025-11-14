КС изучит отказ присваивать «Ветерана труда» из-за реорганизации министерства

Сейчас, согласно п. 1 ст. 7 закона «О ветеранах», ветеранами труда в числе прочих считаются лица, награжденные ведомственными знаками отличия за заслуги в труде и продолжительную службу не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности. Необходимый для этого трудовой стаж – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Звание «Мастер связи» (было учреждено в 2004 г.), в свою очередь, является ведомственной наградой, которое выдается отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций.