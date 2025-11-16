Как в СССР и России распределяли выпускников вузов

Как в СССР и России распределяли выпускников вузовПринят закон о трехлетней отработке для медиков
В Российской империи не существовало централизованной системы отработки или распределения студентов на предприятия. Но его проводили отдельные учебные заведения, например, Императорское училище правоведения. Вуз открыли в 1835 г. при Министерстве юстиции России и считали привилегированным. Выпускников на шесть лет направляли непосредственно в Минюст, Сенат и региональные суды. Место получали в зависимости от показателей успеваемости.
В Советской России система распределения формировалась постепенно. В 1920 г. Совнарком РСФСР выпустил декрет «О рабочих факультетах». Новые заведения принимали студентов по рекомендации парткомов и профкомов заводов. Выпускники или изначально совмещали труд с обучением, или занимали место на предприятии, получив диплом. Но система во многом оставалась добровольной.
В 1933 г. Совнарком своим постановлением сделал распределение после вузов обязательным. Молодые специалисты отрабатывали по пять лет, если не имели опыта или имели, но небольшой. В случае отказов выпускников преследовали по уголовным статьям за неисполнение обязательств перед государством. Например, в 1939 г. в газете «Уральский рабочий» сообщили, что девушку по фамилии Павлик, окончившую Свердловский медицинский институт, осудили из-за того, что она трижды отказалась от путевки в госклинику. Приговор и тюрьма не освобождали от отработки.
В 1948 г. Совет министров СССР сократил сроки отработки до трех лет и передал вопросы распределения молодых специалистов в Минвуз. Отныне путевки выдавали в течение пяти дней после получения дипломов. В ней указывалось место работы, размер заработной платы и обещанного жилья.
В 1954 г. Совет министров СССР принял постановление «Об улучшении распределения и использования специалистов высшей и средней квалификации». Теперь Минвуз формировал план распределения по заявкам министерств и ведомств СССР. По информации СМИ, во время «оттепели» также прекратили уголовные преследования из-за неотработки. При этом в стране начали освоение целины и строительство Братской ГЭС – выпускников направляли в отдаленные районы и на комсомольские стройки.
Поправки в документы о распределении выпускников вносили еще и в 1958, 1960, 1963, 1968 гг. По мнению исследователей, они стали косметическими, а в целом система оставалась прежней. В ряде случаев предприятия могли прислать персональные заявки на выпускников, которые проявили себя во время практики. Вместе с путевкой молодой специалист получал особый юридический статус, который затруднял процесс его увольнения или сокращения.
Периодически при распределении возникали трудности. Вузовские комиссии не всегда могли подобрать вакансии выпускникам по редким профессиям, а молодые специалисты избегали предложений из отдаленных регионов. В 1961 г. в школы Таджикской ССР приехали только 44 из 200 педагогов, направленных вузами РСФСР.
Чтобы мотивировать выпускников, власти СССР разработали новые меры. Чаще всего им выдавали квартиры, комнаты в общежитии и выплачивали надбавки, но иногда применяли «метод кнута». В 1963 г. Совет министров СССР распорядился выдавать молодым специалистам диплом только после отработки. По информации СМИ, от непопулярной меры отказались после отставки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в 1964 г., который считался активным сторонником системы распределения.
В 1970-е процесс стал чуть более мягким и гибким. Так, в 1968 г. в Министерстве высшего и среднего специального образования СССР прописали, что ряд студентов можно распределять только внутри регионов проживания. Например, инвалидов I или II группы, специалистов с родителями-инвалидами или выпускниц с малолетними детьми или мужьями-военными.
Параллельно в стране активно развивали новый подход, при котором испытывающие кадровый голод предприятия сами стали направлять абитуриентов в вузы. Это называется целевым обучением.
В 1980 г. Минвуз СССР принял положение о межреспубликанском, межведомственном и персональном распределении молодых специалистов. В нем разрешили распределять вечерников и заочников-добровольцев и прописали, куда прежде всего отправлять людей: по развивающимся районам, промышленным центрам, пусковым предприятиям и стройкам. Эти уточнения потребовались из-за кризиса самой системы распределения. В 1980-е всего лишь 10% выпускников вузов СССР приезжали к местам работы, а в первые шесть месяцев выбывали еще 5%. При этом на процесс распределения одного специалиста тратили по 1452 руб.
В последний раз о распределении вспомнили в приказе Гособразования СССР в августе 1988 г. Его не прописали в законе России «Об образовании» 1992 г. и тем самым фактически отменили.
В 2019 г. правительство России приняло постановление о целевом обучении. Оно стало возможно примерно по 500 направлениям подготовки (например, «физика и астрономия», «архитектура», «машиностроение» и «химия»). Прием проводится по отдельным конкурсам и специальным квотам. После обучения выпускникам предлагают или отработать по распределению не менее трех лет, или вернуть затраченные деньги.
В 2023 г. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, который предполагал введение для выпускников вузов распределения и обязательной трехлетней отработки. Подписывать договор о трудоустройстве предлагали еще при зачислении в вуз. В пояснительной записке отмечали, что государство выделяет «значительные средства» на обучение студентов, но вместе с тем районы и муниципалитеты страдают от нехватки специалистов, а выпускники – от конкуренции с опытными коллегами. Также Госсовет Татарстана пояснял, что мера поможет «кадровому обеспечению предприятий оборонно-промышленного комплекса и приоритетных отраслей экономики нашей страны». В Госдуме проект рекомендовали доработать с учетом замечаний.
11 ноября 2025 г. Госдума приняла закон, который обязывает выпускников-бюджетников медицинских и фармацевтических вузов и колледжей проходить отработку в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Система будет реализована через договоры целевого обучения. Сроки отработки зависят от специальностей, но не превышают трех лет. Студенты смогут самостоятельно выбирать как регион, так и место работы. Предполагается, что изменения начнут действовать 1 марта 2026 г.
Ранее президент России Владимир Путин назвал это одним из способов справиться с кадровым дефицитом в сфере здравоохранения. «Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы», – отметил российский лидер на встрече с главами парламентских фракций 18 сентября 2025 г.