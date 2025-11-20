На Китай, Россию и Индию приходится 65% вузов в рейтинге университетов БРИКС

На Китай, Россию и Индию приходится 65% вузов в рейтинге университетов БРИКСЧтобы рейтинг помогал привлекать иностранных студентов, нужна информационная кампания о российском образовании
Лидерами по количеству учебных заведений, вошедших в рейтинг университетов БРИКС в 2025 г., стали Китай, Россия и Индия. Такой статистикой 19 ноября поделился генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков во время совместного заседания общественных советов при Рособрнадзоре, Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего образования. Сам рейтинг, по его словам, будет опубликован в декабре.
КНР занимает 1-е место по количеству вузов в рейтинге университетов БРИКС – 216 учебных заведений (29% от общего числа университетов в рейтинге). Россия находится на второй позиции с 169 вузами (около 23%). Тройку лидеров замыкает Индия – 97 вузов в рейтинге (примерно 13%), добавил Гришанков.
В топ-5 также вошли Бразилия с 56 университетами (7%) и Иран с 28 вузами (около 4%). Оставшиеся 24% университетов в рейтинге пришлись на такие страны, как Малайзия, Саудовская Аравия, Казахстан, Индонезия, Таиланд, Белоруссия, Южная Африка, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и др.
Рейтинг – один из эффективных инструментов позиционирования российского высшего образования, следует из материалов к заседанию общественных советов ведомств. К 2030 г. количество иностранных студентов в России должно вырасти до 500 000 человек. Такую задачу поставил президент Владимир Путин в указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.». Для того чтобы достичь этого показателя, нужно «выиграть жесткую конкурентную борьбу с университетами других стран за наиболее перспективных и подготовленных абитуриентов».
Но в текущем позиционировании есть ряд проблем: например, нехватка информации о российских вузах и низкая узнаваемость высшего образования РФ за рубежом, следует из материалов. Туда же относятся агрессивная по отношению к России информационная среда, недостаточно эффективные каналы продвижения, отсутствие системной поддержки национального рейтинга университетов на фоне других глобальных рейтингов. Кроме того, лучший международный опыт отслеживается и перенимается «не в должной мере», сказано в материалах.
По данным Минобрнауки на март 2025 г., в России обучается более 395 000 иностранных студентов. Наибольшим спросом российское образование пользуется у граждан Казахстана (55 500), Туркмении (53 300), Китая (51 200), Узбекистана (47 500) и Индии (30 300), писали «Ведомости» в сентябре 2025 г. со ссылкой на доклад Российского совета по международным делам «Образовательная миграция в Россию: современное состояние и перспективы развития».
Что такое рейтинг университетов БРИКС
Студенты стран БРИКС обращают внимание на рейтинги при выборе вузов, говорит декан факультета международных экономических отношений Финансового университета Павел Селезнев. Многие китайские студенты ориентированы на получение образования, которое обеспечит высокий уровень дохода после окончания вуза. «По этому показателю привлекательность образования в России может оказаться достаточно высокой. Сегодня в Китае достаточно высокая молодежная безработица, даже выпускники высокорейтинговых китайских вузов иногда не могут найти хорошую работу и вынуждены соглашаться на невысокие зарплаты», – отметил он. По словам Селезнева, в России обратная ситуация: спрос на молодые кадры очень высокий, особенно из рейтинговых вузов.
Рейтинг привлечет иностранных студентов при поддержке других инструментов, прежде всего широкой информационной кампании, которая ознакомит школьников и их семьи с условиями обучения в России, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, от стран БРИКС Россия находится далеко с географической точки зрения, поэтому такая разъяснительная работа необходима. Важно также понимать, какие специальности и направления подготовки дают иностранным абитуриентам возможность остаться работать в России, а какие – получить образование и вернуться домой квалифицированным специалистом, пояснила Абанкина. Например, многие иностранные студенты-медики учатся в России, затем сдают квалификационные экзамены у себя на родине и получают право на частную практику, заключила она.
«Российским университетам важно повышать свою международную репутацию. Участие в рейтинге БРИКС позволяет вузам демонстрировать высокое качество образования и исследовательских проектов на международной арене», – пояснила проректор по учебной работе Российского государственного социального университета Янина Шимановская. Этот фактор способствует решению одной из ключевых проблем современного этапа развития отечественного образования – недостаточного признания среди зарубежных работодателей и научных сообществ, заключила она.