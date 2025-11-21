Курьеров обяжут получать водительские права для управления мопедом

СИМы не подпадают под категорию механических ТС, для которых нужно водительское удостоверение, заявила «Ведомостям» автоюрист, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Екатерина Соловьева. Есть регламент с перечнем механических ТС, к которым в силу ПДД и ГОСТа СИМы не относятся, продолжает она. Но данный ГОСТ не распространяется на СИМ, если его скорость выше 25 км/ч. Тогда оно становится механическим ТС, говорит эксперт. «А это значит, что на такую категорию ТС нужно водительское удостоверение. Сейчас прямого регулирования законом нет, все это устанавливается в рамках правоприменительной практики», – говорит Соловьева.