«Ощущали тепло взрыва»: как СССР испытал сверхмощную водородную бомбу

Однако успехи каждой из сторон приводили к еще большей эскалации. В канун нового 1956 г. главы военного и атомного ведомств докладывали генсеку Никите Хрущеву: «В качестве реакции на наши испытания американцы объявили, что они проведут свои очередные испытания водородной бомбы в феврале-марте 1956 г.; готовятся к испытаниям своей водородной бомбы и англичане. Не исключено, что на американских и английских атомных испытаниях будут взорваны водородные бомбы или устройства мощностью 10 или более млн тонн… Было бы поэтому весьма желательно показать, что мы можем изготовить бомбу во много раз сильнее и также сбросить ее с самолета. Наша бомба, во всяком случае, не должна быть слабее английской и американской. Мы считаем, что нам следует приготовить к ІІІ кварталу 1956 г. бомбу мощностью 20-30 млн тонн. Она будет иметь вес 20-26 тонн… Испытание этой бомбы надо провести на Новой Земле, ибо полигон № 2 в этом случае не позволяет обеспечить безопасность населения».