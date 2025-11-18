Водитель может быть дважды наказан за одно ДТП, решил Конституционный суд

Решение КС на самом деле лишь зафиксировало то, что и так давно происходит в практике: людей за одно и то же ДТП регулярно «бьют» дважды: сначала – административкой за нарушение ПДД, а потом, если последствия оказались тяжелее, – уголовкой. Суды годами закрывали на это глаза, прикрываясь формулой «разные составы», хотя жизнь сама показывает, что событие было одно: водитель выехал на встречку, один погиб, второй пострадал, но привлекали его сначала за сам выезд, а потом за последствия, рассказал управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев. На практике, говорит адвокат, это довольно частая ситуация: любое ДТП с двумя и более потерпевшими автоматически разрывалось на два процесса, и человек оказывался одновременно и административно наказанным, и уголовно преследуемым.