Барабанную перепонку впервые восстановили жировыми клетками пациента

Барабанную перепонку впервые восстановили жировыми клетками пациентаНовая технология может войти в клиническую практику через 3–5 лет
Сеченовский университет первым в мире применил биомедицинский клеточный продукт (БМКП) для восстановления барабанной перепонки, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза. Новая технология сокращает время операции до 40 минут против нескольких часов и позволяет ликвидировать перфорацию в органе при помощи жировых клеток пациента.
БМКП производится в собственном проектно-производственном центре Сеченовского университета по полному циклу. Из образца жировой ткани пациента выделяют клетки и объединяют в трехмерные клеточные модели – сфероиды. Полученный материал наносится на биосовместимую мембрану, которая затем имплантируется в ухо. Со временем мембрана рассасывается, а на ее месте формируется новая ткань, по структуре и функциям идентичная естественной барабанной перепонке.
Первую операцию провели пациентке, перенесшей острый гнойный отит. Для дренирования гноя врачи были вынуждены проколоть барабанную перепонку и установить вентиляционный шунт, который в дальнейшем мигрировал внутрь среднего уха. После его удаления в органе сформировалась стойкая крупная перфорация. Традиционными методами восстановить ее не удалось. «Сейчас я чувствую себя хорошо. Послеоперационный период прошел комфортно, и я отмечаю значительное улучшение слуха», – рассказала пациентка после хирургического вмешательства. Директор клиники болезней уха, горла и носа Сеченовского университета Валерий Свистушкин подтвердил полное заживление и ликвидацию перфорации.
Действующим стандартом помощи при перфорации барабанной перепонки считается тимпанопластика. Это продолжительная операция с использованием фрагментов собственной, чаще всего хрящевой, ткани пациента. Она выполняется отоларингологами в ЛОР-отделениях как в рамках обязательного медицинского страхования, так и на платной основе, рассказал «Ведомостям» отоларинголог медицинской компании «Сберздоровье» Калсын Гамзатов. По словам представителя пресс-службы Сеченовского университета, в 10–20% случаев тимпанопластика оказывается неэффективной, так как пересаженные ткани не приживаются с первого раза.
Масштаб проблемы
Гамзатов добавил, что хрящ обладает большей жесткостью, чем естественная барабанная перепонка. Это может ухудшать звукопроведение, особенно на низких частотах, создавая эффект «заглушки», отметил эксперт. Кроме этого, пересаженная ткань может со временем рубцеваться и кальцифицироваться, теряя эластичность, рассказал Гамзатов. По его словам, это также может снизить слух. При этом других эффективных хирургических методов лечения перфорации барабанной перепонки в клинической практике в настоящее время нет, уточнил врач.
Перспективы массового внедрения новой технологии зависят от нескольких факторов, отметила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее словам, все будет упираться в кадровый вопрос, наличие необходимого оборудования и компетенций для проведения операций у врачей. Обычно на обкатку подобных технологий уходит порядка 3–5 лет, после чего они включаются в клинические рекомендации, уточнила Попович.
В ближайшее время БМКП начнут использовать для восстановления голосовых складок и структур полости носа, отметил руководитель научно-технологического парка биомедицины Сеченовского университета Петр Тимашев. Он также уточнил, что в дальнейшем аналогичную технологию планируется применять для регенерации тканей уретры и других трубчатых органов. Исследования ведутся в рамках программы «Приоритет-2030», рассказали в пресс-службе Сеченовского университета.