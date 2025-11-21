ФСБ будет координировать все действия в случае кибератак

С января 2026 г. субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны будут в непрерывном режиме направлять в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА, принадлежит ФСБ) информацию о компьютерных атаках и инцидентах, в том числе о готовящихся. Такую информацию эти организации должны будут предоставлять в режиме непрерывного взаимодействия через личный кабинет ГосСОПКА, а в случае технических сбоев с помощью обычной или электронной почты. Этот порядок описан в разработанном ФСБ пакете из шести проектов приказов службы, опубликованных на сайте нормативно-правовых актов.