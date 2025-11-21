Газета
Главная / Общество /

ФСБ будет координировать все действия в случае кибератак

Служба намерена получить право на оперативный контроль за безопасностью критической инфраструктуры
Мария Арялина
Георгий Недогибченко
Павел Бедняков / РИА Новости
Павел Бедняков / РИА Новости

С января 2026 г. субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) должны будут в непрерывном режиме направлять в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА, принадлежит ФСБ) информацию о компьютерных атаках и инцидентах, в том числе о готовящихся. Такую информацию эти организации должны будут предоставлять в режиме непрерывного взаимодействия через личный кабинет ГосСОПКА, а в случае технических сбоев с помощью обычной или электронной почты. Этот порядок описан в разработанном ФСБ пакете из шести проектов приказов службы, опубликованных на сайте нормативно-правовых актов.

КИИ – это совокупность информационных систем, сетей и автоматизированных систем управления, сбой или нарушение работы которых может привести к серьезным последствиям для безопасности государства. Под непрерывным взаимодействием в документе подразумевается создание постоянного функционирующего канала связи, а не эпизодических действий, как, например, разовое отправление письма по электронной почте о произошедшем инциденте, поясняет директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров. Организация такого канала подразумевает наличие личного кабинета в ГосСОПКА, а также обязанность сторон использовать этот канал для обмена информацией по мере ее поступления или возникновения необходимости, уточняет он.

