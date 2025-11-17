Каждый пятый россиянин склонен не доверять опросам общественного мнения

Количественная социология действительно переживает кризис: сегодня исследования проводятся без полноценного контакта с респондентом, считает политолог Александр Немцев. Сейчас это либо интернет-опросы, либо телефонные интервью. По его словам, такие форматы создают дополнительные фильтры. «Если раньше социолог мог работать тет-а-тет, вести живой разговор и параллельно заполнять анкету, то сейчас этот формат почти исчез. Люди давно с ним не сталкивались и нередко думают, что он вообще ушел в прошлое», – указал он. Телефонные опросы тоже дают сбой: многие граждане просто не берут трубку, опасаясь мошенников. Из-за этого основной канал коммуникации серьезно хромает и получить репрезентативные данные становится сложно, продолжил Немцев. Отсюда и возникает распространенное ощущение: «Кого-то опросили, но явно не меня – значит, выборка неправильная». Это и есть искажение восприятия, которое сегодня стало массовым, добавил он.