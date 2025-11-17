В медицинские ИИ-проекты вложили 4,7 млрд рублей за семь лет

В медицинские ИИ-проекты вложили 4,7 млрд рублей за семь летБолее 38% от этой суммы направила столица
Объем инвестиций в системы искусственного интеллекта (ИИ) для здравоохранения составил 4,7 млрд руб. в 2018–2024 гг. При этом государственные вложения обеспечили 69% от всего финансирования, или 3,3 млрд руб. Об этом говорится в статье «Внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении России: итоги 2024 г.», с которой ознакомились «Ведомости». Она опубликована в научном журнале «Национальное здравоохранение», который включен в перечень ВАК и «Белый список». В числе авторов работы – министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Там приведены данные, полученные по запросу Минздрава от различных инвестиционных фондов и институтов развития в январе 2025 г. Названия организаций, предоставивших данные, авторы не привели. (Первым обратил внимание на публикацию отраслевой журнал Vademecum.) «Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой раскрыть источники данных и назвать наиболее активных частных инвесторов в ИИ-сервисы.
Самым крупным инвестором оказалось правительство Москвы. На проведение московского эксперимента по компьютерному зрению в 2020–2024 гг. город выделил 1,8 млрд руб., что составило 55,2% от суммы всех государственных инвестиций и 38,2% от общего объема вложений в развитие рынка. Фонд национальной технологической инициативы и фонд «Сколково» внесли 619 млн и 421,8 млн руб. соответственно, обеспечив 18,9 и 12,9% государственных вложений.
Объем частных инвестиций не названные в научной статье инвестфонды и институты развития оценили в 1,3 млрд руб., что составило 29% от общего объема финансирования медицинских проектов с применением ИИ. 45,3% от сегмента пришлось на вложения венчурных фондов – их сумма составила 607 млн руб. Еще 33,7% вливаний обеспечили частные инвесторы, выделив на развитие рынка 450,9 млн руб. На долю коммерческих компаний пришлось 282,3 млн руб., или 21% частных инвестиций. Синдицированные вложения (раунды, в которых участвовали разные инвесторы) составили 100 млн руб., или 2% от общего объема финансирования ИИ-систем для здравоохранения.
Информация о частном финансировании разработчиков медицинских изделий с ИИ редко раскрывается, рассказал «Ведомостям» гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. «Есть несколько опубликованных кейсов, когда та или иная компания вкладывала средства в ИИ-проекты (например, «Сбер», МТС и т. д. – «Ведомости»), но в большинстве случаев такие данные остаются непубличными», – подчеркнул эксперт.
Авторы статьи утверждают, что большая часть средств на развитие рынка была выделена в 2023 г. и составила порядка 1 млрд руб., или 21,5% от суммы всех вложений за 2018–2024 гг. В прошлом году объем инвестиций снизился по сравнению с 2023 г. на 22,7% до 783 млн руб., следует из материалов статьи.
В последние годы российский рынок ИИ-проектов стал более устойчивым, считает директор «Платформы Третье мнение» Анна Мещерякова. Многие решения были зарегистрированы в Росздравнадзоре как медицинские изделия, что подтверждает их стабильность и безопасность внедрения в клиническую практику, сказала она. Мещерякова также упомянула наличие системного финансирования ИИ-проектов за счет обязательного медицинского страхования (ОМС). Это формирует денежную массу для покупки лицензий и стимулирует развитие рынка, подчеркнула она.
Кто внедряет ИИ в медицину
К январю 2025 г. внедрение медицинских изделий, использующих технологии ИИ (МИ с ИИ), начали 84 субъекта РФ (из 89), говорится в статье. Суммарно в них используется 412 таких МИ отечественного производства. Чаще всего ИИ в здравоохранении применяют для анализа медицинских изображений – рентгеновских снимков, результатов компьютерной и магнитно-резонансной томографии и т. д. На это направление приходится 83% всех внедренных в регионах решений. Еще 16% таких сервисов используется для анализа медкарт.
Ключевым критерием для внедрения ИИ-систем в клиническую практику являются результаты внешних валидаций (проверок), которые проводят эксперты независимых медицинских организаций, заявил «Ведомостям» ведущий научный сотрудник АНО «Институт искусственного интеллекта AIRI» Виктор Гомболевский. От количества таких подтверждений зависит уровень доверия к системе, уточнил он. При этом наличие регистрационного удостоверения на МИ с ИИ направлено прежде всего на безопасность, а не на эффективность, заключил Гомболевский.
Погружение ИИ в систему ОМС началось с расшифровки маммографии в Москве, говорится в публикации. В 2023–2024 гг. эта услуга была оказана 654 731 жительнице столицы. Каждый снимок проходил двойную проверку: первый просмотр выполнялся ИИ-сервисом, второй – врачом-рентгенологом. При тарифе в 239 руб. за два года объем финансирования ИИ-расшифровки маммографии составил 156,5 млн руб.
С 2025 г. из Федерального фонда ОМС также финансируется проведение рентгенографии, компьютерной томографии и флюорографии грудной клетки с применением технологий ИИ. Со следующего года ИИ будет использоваться при интерпретации результатов ЭКГ и колоноскопии, писали «Ведомости» со ссылкой на проект программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2026 г.
Ежегодно в стране проводятся десятки миллионов профилактических медицинских осмотров, отметил представитель пресс-службы департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ). Это требует весомых затрат системы здравоохранения и самый дорогой ресурс здесь – человеческий, добавил он. По его словам, огромное количество квалифицированных кадров задействовано в выполнении механической, простой задачи – описании нормы. «Мы поняли, что в каком-то виде нужно идти к автоматизации этих процессов», – заключил представитель депздрава.
Кто создает ИИ-системы для здравоохранения
Сейчас в России работают более чем над 200 новыми ИИ-проектами, утверждают авторы статьи. Приоритетными областями для разработки и внедрения технологий ИИ стали онкология, терапия, акушерство и гинекология, радиология и эндокринология, отмечается в статье.
На базе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» был создан исследовательский центр в сфере ИИ в здравоохранении. Его сотрудники разрабатывают ИИ-решения, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний, а также повышение эффективности диагностики и лечения онкологических больных, рассказали авторы статьи. В частности, создается программное обеспечение для ускорения разработки персонализированных противоопухолевых вакцин.
48 медизделий с ИИ
Центр искусственного интеллекта работает и в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова», говорится в публикации. Совместно со «Сбером» ученые занимаются созданием новых МИ с ИИ, а также цифровых двойников медицинских процессов и пациентов. Это необходимо для реализации концепции умной клиники, которая предполагает повышение качества, безопасности и экономической эффективности лечения с использованием информационных технологий.
Центр им. В. А. Алмазова также занимается обучением отечественной языковой модели GigaChat (разработана «Сбером»). Результатом работы стала сдача выпускного экзамена по специальности «лечебное дело», отметили авторы статьи. В 2025 г. GigaChat также успела сдать экзамены по кардиологии, педиатрии, неврологии, гастроэнтерологии, стоматологии и ревматологии на базе ведущих медвузов страны, рассказал «Ведомостям» представитель пресс-службы «Сберздоровья».
На чем учат ИИ
Абсолютное большинство зарегистрированных и внедренных МИ с ИИ используют не большие языковые модели, а технологию компьютерного зрения, рассказала «Ведомостям» Мещерякова. Она считается приоритетной при разработке ИИ-проектов для анализа медицинских изображений не только в России, но и во всем мире, уточнила она. «Большие языковые модели только начинают выходить на рынок здравоохранения, и пока рано говорить о безопасных сценариях их использования», – подчеркнула эксперт.
Представитель пресс-службы депздрава Москвы в ответ на запрос «Ведомостей» уточнил, что Центром диагностики и телемедицины ДЗМ было проанализировано более 200 больших языковых моделей – как российских, так и иностранных – и отобрано около 50. При этом, по его словам, точное соотношение отечественных и зарубежных систем на рынке определить сложно. Многие небольшие компании используют иностранные модели, которые находятся в открытом доступе, добавил представитель депздрава. Он также уточнил, что российские решения применяются не так активно, как могли бы, именно из-за закрытости кода.
64,4 млрд руб.
Отечественная нормативно-правовая база не позволяет ИИ работать автономно, отметила Мещерякова. Сейчас ИИ-системы функционируют как помощники врачей и в этой роли они эффективны, добавила эксперт. ИИ отделяет «норму» от «не нормы», поддерживая работу врачей в первичном звене здравоохранения. Это повышает пропускную способность медучреждений и расширяет охват населения скрининговыми мероприятиями, заключила Мещерякова.
Несмотря на то что сегодня уже существуют предпосылки для создания автономного ИИ, полностью исключать врача из диагностического процесса недопустимо, добавил представитель пресс-службы ДЗМ. «Мы хотим передать ИИ утомительные, однообразные задачи, чтобы врачи занимались более сложными, представляющими для них профессиональный интерес описаниями», – уточнил он.
ИИ не заменит врачей, но врачи, использующие ИИ, заменят врачей, которые его не используют, считает Зингерман. Медицинское сообщество рассчитывает, что технологии расширят возможности дифференциальной диагностики, обеспечат автоматическое сравнение с предыдущими исследованиями пациента и в перспективе стратегическую интеграцию анализа изображений с данными электронной истории болезни, сказал Гомболевский.