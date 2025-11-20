У дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн рублей

У дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн рублейСтоимость коррупционных активов, по оценке Генпрокуратуры, превысила официальные доходы чиновника в 6 раз
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, а также членов его семьи, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с исковым заявлением. По данным надзора, за 10 лет он на незаконные доходы приобрел имущество, стоимость которого в настоящий момент составляет свыше 850 млн руб.
Муртузалиев был избран депутатом в парламент Дагестана еще в 1999 г., а переизбран в последний раз в 2021 г. В 2006–2023 гг., согласно декларации, его заработок составил 26 млн руб. Основная часть дохода пришлась на выплаты от госкомпании «Дагестанавтодор», которую депутат возглавлял в 2010–2013 гг.
Его гражданская супруга Жанет Азизова за тот же период заработала 29 млн руб. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», она является соучредителем ООО «Дагестанская табачная фабрика». Совместно с Азизовой учредителем компании также числился брат депутата Муртузалиева Шахаутдин. Юрлицо было ликвидировано в 2020 г.
Таким образом, общая сумма полученного супругами дохода за несколько лет составила около 61 млн руб., но за период 2012–2024 гг. депутат приобрел объекты имущества общей стоимостью не менее 376 млн руб., говорит источник «Ведомостей». По его словам, за несколько лет их цена на рынке значительно выросла и в настоящее время их стоимость составляет уже 850 млн руб. Это, как установил надзор, существенно превышает размер его законных доходов.
Для того чтобы скрыть свое реальное имущественное положение, Муртузалиев оформлял активы на другие лица, говорится в иске.
Непосредственно на себя Муртузалиев оформил лишь автомобиль. В 2017 г. он зарегистрировал внедорожник Lexus LX570 2017 года выпуска стоимостью 6,5 млн руб.
Остальную часть имущества, по данным надзора, чиновник оформлял на членов семьи и их родных. Так, на своего сына Мурада депутат в 2014 г. оформил жилой дом и земельный участок площадью 725 кв. м, на котором с 2016 по 2017 г. было построено шестиэтажное офисное здание поликлиники площадью свыше 2000 кв. м. Сметная стоимость затрат на его возведение составила 111 млн руб.
В дальнейшем депутат передал указанный земельный участок и расположенное на нем офисное здание поликлиники на основании мнимого договора купли-продажи родному дяде своей супруги – Шикхериму Рагимову всего за 800 000 руб., рассказал собеседник. При этом сам Рагимов за 16 лет, согласно данным ФНС, заработал всего 150 000 руб., а потому не мог приобрести актив даже с таким дисконтом.
На свою супругу Азизову депутат Муртузалиев оформил квартиру, нежилое помещение, долю в праве собственности и земельный участок и особняк в подмосковной элитной Жуковке общей стоимостью около 200 млн руб. По данным надзора, в течение нескольких лет на участках незаконно строились дома, к ним добавлялись пристройки и офисные здания, которые семья Муртузалиева официально не регистрировала.
Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход России 22 объекта имущества. В Московской области это три объекта в Жуковке. В Москве – квартира и нежилое помещение в Резервном проезде. В Дагестане – 13 объектов, включая земельные участки в Избербаше и Махачкале, нежилые здания, две единицы жилой недвижимости, автомобиль Lexus и доля в земельном участке на ул. Ляхова. Ведомство просит конфисковать четыре капитальных строения, расположенных на нескольких смежных участках, включая трехэтажный жилой дом площадью не менее 510 кв. м.
Ответчиками по иску кроме депутата проходят Азизова и ее дядя Рагимов. Сын депутата Мурад привлечен в качестве третьего лица. В настоящий момент на спорное имущество уже наложен арест. Рассмотрение иска по существу пройдет в Дорогомиловском суде Москвы 19 декабря.
Муртузалиев с середины 2000-х является членом партии «Справедливая Россия». Он также остается членом комитетов парламента республики – комитета по культуре и спорту, делам молодежи, а также комиссии о достоверности сведений о доходах депутатов. В 2010 г. временно исполняющий обязанности председателя правительства Дагестана Низами Казиев назначил депутата Муртузалиева начальником управления автомобильных дорог Дагестана «Дагестанавтодор».
Как писали местные СМИ, назначение Муртузалиева стало «сюрпризом» для бывших руководителей госкомпании. Экс-глава «Дагестанавтодора» Магомедрасул Омаров заявлял СМИ, что был против кадрового решения из-за отсутствия релевантного опыта у Муртузалиева.
В январе 2019 г. еженедельник «Новое дело» сообщил об обысках в офисе у сына депутата Мурада. Впоследствии стало известно, что следственные действия были связаны с уголовным делом в отношении бывшего гендиректора компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова и еще нескольких сотрудников компании. В 2020 г. Следственный комитет сообщил о завершении сбора доказательств. Как установили правоохранители, с апреля 2017 г. по декабрь 2018 г. участники преступного сообщества совершили хищение газа в особо крупном размере, стоимость которого, определенная экспертным путем, составила около 5,8 млрд руб.