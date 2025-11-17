Каждый пятый россиянин склонен не доверять опросам общественного мнения

Каждый пятый россиянин склонен не доверять опросам общественного мненияДоверие подрывают усталость давать обратную связь и обилие информации
Каждый пятый (20%) россиян считает, что результатам опросов общественного мнения скорее нельзя доверять. Тогда как большинство опрошенных (63%) придерживаются противоположного мнения, считая, что таким исследованиям скорее можно доверять. Оставшаяся часть респондентов (17%) затруднились ответить. Данные представил Аналитический центр ВЦИОМ по итогам телефонных и онлайн-опросов среди 1600 совершеннолетних россиян в августе, сентябре и ноябре 2025 г.
Социологи также поинтересовались у россиян, отражают ли опросы реальные мнения граждан. 13% придерживаются той точки зрения, что «безусловно отражают», а 53% – «скорее отражают». Почти каждый пятый (18%) сказал, что опросы «скорее не отражают» мнения населения. Только 5% выразили уверенность, что они «безусловно не отражают» мнения. Оставшиеся участники опроса (11%) затруднились ответить.
Около половины россиян (49%) также считают, что люди во время опросов общественного мнения чаще отвечают искренне и говорят то, что думают. Каждый третий (34%) сказал, что россияне чаще отвечают неискренне. Затруднились дать ответ 17% респондентов.
В следующем блоке вопросов половина россиян (51%) согласились с тем, что опросы помогают властям учитывать мнение людей при принятии важных решений. Более трети (38%) соглашаются с суждением о том, что в таких случаях опросы не учитываются властью. Каждый десятый (11%) затруднился дать ответ.
При этом на вопрос о том, учитывают ли власти мнения людей при принятии важных решений, 46% предположили, что скорее не учитывают. Практически столько же людей (43%) считают, что мнения людей при принятии важных решений власти скорее учитывают. Остальные 11% опрошенных затруднились ответить.
Доверие к опросам подрывают усталость давать обратную связь и обилие информации, рассказал генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. С ростом влияния социальных сетей люди стали чаще реагировать на окружающий их контент, а самая распространенная форма обратной связи – общение с родными, поделился он. Кроме того, среди компаний растет тренд на исследования и дальнейшее использование данных и цифр в поддержку собственной деятельности, рассказал Федоров. Результат этого – обилие исследований различного толка, которые могут противоречить друг другу из-за разных методов опросов, сборов данных и их интерпретации.
В некоторых случаях социологические исследования могут восприниматься людьми как инструмент манипуляции для различных целей, пришли к выводу в Аналитическом центре ВЦИОМ. Это приводит к недоверию со стороны общественности, которая может считать, что результаты опросов используются в интересах определенных групп, бизнес-сообществ или идеологий, говорится в результатах исследования. Проблема недоверия к опросам имеет комплексный характер, говорит председатель исследовательских компаний «Группа 7/89» Екатерина Марочкина. По её словам, многие граждане не знакомы с принципами работы социологии, не понимают механизмов формирования репрезентативной выборки, методов валидации данных и статистической обработки результатов. Особую роль играют психологические барьеры: люди склонны проецировать личный опыт и ограниченный круг общения на всю страну, что приводит к когнитивному диссонансу при столкновении с общероссийскими данными, сказала она. Добавляет сложностей и страх последствий, особенно при обсуждении социально чувствительных тем, что ведет к социально одобряемым ответам и искажению реальной картины, заключила Марочкина.
87%
В глазах респондентов общественно-политические вопросы отличаются от маркетинговых тем, что представляют собой общие вопросы, которые могут быть не связаны с повседневным опытом респондента, с его непосредственными компетенциями, указывает социолог Денис Волков. В этом случае люди основывают свои ответы не на опыте, а тех мнениях которые доминируют в центральных СМИ, добавил он.
Одним из главных факторов в вопросе доверия опросам является оценка ситуации в стране и доверие власти, говорит Волков. По его словам, люди, лояльные власти, склонны доверять опросам, а недовольные чаще не доверяют. В России самые заметные критики опросов тоже, как правило, люди оппозиционных взглядов, отметил Волков. В целом исследования критикуют со дня их появления – прежде всего те, кто борется против статус-кво и критикует сложившееся положение вещей, сказал социолог. Вместе с этим он заявил, что опросы – один из немногих инструментов, которые позволяют понимать, что происходит в обществе.
Количественная социология действительно переживает кризис: сегодня исследования проводятся без полноценного контакта с респондентом, считает политолог Александр Немцев. Сейчас это либо интернет-опросы, либо телефонные интервью. По его словам, такие форматы создают дополнительные фильтры. «Если раньше социолог мог работать тет-а-тет, вести живой разговор и параллельно заполнять анкету, то сейчас этот формат почти исчез. Люди давно с ним не сталкивались и нередко думают, что он вообще ушел в прошлое», – указал он. Телефонные опросы тоже дают сбой: многие граждане просто не берут трубку, опасаясь мошенников. Из-за этого основной канал коммуникации серьезно хромает и получить репрезентативные данные становится сложно, продолжил Немцев. Отсюда и возникает распространенное ощущение: «Кого-то опросили, но явно не меня – значит, выборка неправильная». Это и есть искажение восприятия, которое сегодня стало массовым, добавил он.