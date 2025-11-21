Курьеров обяжут получать водительские права для управления мопедом

Курьеров обяжут получать водительские права для управления мопедомЭксперты прогнозируют отток мигрантов из сферы доставки еды из-за трудностей в получении удостоверения
Курьеров, которые доставляют заказы на транспорте с мощностью двигателя от 0,25 до 4 кВт (к примеру, на электровелосипеде), хотят обязать получать водительские удостоверения, как для управления мопедом (категория «М»). Об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев на выездном заседании 13 ноября.
Первую версию такого законопроекта разработал Павел Федяев («Единая Россия»), первый заместитель Москвичева. Но прежде чем выносить инициативу на федеральный уровень, депутаты до июня 2026 г. соберут мнения региональных властей, отвечающих за транспортное обслуживание населения, сказал Москвичев.
Согласно отчету Научного центра безопасности дорожного движения МВД (НЦ БДД), в России за девять месяцев 2025 г. произошло 1885 ДТП с водителями электровелосипедов. Погиб 41 человек, ранения получили 1911 человек. Более чем в трети (38,6%, или 723) ДТП передвигающиеся на электровелосипедах были работниками сервисов доставки. Погибли 11 курьеров, 729 получили ранения.
Модели электровелосипедов, которые наиболее часто используют курьеры (так называемые «колхозники»), имеют двигатель по мощности больше 0,25 кВт, заявила «Ведомостям» директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман. Логика, по которой транспорт доставщиков хотят приравнять к категории «М», ясна: курьеры спешат быстрее довезти заказ и передвигаются на высоких скоростях. Поэтому если соответствующий закон примут, то к курьерам возникнут такие же требования, как и к водителям мопедов, поясняет она. Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), водители мопедов должны двигаться по дороге с застегнутым шлемом по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов.
Характеристики мопеда
В действующем законодательстве есть юридическая лакуна – там отсутствует понятие «электровелосипед», продолжила Эрдман. Сейчас формально электровелосипед не относится к средству индивидуальной мобильности, его статус не закреплен в ПДД, отметила она. НЦ БДД в отчетах по аварийности обозначает его как велосипед с электродвигателем, который по техническим и эксплуатационным характеристикам достаточно схож со средствами индивидуальной мобильности (СИМ), а в отдельных случаях – с мопедами, обратили внимание «Ведомости».
Поэтому правоприменительная практика сложилась так: если электровелосипед имеет двигатель мощностью больше 0,25 кВт, то его отнесут к мопеду. Если у него мощность двигателя меньше, то его де-факто посчитают СИМом, хотя он юридически он таковым не является, пояснила Эрдман.
СИМы не подпадают под категорию механических ТС, для которых нужно водительское удостоверение, заявила «Ведомостям» автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. Есть регламент с перечнем механических ТС, к которым в силу ПДД и ГОСТа СИМы не относятся, продолжает она. Но данный ГОСТ не распространяется на СИМ, если его скорость выше 25 км/ч. Тогда оно становится механическим ТС, говорит эксперт. «А это значит, что на такую категорию ТС нужно водительское удостоверение. Сейчас прямого регулирования законом нет, все это устанавливается в рамках правоприменительной практики», – говорит Соловьева.
Что относят к СИМ
В большей степени курьерами сейчас работают мигранты, продолжает Эрдман. Для доставки они используют электровелосипеды в том числе и потому, что у них нет водительского удостоверения РФ, иначе они с большей готовностью работали бы в такси либо автокурьерами, предполагает эксперт. По ее прогнозам, нагрузка по получению прав, скорее всего, ляжет на самих курьеров, в связи с чем возможен их отток из сервисов доставки.
Мигранты не являются целевой аудиторией автошкол, потому что это «очень тяжелый контингент», с которым невыгодно работать, заявил «Ведомостям» директор автошколы «Колесо» Дмитрий Болотников. Зачастую они плохо владеют русским языком, имеют проблемы с документами и оплатой услуг. Поэтому разрабатывать маркетинговые стратегии автошколы стараются так, чтобы в них было как можно меньше иностранных граждан, уточнил Болотников.
«Ведомости» направили запросы в сервисы доставки «Самокат», «Яндекс лавка» и «Вкусвилл», чтобы узнать, на каких устройствах курьеры чаще всего доставляют заказы, какова мощность их двигателей, а также как сейчас курьеры обучаются езде на этих устройствах.