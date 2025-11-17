В медицинские ИИ-проекты вложили 4,7 млрд рублей за семь лет

Представитель пресс-службы депздрава Москвы в ответ на запрос «Ведомостей» уточнил, что Центром диагностики и телемедицины ДЗМ было проанализировано более 200 больших языковых моделей – как российских, так и иностранных – и отобрано около 50. При этом, по его словам, точное соотношение отечественных и зарубежных систем на рынке определить сложно. Многие небольшие компании используют иностранные модели, которые находятся в открытом доступе, добавил представитель депздрава. Он также уточнил, что российские решения применяются не так активно, как могли бы, именно из-за закрытости кода.