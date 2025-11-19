Барабанную перепонку впервые восстановили жировыми клетками пациента

Гамзатов добавил, что хрящ обладает большей жесткостью, чем естественная барабанная перепонка. Это может ухудшать звукопроведение, особенно на низких частотах, создавая эффект «заглушки», отметил эксперт. Кроме этого, пересаженная ткань может со временем рубцеваться и кальцифицироваться, теряя эластичность, рассказал Гамзатов. По его словам, это также может снизить слух. При этом других эффективных хирургических методов лечения перфорации барабанной перепонки в клинической практике в настоящее время нет, уточнил врач.