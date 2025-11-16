Как в СССР и России распределяли выпускников вузов

В 1933 г. Совнарком своим постановлением сделал распределение после вузов обязательным. Молодые специалисты отрабатывали по пять лет, если не имели опыта или имели, но небольшой. В случае отказов выпускников преследовали по уголовным статьям за неисполнение обязательств перед государством. Например, в 1939 г. в газете «Уральский рабочий» сообщили, что девушку по фамилии Павлик, окончившую Свердловский медицинский институт, осудили из-за того, что она трижды отказалась от путевки в госклинику. Приговор и тюрьма не освобождали от отработки.