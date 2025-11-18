Водитель может быть дважды наказан за одно ДТП, решил Конституционный суд

Водитель может быть дважды наказан за одно ДТП, решил Конституционный судПоводом стало дело Иванова, «ПАЗ» которого выехал на встречку
Конституционный суд (КС) поставил точку в вопросе о привлечении к ответственности водителей за одно ДТП. Административное правонарушение и преступление, если их совершение выражалось в нарушении одних и тех же правил дорожного движения (ПДД), не могут быть признаны одним и тем же противоправным деянием. Но привлекать водителей и к административной, и к уголовной ответственности можно, поскольку составы нарушения предполагают в качестве обязательного признака причинение легкого вреда здоровью потерпевшего, с одной стороны, и смерти иного лица – с другой.
Как писали «Ведомости», с запросом в КС обратился Ивановский районный суд Ивановской области. Суд выявил неопределенность в нормах Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовного кодекса, рассматривая дело Андрея Иванова, водителя автобуса «ПАЗ». В феврале 2024 г. он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ», который врезался в другую машину. В результате один потерпевший получил легкий вред здоровью, а другой погиб. Иванов был лишен водительских прав по ч. 1 ст. 12.24 КоАПа (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью), но параллельно ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК – за причинение смерти по неосторожности.
Ивановский суд посчитал, что такая ситуация фактически ведет к двойному наказанию за одно нарушение ПДД. Это, по его мнению, противоречит ст. 50 Конституции («никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление») и ставит под сомнение согласованность норм КоАПа и УК. Также последствия ДТП оказываются «разведены» между двумя кодексами: смерть – в рамках УК, легкий вред – в рамках КоАПа. Из-за этого пострадавшие с легким вредом признаются потерпевшими только по административному делу и не могут заявить иск о компенсации, как это предусмотрено в уголовном процессе. По мнению суда, это нарушает принцип равенства (ст. 19 Конституции).
КС пришел к выводу, что двойное привлечение к ответственности за одно нарушение не входит в противоречие с принципом справедливости. Иначе, говорится в постановлении, при прекращении производства по делу об административном правонарушении лицу, которому был причинен легкий вред здоровью, создаются существенные затруднения в доказывании данного факта в случае обращения в суд за возмещением причиненного вреда.
В отсутствие статуса потерпевшего от административного правонарушения он не лишается возможности требовать возмещения причиненного вреда здоровью посредством предъявления гражданского иска по возбужденному уголовному делу, уточнил КС. Между тем прекращение производства по делу об административном правонарушении, мотивированное возбуждением уголовного дела, не исключает последующего прекращения производства и по уголовному делу (по нереабилитирующим обстоятельствам), что предполагает оставление гражданского иска без рассмотрения, но с сохранением за истцом права на предъявление иска уже в порядке гражданского судопроизводства, следует из разъяснения суда.
Таким образом, оспариваемые нормы КоАПа не противоречат Конституции.
По мнению управляющего партнера юридической компании «Шаги» Андрея Шаркова, КС попытался примирить конкурирующие ценности: защиту от двойной ответственности, с одной стороны, и обеспечение прав потерпевших на доступ к правосудию и компенсацию вреда – с другой. Фактически КС переопределяет деяние не по его фактическому содержанию, а по последствиям, что размывает гарантии защиты от двойного наказания и создает риск злоупотреблений со стороны правоприменителя, объясняет эксперт. «Более эффективным решением было бы предложение судом законодателю интегрировать процедуры привлечения к административной ответственности в рамки уголовного процесса», – предположил Шарков. По его словам, такой механизм позволил бы исключить двойную ответственность и при этом защитить интересы потерпевших. В частности, следовало бы предусмотреть зачет либо поглощение административного наказания уголовным.
Решение КС на самом деле лишь зафиксировало то, что и так давно происходит в практике: людей за одно и то же ДТП регулярно «бьют» дважды: сначала – административкой за нарушение ПДД, а потом, если последствия оказались тяжелее, – уголовкой. Суды годами закрывали на это глаза, прикрываясь формулой «разные составы», хотя жизнь сама показывает, что событие было одно: водитель выехал на встречку, один погиб, второй пострадал, но привлекали его сначала за сам выезд, а потом за последствия, рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. На практике, говорит адвокат, это довольно частая ситуация: любое ДТП с двумя и более потерпевшими автоматически разрывалось на два процесса, и человек оказывался одновременно и административно наказанным, и уголовно преследуемым.