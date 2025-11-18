Что известно о пожаре на газопроводе в Омской области

По словам Хоценко, котельные, которые расположены недалеко от возгорания, сейчас работают от резервных газопроводов. На них также созданы резервные виды топлива, а несколько промышленных предприятий Омской области совсем отключили от газа. Губернатор региона подчеркнул, что работы по ремонту трубы займут до суток.