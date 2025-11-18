Что известно о пожаре на газопроводе в Омской области

Что известно о пожаре на газопроводе в Омской областиПо словам губернатора Хоценко, ремонт займет не более суток
Около 05:16 мск 18 ноября в поле, недалеко от поселка Ростовка Омской области, произошел пожар. О нем в Telegram-канале сообщил губернатор региона Виталий Хоценко. В управлении Следственного комитета РФ по области считают, что причиной пожара могла стать утечка газа на подземном участке магистрального газопровода-отвода.
«Ведомости» собрали всю информацию об этом происшествии.
Управление СК уже начало доследственную проверку из-за пожара. Предварительно, из-за возгорания никто не пострадал. Следователи осматривают местность и выясняют точные причины ситуации. Пожар уже локализован.
В региональном ФСБ также подтвердили отсутствие пострадавших. ТАСС со ссылкой на ведомство сообщал, что утечка газа стала следствием проведения ремонтных работ на наземном газопроводе.
Минприроды Омской области отметило, что сотрудники выездной лаборатории уже прибыли на место пожара. Они будут контролировать состояние атмосферы вблизи Ростовки.
По словам Хоценко, котельные, которые расположены недалеко от возгорания, сейчас работают от резервных газопроводов. На них также созданы резервные виды топлива, а несколько промышленных предприятий Омской области совсем отключили от газа. Губернатор региона подчеркнул, что работы по ремонту трубы займут до суток.
Отдельно сообщалось, что «Газпром трансгаз Томск» после пожара и найденных проблем с газопроводом переключился на подачу газа через газораспределительную станцию № 2 (ГРС-2) Омска.