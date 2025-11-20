На Китай, Россию и Индию приходится 65% вузов в рейтинге университетов БРИКС

Рейтинг привлечет иностранных студентов при поддержке других инструментов, прежде всего широкой информационной кампании, которая ознакомит школьников и их семьи с условиями обучения в России, считает главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, от стран БРИКС Россия находится далеко с географической точки зрения, поэтому такая разъяснительная работа необходима. Важно также понимать, какие специальности и направления подготовки дают иностранным абитуриентам возможность остаться работать в России, а какие – получить образование и вернуться домой квалифицированным специалистом, пояснила Абанкина. Например, многие иностранные студенты-медики учатся в России, затем сдают квалификационные экзамены у себя на родине и получают право на частную практику, заключила она.